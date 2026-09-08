Clamoroso na Saudi Pro League: o Neom, de Christophe Galtier, venceu fora de casa com um claro 2 a 0 no campo do Al-Hilal, de Simone Inzaghi, e impôs ao líder a primeira derrota nos 90 minutos desde a chegada do técnico italiano à Arábia Saudita.
Para o ex-treinador de Inter e Lazio, trata-se de um tropeço que interrompe uma impressionante sequência de 47 partidas consecutivas sem derrotas nos 90 minutos, considerando Saudi League, Champions Asiática e copas nacionais. Quem abriu o placar foi um gol contra de Kalidou Koulibaly, outro velho conhecido da Serie A, que mandou a bola para a própria rede e fez 1 a 0 para o Neom. No fim, depois, saiu o segundo gol, marcado por Amadou Koné, que fechou definitivamente a conta.