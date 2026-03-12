AFP
Traduzido por
“Siga em frente para dar grandes passos” – João Pedro, do Chelsea, deve concluir transferência extraordinária para o Arsenal
Joao Pedro, jogador de nível mundial, está se destacando no Chelsea
Desde a chegada de Liam Rosenior a Stamford Bridge, Pedro se transformou em um dos finalizadores mais precisos da Europa. O atacante já marcou 11 gols em apenas 15 partidas sob o novo comando, superando seu total anterior sob o comando de Enzo Maresca. Esta incrível sequência inclui um hat-trick impressionante contra o Aston Villa, também candidato ao top 4, bem como um gol na recente vitória da FA Cup sobre o Wrexham, consolidando seu status como o ponto focal do ataque dos Blues. Rosenior foi rápido em alimentar o entusiasmo, rotulando o atacante como “de classe mundial” e insistindo que não o trocaria por nenhum outro jogador do futebol mundial neste momento.
- Getty Images Sport
Davis apoia mudança surpreendente entre capitais
É exatamente esse tipo de desempenho devastador que chamou a atenção daqueles que o conheciam muito antes de ele brilhar em Stamford Bridge. O ex-colega do Watford, Davis, tem acompanhado de perto o progresso explosivo do seu antigo companheiro de equipe e não está surpreso com o seu sucesso, chegando a prever que uma transferência altamente controversa e bombástica poderá estar prestes a acontecer.
Falando sobre uma possível transferência para o Emirates, Davis disseà talkSPORT: “Sim, com certeza [você poderia ver isso]. Você vai ver a qualidade dele nos treinos. Mesmo jogando com ele, ele é brasileiro, então tem aquele talento e confiança em si mesmo, sabendo que é um jogador muito bom. Ele também é um cara legal. Ele não é desrespeitoso nem nada parecido; ele é simplesmente uma pessoa excelente. Então, sim, você definitivamente pode ver que ele pode dar grandes passos. Vê-lo no Chelsea agora é como... Mesmo que ele fosse para o Arsenal ou algo assim, eu não ficaria surpreso; ele é muito bom.”
Seguindo os passos de Havertz?
Uma transferência para o Arsenal significaria que Pedro seguiria os passos de Kai Havertz, que trocou com sucesso o azul pelo vermelho para se tornar uma peça fundamental da equipe de Mikel Arteta na busca pelo título. Embora os torcedores do Chelsea estejam desesperados para manter seu mais novo talismã, os possíveis “grandes passos” mencionados por Davis podem estar relacionados ao seu desejo de conquistar a Premier League. O talento e a habilidade técnica de Pedro se encaixariam perfeitamente no sistema de ataque fluido dos Gunners, embora o Chelsea esteja, sem dúvida, relutante em vendê-lo.
- Getty
Foco imediato em meio à difícil batalha europeia
Apesar das especulações sobre sua transferência, o foco imediato de Pedro deve permanecer em campo, já que o Chelsea busca salvar sua campanha. O time está lutando para garantir uma vaga entre os quatro primeiros colocados da Premier League e garantir sua participação nas competições europeias do próximo ano. Essa luta no campeonato nacional ocorre paralelamente a uma tarefa monumental na Europa, após a devastadora derrota por 5 a 2 para o Paris Saint-Germain na partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões. Com tudo a decidir na segunda mão da próxima semana em Stamford Bridge, Pedro e seus companheiros de equipe precisarão apresentar um desempenho extraordinário para ajudar a orquestrar uma recuperação milagrosa.
Publicidade