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'Significa muito' - Nicolas Jackson comemora primeiro gol pelo Aston Villa enquanto a equipe de Unai Emery inicia campanha na Champions League em grande estilo
Jackson se firma em Bruges
Jackson não conseguiu esconder a alegria depois de finalmente abrir sua conta pelo clube em uma noite dramática na Champions League. Após chegar com grandes expectativas, o ex-jogador do Chelsea escolheu o momento perfeito para marcar, ajudando o Aston Villa a garantir sua primeira vitória da nova campanha no Estádio Jan Breydel. O atacante se aproveitou de um vacilo da defesa do Brugge pouco antes do intervalo, alcançando um lançamento longo de Pau Torres para driblar o goleiro e mandar para o gol.
Ao refletir sobre o momento marcante, o internacional senegalês destacou a percepção tática que levou ao seu primeiro gol com a camisa grená e azul. "Significa muito", disse Jackson à UEFA após a partida. “Vi o goleiro adiantado durante todo o jogo. Vi o espaço para a minha corrida, e então Pau me passou a bola. Foi perfeito. Estou muito feliz por estar aqui e feliz por estar com o time, o treinador e a comissão técnica. Espero que venham muitos mais."
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Superando o jejum no início da temporada
A vitória na Bélgica foi particularmente significativa, dado o início irregular do Villa na temporada doméstica. A equipe de Emery vinha tendo dificuldade para encontrar ritmo nas três primeiras partidas da Premier League, com destaque para o fato de não ter marcado um único gol. No entanto, o retorno à principal competição europeia pareceu dar o impulso necessário.
Apesar da pressão inicial que vem com uma seca de gols, Jackson insistiu que o elenco permaneceu focado no projeto de longo prazo sob o comando de Emery. Ele minimizou as preocupações com o início lento, enfatizando a necessidade de olhar para a frente em vez de ficar remoendo frustrações passadas. "Cada jogo é diferente. Não nos importamos com o passado, apenas focamos no próximo. Como todo time, temos nossas ambições. Sabemos apenas que é uma longa jornada, então seguimos passo a passo (e) tentamos vencer todos os jogos que disputamos", afirmou.
Recordes caem em vitória histórica
Jackson não foi o único jogador do Villa a ganhar as manchetes em Bruges. A noite começou com um feito histórico para o capitão do clube, John McGinn, que se consolidou de vez como uma lenda dos tempos modernos no Villa Park. O internacional escocês deu o tom da noite logo no início, ao se tornar o maior artilheiro da história do clube em grandes competições europeias com seu 12º gol.
A partida também foi um triunfo pessoal para Emi Buendía, que marcou seu primeiro gol na Champions League para recolocar o Villa em vantagem depois de Hugo Vetlesen ter empatado momentaneamente para os mandantes. A contribuição do argentino, ao lado do gol de Jackson, mostrou a profundidade do talento ofensivo à disposição de Emery. Embora o pênalti de Nicolò Tresoldi no segundo tempo tenha garantido um fim tenso, o esforço coletivo do elenco assegurou que os três pontos voltassem para Birmingham.
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Construindo impulso para o futuro
Com a primeira vitória da temporada garantida, o foco agora passa a ser manter esse embalo na Premier League, onde a equipe ainda busca sua primeira vitória no cenário doméstico contra o Nottingham Forest neste fim de semana. A confiança adquirida com o triunfo sobre o Brugge, especialmente para Jackson, pode ser o catalisador de que eles precisam para dar início à temporada em casa. A campanha europeia será retomada em outubro, com um duelo contra o Fenerbahce, mas, por ora, o foco segue sendo a melhora no cenário doméstico.
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