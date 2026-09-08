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Simone Inzaghi protege Gabriel Martinelli e Ollie Watkins após ataque de US$ 200 milhões passar em branco e encerrar a sequência histórica de 47 jogos de invencibilidade do Al Hilal
A sequência chega ao fim em Riad
O 19 vezes campeão saudita sofreu uma humilhante derrota em casa por 2 a 0 para o Neom na segunda-feira, registrando sua primeira derrota na liga em mais de um ano. O resultado também sinaliza o fim do retrospecto impecável do técnico Simone Inzaghi em competições nacionais desde que ele trocou a Inter de Milão, em uma mudança de grande repercussão, em junho de 2025, para assumir o comando do gigante de Riad. Até esta partida, o Al-Hilal havia desfrutado de um início perfeito na nova campanha, acumulando cinco vitórias consecutivas para se manter com folga na liderança da tabela. No entanto, a aura de invencibilidade que cercava o clube foi desfeita diante de sua própria torcida.
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Contratações da Premier League não conseguem brilhar
A derrota é particularmente dolorosa diante do enorme investimento que o Al-Hilal fez durante a janela de transferências de verão para reforçar um elenco que já era estrelado. Inzaghi escalou seus três atacantes de alto perfil, contratados neste verão de clubes da Premier League por uma taxa combinada reportada em mais de US$ 200 milhões. Apesar da presença de Gabriel Martinelli, Ollie Watkins e Crysencio Summerville, os mandantes não conseguiram encontrar o gol, o que destacou uma rara falta de entrosamento no terço final e certamente preocupará a comissão técnica.
"É verdade que a diretoria fez um grande trabalho, mas ainda estamos no topo da tabela, e eu não culpo os jogadores", afirmou o treinador.
Falhas defensivas assombram os campeões
Embora o foco tenha estado em grande parte no ataque inofensivo, os erros defensivos lá atrás foram igualmente preocupantes para o Blue Waves. Um gol contra desastroso do ex-pilar do Chelsea Kalidou Koulibaly deu o tom logo no início da partida, colocando o Neom em vantagem, uma liderança que jamais pareceu ameaçada. A situação piorou pouco antes do intervalo, quando o meio-campista da Costa do Marfim Amadou Kone ampliou a vantagem.
"Sou responsável por esta dolorosa derrota, que vai me tirar o sono. No primeiro tempo não aparecemos como era necessário e sofremos dois gols, e no segundo tempo entramos fortes, mas não tivemos sorte para marcar gols. Os jogadores fizeram o que tinham de fazer", disse Inzaghi.
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A briga pelo título ficou totalmente em aberto
O resultado não apenas encerra uma era histórica de domínio, como também dá um enorme impulso ao pelotão perseguidor na Saudi Pro League. Cristiano Ronaldo e o Al Nassr agora têm uma oportunidade de ouro para igualar a pontuação dos líderes se conseguirem garantir uma vitória contra o Abha na quinta-feira. Inzaghi encerrou a noite reiterando sua responsabilidade e a necessidade de uma resposta rápida nas próximas semanas.
"Esta é a minha primeira derrota na Arábia Saudita desde que cheguei, e tudo o que temos a fazer agora é aprender com isso. Repito que assumo total responsabilidade pela derrota, e derrotas como essa trazem os jogadores de volta à realidade", observou.
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