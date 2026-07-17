Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Tudo sobre apostas na GOAL
cm grafica nico gonzalez
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Simeone quer o Nico Gonzalez, mas será que a Juventus tem atacantes melhores? Carnevali não vai vendê-lo por um preço baixo

Juventus
Mercado da bola
N. Gonzalez
Atlético de Madrid

O técnico do Atlético de Madrid gostaria de ter o argentino de volta, mas as negociações entre os Colchoneros e os bianconeri estão paralisadas

A imprensa espanhola não tem dúvidas: quando estava nos Estados Unidos para acompanhar a Copa do Mundo, antes de iniciar a pré-temporada no comando do Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone não tirou os olhos de Nico González nem por um segundo. Para Simeone, Nico é um jogador fundamental: um atacante capaz de atuar em várias posições e que pode ser o titular perfeito, mas também o jogador ideal para entrar em campo vindo do banco.


O vínculo entre os dois é forte e Simeone gostaria de contar com Nico González também na temporada 2026-27, após as 36 partidas e 5 gols da temporada 2025-26.


  • A JUVENTUDE TEM ATACANTES MELHORES?

    Neste momento, a Juventus não tem nenhuma intenção de vender Nico Gonzalez por um preço baixo, já que Luciano Spalletti o considera uma peça potencialmente importante para o projeto técnico da equipe. Esse é um aspecto que pesa nas estratégias do clube e que explica por que, atualmente, a Velha Senhora está disposta a ouvir ofertas apenas pelo valor integral, sem descontos. Para Spalletti, portanto, não se trata de um jogador dispensável de qualquer forma, mas de um recurso em potencial.


    Ele não se assemelha aos muitos — demasiados — jogadores excedentes presentes no elenco. E, caso permaneça na Continassa, o técnico toscano estaria pronto para valorizá-lo. Olhando para o elenco atual da Juventus, há atacantes melhores do que Nico Gonzalez (além de Yildiz)? Há outros atacantes da Juventus presentes na final da Copa do Mundo? O jogador nascido em 1998 chegou lá sim como coadjuvante, mas entrando em campo vindo do banco em nada menos que 6 das 7 partidas disputadas até agora pela Seleção de Scaloni, e se saindo bem, mesmo sem marcar gols, como nos 26 minutos que jogou na semifinal vencida contra a Inglaterra. Também por esse motivo a Juve não pretende reduzir suas exigências: para contratá-lo definitivamente, são necessários pelo menos 30 milhões.


    • Publicidade

  • NENHUMA NEGOCIAÇÃO PARA BAIXO

    O Atlético de Madrid continua, obviamente, sendo o clube mais interessado, e Nico González ainda gosta da ideia de jogar na Espanha, onde se reencontraria com Simeone. Entre os dois clubes, porém, as negociações esfriaram. Por um único motivo: a diretoria da Juventus não está disposta a abrir mão nem mesmo de uma parte do valor que atribui ao atacante argentino. Uma posição reforçada também pelo desempenho que Nico González vem apresentando na Copa do Mundo, vitrine que fez os valores de muitos jogadores dispararem. A Juventus, comandada por Giovanni Carnevali, está convencida de que o desempenho do ex-jogador da Fiorentina pode atrair também outros potenciais compradores e, consequentemente, prefere esperar a fechar uma negociação por um valor inferior.


    Em essência, se chegar uma oferta considerada adequada, o clube levará em consideração a venda. Caso contrário, Spalletti poderá contar com um jogador que ele estima profundamente e que considera perfeitamente adequado à sua visão de futebol.




    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
Amistosos de clubes
Basel crest
Basel
BAS
Juventus crest
Juventus
JUV
Amistosos de clubes
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Atlético de Madrid crest
Atlético de Madrid
ATM