“Simplesmente mágico!” – Cabo Verde deixa Thierry Henry impressionado e Zlatan Ibrahimovic “quase em lágrimas” após a gloriosa derrota para a Argentina

Cabo Verde, em sua estreia no cenário mundial, entrou na partida das oitavas de final como grande azarão, classificado 66 posições abaixo da seleção número um do mundo. No entanto, sua abordagem destemida forçou um final de prorrogação cheio de tensão para a Argentina e conquistou a imaginação do público global, incluindo o lendário atacante Ibrahimovic, que atuava como analista da FOX Sports.

O ex-jogador da seleção sueca ficou visivelmente emocionado após o apito final, afirmando: “Posso ficar aqui e aplaudir Cabo Verde, porque tudo girou em torno de Cabo Verde. Uma pequena ilha com grandes sonhos, e eles quase eliminaram o grande gigante. Esses caras são heróis. Isso é que são heróis. Eles se tornaram ídolos da sua pequena ilha e são estrelas. É importante ressaltar que não perderam nenhum jogo nos 90 minutos. Eles quase conseguiram nesta partida.”

Ibrahimovic acrescentou: “Estou quase chorando por causa desse momento, ao ver essas imagens. A Argentina nem está comemorando, porque isso não tem a ver com a Argentina ou com Leo Messi. Isso tem a ver com Cabo Verde, e eles quase conseguiram.”