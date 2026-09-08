Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Al Hilal vs Neom: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Simone Inzaghi: após 47 partidas consecutivas, seu Al-Hilal perde pela primeira vez

S. Inzaghi
Campeonato Saudita
Al-Hilal

Primeiro nocaute nos 90 minutos para o ex-treinador de Inter e Lazio desde que está na Arábia

Clamoroso na Saudi Pro League: o Neom, de Christophe Galtier, venceu fora de casa com um claro 2 a 0 no campo do Al-Hilal, de Simone Inzaghi, e impôs ao líder a primeira derrota nos 90 minutos desde a chegada do técnico italiano à Arábia Saudita.


Para o ex-treinador de Inter e Lazio, trata-se de um tropeço que interrompe uma impressionante sequência de 47 partidas consecutivas sem derrotas nos 90 minutos, considerando Saudi League, Champions Asiática e copas nacionais. Quem abriu o placar foi um gol contra de Kalidou Koulibaly, outro velho conhecido da Serie A, que mandou a bola para a própria rede e fez 1 a 0 para o Neom. No fim, depois, saiu o segundo gol, marcado por Amadou Koné, que fechou definitivamente a conta.


  • Inzaghi havia encerrado a última temporada invicto, mas sem conseguir conquistar os troféus mais importantes: no campeonato, o Al-Hilal havia sido superado pelo Al-Nassr de Cristiano Ronaldo, enquanto, na Champions League da Ásia, veio a eliminação nos pênaltis contra o Al-Sadd de Roberto Mancini.

    • Publicidade

    GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google