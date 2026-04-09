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Simeone contra o Barcelona: um leão na Liga dos Campeões... e uma avestruz na La Liga

Barcelona x Atlético de Madrid
Barcelona
Atlético de Madrid
Liga dos Campeões
D. Simeone
Atlético de Madrid x Barcelona
La Liga
Espanha
Argentina

A situação de Simeone diante do Barça é uma das ironias mais intrigantes do futebol espanhol

No mundo do futebol, os rostos mudam frequentemente de acordo com as competições, mas o que Diego Simeone, técnico do Atlético de Madrid, apresenta contra o Barcelona continua sendo um caso à parte que merece uma reflexão mais aprofundada.

Na Liga dos Campeões, Simeone se mostra um técnico feroz, com um estilo equilibrado entre defesa e ataque e um espírito de luta que torna sua equipe um adversário difícil para o gigante catalão, como se fosse um leão indomável nas grandes noites.

Já na La Liga, o quadro muda de forma notável, pois o Atlético de Madrid perde muito dessa imponência diante do Barcelona, e as decisões de Simeone parecem menos incisivas e impactantes, em um cenário que suscita questionamentos.

Entre um lado e outro, os confrontos de Simeone com o Barcelona continuam sendo um verdadeiro espelho de sua filosofia de treinamento, que oscila entre a ousadia europeia e a cautela local, criando uma das paradoxos mais emocionantes do futebol espanhol.

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  • FC Barcelona v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    Faltam 90 minutos para a semifinal

    O Atlético de Madrid está a um passo de se classificar para as semifinais da Liga dos Campeões nesta temporada, após dar um grande passo com a vitória sobre o Barcelona (2 a 0) no Camp Nou, na quarta-feira passada.

    A partida de volta será disputada no Estádio Metropolitano, reduto do clube madrilenho, na próxima terça-feira, para definir quem se classifica para as semifinais, onde enfrentará o vencedor do confronto entre Arsenal e o Sporting de Lisboa.

    Este resultado parece surpreendente para muitos, especialmente por ter ocorrido no Camp Nou, mas, na verdade, é evidente que os confrontos do Atlético de Madrid na Liga dos Campeões se tornaram um verdadeiro pesadelo para o clube catalão.

    Com o Atlético de Madrid fora da disputa pelo título da La Liga, Diego Simeone concentrará todos os seus esforços na Liga dos Campeões, tentando conquistar o título pela primeira vez na história do clube.

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    O Asad na Liga dos Campeões

    Simeone sempre se mostra implacável nos confrontos contra o Barcelona na Liga dos Campeões, já que o clube catalão nunca conseguiu superar o Atlético nesta competição europeia.

    Os confrontos contra o Atlético de Madrid tornaram-se um verdadeiro pesadelo para o Barcelona, já que o time madrilenho eliminou seu rival catalão duas vezes na Liga dos Campeões, e parece que a terceira está a caminho.

    As duas equipes se enfrentaram pela primeira vez na Liga dos Campeões nas quartas de final da edição 2013-2014, quando o Atlético de Madrid avançou após empatar na ida (1 a 1) e vencer na volta em casa (1 a 0).

    Já a segunda vez foi também nas quartas de final, mas na temporada 2015-2016, e os Rojiblancos se classificaram mesmo assim, apesar da derrota na partida de ida (2 a 1), mas venceram em casa (2 a 0).

    Na temporada atual, o Atlético de Madrid venceu no Camp Nou pela primeira vez, ao contrário das duas vezes anteriores, facilitando sua tarefa de se classificar para as semifinais.

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  • Real Madrid CF v Atletico de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Uma avestruz na La Liga

    Ao contrário do que acontece na La Liga, Simeone e o Atlético de Madrid não enfrentam o Barcelona com a mesma intensidade das partidas da Liga dos Campeões desde o início de sua trajetória no clube.

    Simeone assumiu o comando do Atlético de Madrid em dezembro de 2011 e disputou 29 partidas contra o Barcelona na La Liga, conquistando apenas três vitórias.

    Já Simeone sofreu 19 derrotas contra o Barça, a mais recente delas no último sábado (2 a 1), e empatou 7 confrontos, sabendo-se que o técnico argentino esperou 17 partidas até conquistar sua primeira vitória na 18ª partida.

    No que diz respeito ao total de confrontos em todas as competições, Simeone disputou 45 partidas contra o Barcelona, venceu apenas 8 vezes, perdeu 25 vezes e empatou 12 vezes.

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