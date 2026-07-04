Show de Ounahi, recorde de cartões e história africana: o top 5 de Marrocos 3 x 0 Canadá

O Marrocos não deu chances ao Canadá. Neste sábado (4), em Houston, os marroquinos venceram por 3 a 0 e se tornaram a primeira seleção classificada para as quartas de final da Copa do Mundo de 2026, repetindo o feito histórico de 2022, quando chegaram à semifinal.

Azzedine Ounahi foi o grande nome da noite com dois gols no segundo tempo. Soufiane Rahimi fechou o placar nos acréscimos. O Canadá, país-sede do torneio, se despede com a melhor campanha de sua história, mas sendo o primeiro dos três países sede desta edição a ser eliminado na Copa do Mundo.

Veja abaixo os cinco acontecimentos mais marcantes do duelo!