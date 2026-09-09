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Donny Afroni

Traduzido por

'Significa muito' - Nicolas Jackson comemora primeiro gol pelo Aston Villa enquanto a equipe de Unai Emery inicia campanha na Champions League em grande estilo

N. Jackson
Aston Villa
Club Brugge
Liga dos Campeões

Nicolas Jackson falou sobre seu orgulho após marcar seu primeiro gol pelo Aston Villa na pulsante vitória por 3 a 2 sobre o Club Brugge. O atacante senegalês teve papel fundamental para a equipe de Unai Emery garantir uma estreia com vitória em sua campanha na Liga dos Campeões da Uefa, na Bélgica.

  • Jackson se firma em Bruges

    Jackson não conseguiu esconder a alegria depois de finalmente abrir sua conta pelo clube em uma noite dramática na Champions League. Após chegar com grandes expectativas, o ex-jogador do Chelsea escolheu o momento perfeito para marcar, ajudando o Aston Villa a garantir sua primeira vitória da nova campanha no Estádio Jan Breydel. O atacante se aproveitou de um vacilo da defesa do Brugge pouco antes do intervalo, alcançando um lançamento longo de Pau Torres para driblar o goleiro e mandar para o gol.

    Ao refletir sobre o momento marcante, o internacional senegalês destacou a percepção tática que levou ao seu primeiro gol com a camisa grená e azul. "Significa muito", disse Jackson à UEFA após a partida. “Vi o goleiro adiantado durante todo o jogo. Vi o espaço para a minha corrida, e então Pau me passou a bola. Foi perfeito. Estou muito feliz por estar aqui e feliz por estar com o time, o treinador e a comissão técnica. Espero que venham muitos mais."

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    Superando o jejum no início da temporada

    A vitória na Bélgica foi particularmente significativa, dado o início irregular do Villa na temporada doméstica. A equipe de Emery vinha tendo dificuldade para encontrar ritmo nas três primeiras partidas da Premier League, com destaque para o fato de não ter marcado um único gol. No entanto, o retorno à principal competição europeia pareceu dar o impulso necessário.

    Apesar da pressão inicial que vem com uma seca de gols, Jackson insistiu que o elenco permaneceu focado no projeto de longo prazo sob o comando de Emery. Ele minimizou as preocupações com o início lento, enfatizando a necessidade de olhar para a frente em vez de ficar remoendo frustrações passadas. "Cada jogo é diferente. Não nos importamos com o passado, apenas focamos no próximo. Como todo time, temos nossas ambições. Sabemos apenas que é uma longa jornada, então seguimos passo a passo (e) tentamos vencer todos os jogos que disputamos", afirmou.

  • Recordes caem em vitória histórica

    Jackson não foi o único jogador do Villa a ganhar as manchetes em Bruges. A noite começou com um feito histórico para o capitão do clube, John McGinn, que se consolidou de vez como uma lenda dos tempos modernos no Villa Park. O internacional escocês deu o tom da noite logo no início, ao se tornar o maior artilheiro da história do clube em grandes competições europeias com seu 12º gol.

    A partida também foi um triunfo pessoal para Emi Buendía, que marcou seu primeiro gol na Champions League para recolocar o Villa em vantagem depois de Hugo Vetlesen ter empatado momentaneamente para os mandantes. A contribuição do argentino, ao lado do gol de Jackson, mostrou a profundidade do talento ofensivo à disposição de Emery. Embora o pênalti de Nicolò Tresoldi no segundo tempo tenha garantido um fim tenso, o esforço coletivo do elenco assegurou que os três pontos voltassem para Birmingham.

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    Construindo impulso para o futuro

    Com a primeira vitória da temporada garantida, o foco agora passa a ser manter esse embalo na Premier League, onde a equipe ainda busca sua primeira vitória no cenário doméstico contra o Nottingham Forest neste fim de semana. A confiança adquirida com o triunfo sobre o Brugge, especialmente para Jackson, pode ser o catalisador de que eles precisam para dar início à temporada em casa. A campanha europeia será retomada em outubro, com um duelo contra o Fenerbahce, mas, por ora, o foco segue sendo a melhora no cenário doméstico.

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