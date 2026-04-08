Nas últimas semanas, foi anunciada a transferência de Antoine Griezmann a partir do próximo verão: o atacante francês será uma nova contratação do Orlando City na segunda metade da temporada da MLS (a janela de transferências de verão lá é a mais curta), mas, após assinar com o clube americano, ele voltou a se concentrar exclusivamente no Atlético de Madrid até maio. Depois, ele virará a página, e sua despedida será um duro golpe para todos os torcedores dos Colchoneros. Para entender bem a importância de Griezmann dentro do Atlético de Madrid, é preciso ouvir a coletiva de imprensa do Cholo Simeone antes das quartas de final da Champions entre Barcelona e Atlético de Madrid.
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Simeone em lágrimas pela despedida de Griezmann do Atlético de Madrid: “Obrigado pelo jogador e pelo amigo que você é”
AS PALAVRAS DE SIMEONE
O jogador escolhido junto com o técnico argentino é justamente Griezmann, e antes de iniciar a coletiva e responder às perguntas dos jornalistas, o técnico do Atlético quis agradecer ao atacante francês por tudo o que ele representou para o clube espanhol: “Quero falar como técnico, mas também como torcedor do Atlético”, disse ele, emocionado, “e quero agradecer pelo seu trabalho aqui em Madri, pela sua humildade; você é uma pessoa admirável e, para os jovens de hoje, é fundamental ter uma figura como a sua. Obrigado por tudo o que você fez, pelo que faz e pelo que ainda vou obrigá-lo a fazer. Obrigado pelo seu empenho, pela sua profissionalidade; você soube diferenciar a bela relação que temos como família e não ultrapassar a linha delicada entre o treinador e o amigo jogador. Considero-o um jogador e, depois, um amigo”.
OS ANOS DE GRIEZMANN NO ATLÉTICO DE MADRID
Antes de se despedir definitivamente, porém, Simeone voltou o foco para este final de temporada: “Faltam oito jogos da La Liga — conclui o Cholo —, um da Copa do Rei e, se Deus quiser, mais cinco jogos na Liga dos Campeões. Convido você a aproveitar esses momentos, gosto muito de você e, se hoje houvesse um torcedor do Atlético aqui, ele diria exatamente as mesmas coisas”. Griezmann jogou pelo Atlético de Madrid de 2014 a 2019 e, após uma breve passagem pelo Barcelona, voltou em 2021 e permanecerá até o final desta temporada.