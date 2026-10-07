O técnico da Argentina, Lionel Scaloni, falou com a imprensa após a vitória de sua equipe por 3 a 0 sobre o Benin e fez uma reflexão emocionante sobre comandar o maior ícone de seu país. Scaloni admitiu que a emoção da noite foi avassaladora ao relembrar as conquistas que compartilharam.

O treinador conduziu a Argentina a quatro grandes títulos ao lado de seu lendário capitão.

A noite marcou a conclusão de uma histórica parceria entre técnico e capitão.