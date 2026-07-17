Simeone quer o Nico Gonzalez, mas será que a Juventus tem atacantes melhores? Carnevali não vai vendê-lo por um preço baixo

Neste momento, a Juventus não tem nenhuma intenção de vender Nico Gonzalez por um preço baixo, já que Luciano Spalletti o considera uma peça potencialmente importante para o projeto técnico da equipe. Esse é um aspecto que pesa nas estratégias do clube e que explica por que, atualmente, a Velha Senhora está disposta a ouvir ofertas apenas pelo valor integral, sem descontos. Para Spalletti, portanto, não se trata de um jogador dispensável de qualquer forma, mas de um recurso em potencial.





Ele não se assemelha aos muitos — demasiados — jogadores excedentes presentes no elenco. E, caso permaneça na Continassa, o técnico toscano estaria pronto para valorizá-lo. Olhando para o elenco atual da Juventus, há atacantes melhores do que Nico Gonzalez (além de Yildiz)? Há outros atacantes da Juventus presentes na final da Copa do Mundo? O jogador nascido em 1998 chegou lá sim como coadjuvante, mas entrando em campo vindo do banco em nada menos que 6 das 7 partidas disputadas até agora pela Seleção de Scaloni, e se saindo bem, mesmo sem marcar gols, como nos 26 minutos que jogou na semifinal vencida contra a Inglaterra. Também por esse motivo a Juve não pretende reduzir suas exigências: para contratá-lo definitivamente, são necessários pelo menos 30 milhões.



