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Canada v Morocco: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Luis Felipe Gonçalves

Show de Ounahi, recorde de cartões e história africana: o top 5 de Marrocos 3 x 0 Canadá

Canadá x Marrocos
Canadá
Marrocos
Copa do Mundo
A. Ounahi
Y. Bounou
J. Marsch

Meia marroquino foi decisivo e país africano garantiu vaga nas quartas pela segunda Copa seguida

O Marrocos não deu chances ao Canadá. Neste sábado (4), em Houston, os marroquinos venceram por 3 a 0 e se tornaram a primeira seleção classificada para as quartas de final da Copa do Mundo de 2026, repetindo o feito histórico de 2022, quando chegaram à semifinal.

Azzedine Ounahi foi o grande nome da noite com dois gols no segundo tempo. Soufiane Rahimi fechou o placar nos acréscimos. O Canadá, país-sede do torneio, se despede com a melhor campanha de sua história, mas sendo o primeiro dos três países sede desta edição a ser eliminado na Copa do Mundo.

Veja abaixo os cinco acontecimentos mais marcantes do duelo!

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  • Canada v Morocco: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Show de Ounahi

    Azzedine Ounahi não apenas decidiu o jogo como entrou para a história. O meia marroquino marcou dois gols e se tornou apenas o terceiro jogador africano a registrar um doblete em uma partida de mata-mata de Copa do Mundo. Eleito o Melhor em Campo, o camisa 8 abriu o placar aos cinco minutos do segundo tempo, quando o jogo ainda estava empatado sem gols, e voltou a balançar as redes na reta final para selar a classificação antes de Rahimi fechar a conta nos acréscimos.

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    Recorde de cartões

    A partida ficou marcada por algo além do placar. O árbitro britânico Michael Oliver distribuiu oito cartões amarelos ao longo do confronto no NRG Stadium, quatro para cada seleção, tornando Marrocos x Canadá o jogo com mais advertências desta Copa. O recorde superou Estados Unidos x Austrália e Egito x Irã, ambos com sete amarelos. Curiosamente, nenhum vermelho. Para efeito de comparação, o recorde absoluto em Copas pertence ao duelo entre Holanda e Argentina em 2022, com 18 punições nas quartas de final.

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    História africana outra vez

    O Marrocos escreveu mais um capítulo inédito para o futebol africano. Com a classificação deste sábado, os marroquinos se tornaram a primeira seleção do continente a chegar às quartas de final da Copa do Mundo em duas edições diferentes, 2022 e agora 2026. A vitória por 3 a 0 também é a maior de uma equipe africana em mata-mata de Mundial, superando as vitórias de Camarões sobre a Colômbia em 1990, Senegal sobre a Suécia em 2002, Gana sobre os Estados Unidos em 2010 e a própria vitória marroquina sobre Portugal em 2022.

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    Um ano invicto para Bono

    O goleiro Bono atravessa um jejum de derrotas que chama atenção. A última vez que o arqueiro marroquino saiu de campo em um jogo oficial do lado perdedor foi nas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes, justamente contra o Fluminense. De lá para cá, são mais de um ano sem ser derrotado. A goleada sobre o Canadá reforçou o tamanho da confiança que a seleção marroquina deposita no seu goleiro.

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    Técnico do Canadá não aceitou derrota

    Jesse Marsch não poupou palavras ao avaliar a eliminação. Para o técnico canadense, sua equipe foi superior durante boa parte da partida, e o placar não refletiu o que aconteceu em campo.

    "Fomos o melhor time. Em termos de plano de jogo, a ideia de como jogar, de jogadores acreditando neles mesmos... fomos o melhor time no primeiro tempo e no início do segundo. Foi uma jogada que fez 1 a 0. O jogo era nosso", afirmou Marsch.

    O Canadá fazia boa partida até Ounahi abrir o placar aos cinco minutos do segundo tempo. O camisa 8 ampliou na reta final, Rahimi fechou nos acréscimos, e a história canadense na Copa terminou ali.

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