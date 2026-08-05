Símbolo da "geração perdida" do Uruguai, novo reforço do Cruzeiro diz que não se arrepende de ter ficado de fora da Copa do Mundo

Em setembro de 2025, o Bahia negociou Luciano Rodríguez com o Neom por 22 milhões de euros (cerca de R$ 139 milhões na época). A escolha, no entanto, nunca foi apenas esportiva.

O atacante sempre deixou claro que priorizou a segurança financeira da família, mesmo sabendo que atuar em uma liga menos competitiva poderia reduzir sua visibilidade internacional.

"Um salto economicamente, acredito que sim. Obviamente que ir para a Arábia te atrasa, porque não é muito visto o futebol de lá. Mas a decisão que tomei foi pensando na minha família. Não me arrependo de tomar essa decisão."

Durante o ciclo da Copa do Mundo, Lucho ainda foi convocado por Marcelo Bielsa para amistosos em outubro e novembro de 2025. Depois disso, porém, deixou de aparecer entre os chamados da seleção uruguaia e acabou fora da lista definitiva para o Mundial.

Mesmo frustrado por perder a oportunidade de disputar sua primeira Copa, o atacante garante que faria tudo novamente.

"Não vou mentir. Sou consciente disso. Não vinha tendo muita participação na seleção. Não me arrependo de nada. Sempre pensei primeiro na minha família. Claro que a seleção é muito importante, mas tomei essa decisão pensando no que sempre quis desde criança: que não faltasse nada para eles."

Pelo Neom, Luciano marcou seis gols em 31 partidas. Apesar de possuir contrato de longa duração na Arábia Saudita, o interesse do Cruzeiro abriu caminho para um retorno ao futebol sul-americano.

A Raposa não desembolsará qualquer valor pelo empréstimo e terá opção de compra fixada em 15 milhões de euros (cerca de R$ 96 milhões na cotação atual).