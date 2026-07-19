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Show do intervalo da final da Copa do Mundo: quem vai se apresentar e quanto tempo vai durar? Lista completa dos artistas que se apresentarão enquanto a Argentina e a Espanha disputam o título mundial em Nova Jersey
Quem vai se apresentar no intervalo da Copa do Mundo?
A FIFA revelou o elenco repleto de estrelas para o show do intervalo da final da Copa do Mundo, que acontecerá pela primeira vez no dia 19 de julho. Com curadoria de Chris Martin, vocalista do Coldplay, a apresentação contará com alguns dos nomes mais icônicos da indústria musical. As lendas globais do pop Madonna, Justin Bieber e Shakira estão escaladas para serem as atrações principais do evento, ao lado do rapper americano Post Malone e do fenômeno do K-pop BTS. A principal missão do show é apoiar o Fundo de Educação Global Citizen da FIFA, uma causa que defende a educação de qualidade e oportunidades esportivas para crianças em todo o mundo. Burna Boy e o maestro venezuelano Gustavo Dudamel também fazem parte do elenco, ao lado do coro PS22, que se apresentará junto com o Coldplay.
Artistas do show do intervalo da final da Copa do Mundo:
- Shakira e Burna Boy
- Post Malone
- Madonna
- Justin Bieber
- BTS
- Gustavo Dudamel
- Coro da PS 22 com Coldplay
- AFP
Quebrando a tradição dos intervalos
Embora a ação em campo continue sendo a prioridade, inicialmente esperava-se que o intervalo entre os dois tempos fosse significativamente mais longo do que os 15 minutos habituais. Uma reportagem inicial da BBC sugeriu que o intervalo poderia durar mais de 25 minutos devido aos desafios logísticos de montar e desmontar um enorme palco no campo. Isso teria excedido em muito os regulamentos padrão do International Football Association Board (IFAB), que normalmente determinam que o intervalo não deve ultrapassar 15 minutos.
O precedente para um intervalo prolongado foi estabelecido durante a Copa do Mundo de Clubes, onde as exigências logísticas de uma produção musical de grande visibilidade exigiram um período de descanso mais longo. Por causa disso, temia-se que os jogadores das seleções da Argentina e da Espanha fossem obrigados a realizar um segundo aquecimento em campo antes que o segundo tempo pudesse recomeçar.
No entanto, o jornal espanhol *Marca* informa que o intervalo será mais curto do que inicialmente previsto. Espera-se agora que o intervalo dure 17 minutos no total, incluindo seis minutos dedicados à montagem e desmontagem do palco. Esse cronograma revisado aproxima muito mais o período de descanso da duração padrão permitida pelos legisladores do IFAB.
O glamour de Hollywood se une ao estrelato digital
A FIFA também confirmou uma grandiosa cerimônia de encerramento marcada para as 13h30, horário local, apenas 90 minutos antes do início da partida. O ícone de Hollywood Tom Cruise, Nicole Scherzinger e o popular streamer IShowSpeed estão todos confirmados para participar. A eles se juntarão a lenda italiana Laura Pausini e o veterano do pop britânico Robbie Williams. Além disso, a cantora americana Jennifer Hudson foi encarregada de apresentar uma versão especial do hino nacional dos Estados Unidos momentos antes de os jogadores entrarem em campo para a maior partida do futebol mundial.
- Getty/GOAL
Messi x Yamal: A grande atração
Embora as luzes e a música proporcionem um cenário deslumbrante, a narrativa esportiva continua sendo a principal atração para os milhões de espectadores nos Estados Unidos e no resto do mundo. A final representa uma passagem simbólica do bastão, com o lendário capitão da Argentina, Lionel Messi, enfrentando a sensação adolescente da Espanha, Lamine Yamal. Para Messi, é uma chance de consolidar ainda mais seu legado com dois títulos mundiais consecutivos, enquanto para o jovem espanhol, é uma oportunidade de liderar uma nova era de domínio da La Roja.
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