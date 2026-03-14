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FBL-ITA-SERIE A-INTER-ATALANTAAFP
Gabriele Stragapede

Traduzido por

Silêncio da imprensa, ninguém fala após o jogo contra o Atalanta: reunião entre Chivu e a diretoria, Inter furiosa

Após alguns minutos de espera, nenhum membro do clube nerazzurro acabou por falar com a imprensa.

Um empate no final e dois lances que vão dar o que falar por muito tempo.

O confronto em San Siro, no estádio Giuseppe Meazza, entre Inter e Atalanta terminou em 1 a 1: ao gol marcado no primeiro tempo por Francesco Pio Esposito, Nikola Krstovic respondeu com um gol no segundo tempo, em meio aos protestos da torcida nerazzurra.

Não foi o único episódio que deixará muitas repercussões nos próximos dias: também o contato, na área de pênalti dos bergamascos, entre Davide Frattesi e Giorgio Scalvini — sobre o qual tanto o árbitro Manganiello quanto o VAR deixaram passar — gerou muitas polêmicas.

Após mais de uma hora de espera desde o apito final, chegou a confirmação por parte do clube nerazzurro: ninguém falará após a partida, uma decisão que demonstra todo o descontentamento com as decisões tomadas durante o jogo.

  • DECISÃO TOMADA

    Conforme relatado pelo correspondente da DAZN presente no estádio de Milão, a diretoria do clube da Viale della Liberazione era esperada diante das câmeras para as tradicionais entrevistas pós-jogo, mas as várias polêmicas suscitadas pela partida contra a Atalanta fizeram com que os membros da diretoria nerazzurra refletissem por cerca de uma hora, decidindo então não enviar nenhum representante para falar nem à DAZN nem na coletiva de imprensa.

    Silêncio de imprensa, portanto, para o Inter, sem nenhum jogador para falar após o confronto com a Atalanta.

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  • FINAIS EM ALTA

    Uma posição importante, após um final realmente eletrizante no San Siro.

    O nervosismo causado pelos incidentes da partida levou o vice-treinador da Inter, Aleksandar Kolarov, a se envolver em uma quase briga com Berat Djimsiti, zagueiro da Atalanta, no final da partida, chegando quase ao contato físico.

    Foi necessária a intervenção dos companheiros de equipe e de vários jogadores adversários para conter o zagueiro de nacionalidade albanesa. Na confusão dos episódios da partida, Chivu foi primeiro advertido e depois expulso pelo árbitro Manganiello.

  • REUNIÃO ENTRE CHIVU E A DIREÇÃO

    Chega uma atualização dos colegas do La Gazzetta dello Sport: conforme relatado, Chivu se trancou no vestiário junto com toda a diretoria do Inter. Uma reunião na qual estavam presentes o presidente Giuseppe Marotta, o diretor esportivo Piero Ausilio, seu vice Baccin e o gerente do clube Ferri.

    Transpareça grande raiva e decepção pelos incidentes e, a partir daí, a decisão de não comparecer à imprensa, evitando qualquer possível declaração.

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