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Simplesmente insubstituível! Emocionado, Lionel Scaloni desaba com a perda do "maior jogador da história do futebol"
Scaloni reflete sobre trajetória dos sonhos como técnico
O técnico da Argentina, Lionel Scaloni, falou com a imprensa após a vitória de sua equipe por 3 a 0 sobre o Benin e fez uma reflexão emocionante sobre comandar o maior ícone de seu país. Scaloni admitiu que a emoção da noite foi avassaladora ao relembrar as conquistas que compartilharam.
O treinador conduziu a Argentina a quatro grandes títulos ao lado de seu lendário capitão.
A noite marcou a conclusão de uma histórica parceria entre técnico e capitão.
- AFP
Técnico exalta brilho único do capitão
Scaloni expressou profunda gratidão pela oportunidade de treinar o atacante campeão mundial durante todo o seu período no cargo. "Foi um sonho realizado. Nunca pensei que seria o técnico do melhor jogador de futebol da história", disse Scaloni. "Somos eternamente gratos a ele por nos dar a oportunidade de estar com ele."
O técnico teve dificuldade para esconder a emoção ao pensar no futuro sem seu capitão.
"As lágrimas são porque muitas coisas estão passando pela minha cabeça", admitiu Scaloni. "Não vê-lo mais será triste."
Reconstruindo em torno do coletivo da equipe
Ao abordar o desafio de seguir em frente, Scaloni admitiu que nenhum jogador sozinho pode reproduzir a capacidade de Messi de mudar um jogo. "Estamos trabalhando com jogadores jovens agora, e isso continua, mas a sensação de tê-lo ao seu lado é incomparável", afirmou Scaloni. "Nunca vi essa aura em mais ninguém na minha vida."
Ele enfatizou que a união do time agora precisa compensar a perda do gênio individual.
"Aquele jogador que podia destravar o jogo com o seu brilho, você não o tem mais", acrescentou.
- AFP
Scaloni foca na nova geração
Apesar da saída emocionante, Scaloni segue confiante na força coletiva da seleção para o futuro. "A única maneira de compensar a ausência dele é com uma grande equipe, em que todos contribuam", concluiu Scaloni. "Nós temos, sim, um time que pode conquistar muitas coisas junto."
"Nunca haverá nada como ele em campo. O legado que ele deixa é incrível."
Scaloni agora voltará sua atenção para a integração de talentos emergentes nas próximas campanhas internacionais.
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