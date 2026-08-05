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Luis Felipe Gonçalves

Símbolo da "geração perdida" do Uruguai, novo reforço do Cruzeiro diz que não se arrepende de ter ficado de fora da Copa do Mundo

Mercado da bola
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L. Rodriguez
Uruguai

Lucho Rodríguez chega por empréstimo à Raposa após abrir mão do Mundial para priorizar a estabilidade financeira da família

Novo reforço do Cruzeiro, Luciano Rodríguez carrega uma história curiosa e marcante na carreira. Considerado uma das principais promessas do futebol uruguaio, o atacante de 23 anos fez parte da geração campeã mundial sub-20 que acabou ausente da Copa do Mundo de 2026. Mesmo assim, garante que não se arrepende da decisão que tomou ao trocar o sonho esportivo por uma oportunidade financeira na Arábia Saudita.

Contratado por empréstimo junto ao Neom, com opção de compra ao fim do vínculo, Lucho desembarca na Toca da Raposa após uma passagem de um ano pelo futebol saudita. A transferência aconteceu poucos meses antes da Copa e, segundo o próprio jogador, teve impacto direto em sua ausência na lista final da seleção uruguaia.

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  • Corinthians v Bahia - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    "Pensando na família"

    Em setembro de 2025, o Bahia negociou Luciano Rodríguez com o Neom por 22 milhões de euros (cerca de R$ 139 milhões na época). A escolha, no entanto, nunca foi apenas esportiva.

    O atacante sempre deixou claro que priorizou a segurança financeira da família, mesmo sabendo que atuar em uma liga menos competitiva poderia reduzir sua visibilidade internacional.

    "Um salto economicamente, acredito que sim. Obviamente que ir para a Arábia te atrasa, porque não é muito visto o futebol de lá. Mas a decisão que tomei foi pensando na minha família. Não me arrependo de tomar essa decisão."

    Durante o ciclo da Copa do Mundo, Lucho ainda foi convocado por Marcelo Bielsa para amistosos em outubro e novembro de 2025. Depois disso, porém, deixou de aparecer entre os chamados da seleção uruguaia e acabou fora da lista definitiva para o Mundial.

    Mesmo frustrado por perder a oportunidade de disputar sua primeira Copa, o atacante garante que faria tudo novamente.

    "Não vou mentir. Sou consciente disso. Não vinha tendo muita participação na seleção. Não me arrependo de nada. Sempre pensei primeiro na minha família. Claro que a seleção é muito importante, mas tomei essa decisão pensando no que sempre quis desde criança: que não faltasse nada para eles."

    Pelo Neom, Luciano marcou seis gols em 31 partidas. Apesar de possuir contrato de longa duração na Arábia Saudita, o interesse do Cruzeiro abriu caminho para um retorno ao futebol sul-americano.

    A Raposa não desembolsará qualquer valor pelo empréstimo e terá opção de compra fixada em 15 milhões de euros (cerca de R$ 96 milhões na cotação atual).

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  • OLY-FBL-U23-ARG-URUAFP

    Parte de geração perdida?

    Luciano Rodríguez foi um dos protagonistas do histórico título do Uruguai na Copa do Mundo Sub-20 de 2023. Autor do gol da vitória sobre a Itália na decisão, entrou para a história do futebol uruguaio ao ajudar o país a conquistar o torneio pela primeira vez.

    A expectativa era de que boa parte daquele elenco formasse a base da seleção principal nos anos seguintes. O cenário, porém, foi diferente.

    Dos 21 campeões mundiais sub-20, nenhum esteve presente na Copa do Mundo de 2026. Lucho foi quem chegou mais perto: durante o ciclo, foi o único daquele grupo convocado por Marcelo Bielsa, mas acabou cortado da relação final.

    Coincidentemente, sua saída para a Arábia Saudita ocorreu justamente durante esse período.

    Revelado pelo Bella Vista e profissionalizado pelo Progreso, o atacante ganhou projeção no Liverpool-URU, onde conquistou o Campeonato Uruguaio em 2023. No ano seguinte, foi contratado pelo Bahia, tornando-se a maior compra da história do clube baiano e, poucos meses depois, também sua maior venda ao ser negociado com o Neom.

  • imago-sport-1065003153.jpgSports Press Photo

    Como joga o uruguaio?

    Embora tenha sido contratado para aumentar as opções pelos lados do ataque, Luciano Rodríguez construiu praticamente toda a carreira atuando como centroavante.

    Dos 194 jogos como profissional, disputou 132 centralizado, além de 44 partidas pela ponta direita e outras 18 pela esquerda.

    Com características de atacante móvel, costuma participar bastante das jogadas próximas à área, atacando espaços entre os zagueiros e aparecendo como segundo atacante. Na última temporada pelo Neom, registrou média de um gol a cada cinco partidas, além de 2,2 finalizações por jogo.

    A tendência é que Artur Jorge utilize o uruguaio inicialmente pelos lados do campo, posição considerada prioridade no elenco. Ainda assim, sua versatilidade também permite atuar como referência ofensiva ou ao lado de Kaio Jorge, ampliando as alternativas do treinador para a sequência da temporada.

    Lucho é esperado em Belo Horizonte na madrugada desta terça-feira (5). Após realizar exames médicos, o uruguaio deverá assinar contrato e ser oficializado como novo reforço do Cruzeiro.

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