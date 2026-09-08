A derrota é particularmente dolorosa diante do enorme investimento que o Al-Hilal fez durante a janela de transferências de verão para reforçar um elenco que já era estrelado. Inzaghi escalou seus três atacantes de alto perfil, contratados neste verão de clubes da Premier League por uma taxa combinada reportada em mais de US$ 200 milhões. Apesar da presença de Gabriel Martinelli, Ollie Watkins e Crysencio Summerville, os mandantes não conseguiram encontrar o gol, o que destacou uma rara falta de entrosamento no terço final e certamente preocupará a comissão técnica.

"É verdade que a diretoria fez um grande trabalho, mas ainda estamos no topo da tabela, e eu não culpo os jogadores", afirmou o treinador.