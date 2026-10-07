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imago-sport-1084222971.jpgZUMA Press Wire
Alvino Hanafi
Traduzido por

Simplesmente insubstituível! Emocionado, Lionel Scaloni desaba com a perda do "maior jogador da história do futebol"

Argentina
Argentina x Benin
L. Scaloni
L. Messi
Benin
Amistosos

O técnico da Argentina, Lionel Scaloni, fez uma avaliação sincera e emocionante de Lionel Messi após a última partida internacional do capitão. Scaloni admitiu que substituir a aura brilhante e única do atacante será um desafio impossível para a comissão técnica.

  • Scaloni reflete sobre trajetória dos sonhos como técnico

    O técnico da Argentina, Lionel Scaloni, falou com a imprensa após a vitória de sua equipe por 3 a 0 sobre o Benin e fez uma reflexão emocionante sobre comandar o maior ícone de seu país. Scaloni admitiu que a emoção da noite foi avassaladora ao relembrar as conquistas que compartilharam.

    O treinador conduziu a Argentina a quatro grandes títulos ao lado de seu lendário capitão.

    A noite marcou a conclusão de uma histórica parceria entre técnico e capitão.

  • FBL-FRIENDLY-ARG-BENAFP

    Técnico exalta brilho único do capitão

    Scaloni expressou profunda gratidão pela oportunidade de treinar o atacante campeão mundial durante todo o seu período no cargo. "Foi um sonho realizado. Nunca pensei que seria o técnico do melhor jogador de futebol da história", disse Scaloni. "Somos eternamente gratos a ele por nos dar a oportunidade de estar com ele."

    O técnico teve dificuldade para esconder a emoção ao pensar no futuro sem seu capitão.

    "As lágrimas são porque muitas coisas estão passando pela minha cabeça", admitiu Scaloni. "Não vê-lo mais será triste."

  • Reconstruindo em torno do coletivo da equipe

    Ao abordar o desafio de seguir em frente, Scaloni admitiu que nenhum jogador sozinho pode reproduzir a capacidade de Messi de mudar um jogo. "Estamos trabalhando com jogadores jovens agora, e isso continua, mas a sensação de tê-lo ao seu lado é incomparável", afirmou Scaloni. "Nunca vi essa aura em mais ninguém na minha vida."

    Ele enfatizou que a união do time agora precisa compensar a perda do gênio individual.

    "Aquele jogador que podia destravar o jogo com o seu brilho, você não o tem mais", acrescentou.

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    Scaloni foca na nova geração

    Apesar da saída emocionante, Scaloni segue confiante na força coletiva da seleção para o futuro. "A única maneira de compensar a ausência dele é com uma grande equipe, em que todos contribuam", concluiu Scaloni. "Nós temos, sim, um time que pode conquistar muitas coisas junto."

    "Nunca haverá nada como ele em campo. O legado que ele deixa é incrível."

    Scaloni agora voltará sua atenção para a integração de talentos emergentes nas próximas campanhas internacionais.