Simeone em lágrimas pela despedida de Griezmann do Atlético de Madrid: “Obrigado pelo jogador e pelo amigo que você é”

O jogador escolhido junto com o técnico argentino é justamente Griezmann, e antes de iniciar a coletiva e responder às perguntas dos jornalistas, o técnico do Atlético quis agradecer ao atacante francês por tudo o que ele representou para o clube espanhol: “Quero falar como técnico, mas também como torcedor do Atlético”, disse ele, emocionado, “e quero agradecer pelo seu trabalho aqui em Madri, pela sua humildade; você é uma pessoa admirável e, para os jovens de hoje, é fundamental ter uma figura como a sua. Obrigado por tudo o que você fez, pelo que faz e pelo que ainda vou obrigá-lo a fazer. Obrigado pelo seu empenho, pela sua profissionalidade; você soube diferenciar a bela relação que temos como família e não ultrapassar a linha delicada entre o treinador e o amigo jogador. Considero-o um jogador e, depois, um amigo”.



