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“Simplesmente mágico!” – Cabo Verde deixa Thierry Henry impressionado e Zlatan Ibrahimovic “quase em lágrimas” após a gloriosa derrota para a Argentina
Lendas da Copa do Mundo emocionadas com o esforço histórico
Cabo Verde, em sua estreia no cenário mundial, entrou na partida das oitavas de final como grande azarão, classificado 66 posições abaixo da seleção número um do mundo. No entanto, sua abordagem destemida forçou um final de prorrogação cheio de tensão para a Argentina e conquistou a imaginação do público global, incluindo o lendário atacante Ibrahimovic, que atuava como analista da FOX Sports.
O ex-jogador da seleção sueca ficou visivelmente emocionado após o apito final, afirmando: “Posso ficar aqui e aplaudir Cabo Verde, porque tudo girou em torno de Cabo Verde. Uma pequena ilha com grandes sonhos, e eles quase eliminaram o grande gigante. Esses caras são heróis. Isso é que são heróis. Eles se tornaram ídolos da sua pequena ilha e são estrelas. É importante ressaltar que não perderam nenhum jogo nos 90 minutos. Eles quase conseguiram nesta partida.”
Ibrahimovic acrescentou: “Estou quase chorando por causa desse momento, ao ver essas imagens. A Argentina nem está comemorando, porque isso não tem a ver com a Argentina ou com Leo Messi. Isso tem a ver com Cabo Verde, e eles quase conseguiram.”
- imago images / Eibner
Henry elogia os times “pequenos” como “mágicos”
Henry foi igualmente efusivo em seus elogios, destacando a enorme determinação demonstrada pela seleção africana ao longo da partida, que terminou a favor da Argentina quando uma cabeçada desviou no braço de Diney Borges e entrou no gol no segundo tempo da prorrogação. “Não me importo com o resultado agora, e tenho certeza de que os argentinos pensam da mesma forma, pois nem sequer comemoraram. Eles estão simplesmente felizes por terem avançado”, comentou a lenda do Arsenal.
“A história é, foi e sempre será Cabo Verde. O que testemunhei hoje é exatamente assim: quando você acredita que é capaz, é isso que pode acontecer. Sim, sei que eles acabaram perdendo a partida. Mas conquistaram nossos corações. Tenho que dizer que é simplesmente mágico. Uau.”
Messi não dá importância à disputa física
Enquanto os comentaristas ficavam impressionados, Messi sentia os efeitos físicos de enfrentar uma equipe tão determinada. O capitão da Argentina, que marcou seu 20º gol em Copas do Mundo durante a partida, foi visto trocando piadas e tirando selfies com seus adversários, apesar do alto risco da partida das oitavas de final.
Refletindo sobre o confronto, Messi brincou dizendo que seus adversários “deram uma surra” nele antes de, por fim, pedirem sua camisa. O astro do Inter Miami admitiu que a Argentina teve dificuldades para manter o controle, observando: “Sabíamos que seria uma partida muito difícil. Há um motivo para essa equipe não ter perdido para a Espanha e o Uruguai.”
- AFP
Uma inspiração para o mundo do futebol
Mikel John Obi juntou-se ao coro de elogios, destacando o impacto que Cabo Verde causou no futebol mundial. “O que testemunhamos hoje é absolutamente incrível”, disse o ex-meio-campista do Chelsea.
Mikel concluiu: “Eles são os vencedores de hoje. Não importa o que tenha acontecido, esses rapazes são os vencedores absolutos de hoje. A Argentina escapou por um triz e continua viva para lutar outro dia.” A Argentina agora voltará sua atenção para o confronto das oitavas de final contra o Egito, enquanto os “Tubarões Azuis” voltam para casa como ícones nacionais.
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