'Significa muito' - Nicolas Jackson comemora primeiro gol pelo Aston Villa enquanto a equipe de Unai Emery inicia campanha na Champions League em grande estilo

Jackson não conseguiu esconder a alegria depois de finalmente abrir sua conta pelo clube em uma noite dramática na Champions League. Após chegar com grandes expectativas, o ex-jogador do Chelsea escolheu o momento perfeito para marcar, ajudando o Aston Villa a garantir sua primeira vitória da nova campanha no Estádio Jan Breydel. O atacante se aproveitou de um vacilo da defesa do Brugge pouco antes do intervalo, alcançando um lançamento longo de Pau Torres para driblar o goleiro e mandar para o gol.

Ao refletir sobre o momento marcante, o internacional senegalês destacou a percepção tática que levou ao seu primeiro gol com a camisa grená e azul. "Significa muito", disse Jackson à UEFA após a partida. “Vi o goleiro adiantado durante todo o jogo. Vi o espaço para a minha corrida, e então Pau me passou a bola. Foi perfeito. Estou muito feliz por estar aqui e feliz por estar com o time, o treinador e a comissão técnica. Espero que venham muitos mais."