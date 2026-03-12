“Siga em frente para dar grandes passos” – João Pedro, do Chelsea, deve concluir transferência extraordinária para o Arsenal

É exatamente esse tipo de desempenho devastador que chamou a atenção daqueles que o conheciam muito antes de ele brilhar em Stamford Bridge. O ex-colega do Watford, Davis, tem acompanhado de perto o progresso explosivo do seu antigo companheiro de equipe e não está surpreso com o seu sucesso, chegando a prever que uma transferência altamente controversa e bombástica poderá estar prestes a acontecer.

Falando sobre uma possível transferência para o Emirates, Davis disseà talkSPORT: “Sim, com certeza [você poderia ver isso]. Você vai ver a qualidade dele nos treinos. Mesmo jogando com ele, ele é brasileiro, então tem aquele talento e confiança em si mesmo, sabendo que é um jogador muito bom. Ele também é um cara legal. Ele não é desrespeitoso nem nada parecido; ele é simplesmente uma pessoa excelente. Então, sim, você definitivamente pode ver que ele pode dar grandes passos. Vê-lo no Chelsea agora é como... Mesmo que ele fosse para o Arsenal ou algo assim, eu não ficaria surpreso; ele é muito bom.”