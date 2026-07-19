Show do intervalo da final da Copa do Mundo: quem vai se apresentar e quanto tempo vai durar? Lista completa dos artistas que se apresentarão enquanto a Argentina e a Espanha disputam o título mundial em Nova Jersey

Embora a ação em campo continue sendo a prioridade, inicialmente esperava-se que o intervalo entre os dois tempos fosse significativamente mais longo do que os 15 minutos habituais. Uma reportagem inicial da BBC sugeriu que o intervalo poderia durar mais de 25 minutos devido aos desafios logísticos de montar e desmontar um enorme palco no campo. Isso teria excedido em muito os regulamentos padrão do International Football Association Board (IFAB), que normalmente determinam que o intervalo não deve ultrapassar 15 minutos.

O precedente para um intervalo prolongado foi estabelecido durante a Copa do Mundo de Clubes, onde as exigências logísticas de uma produção musical de grande visibilidade exigiram um período de descanso mais longo. Por causa disso, temia-se que os jogadores das seleções da Argentina e da Espanha fossem obrigados a realizar um segundo aquecimento em campo antes que o segundo tempo pudesse recomeçar.

No entanto, o jornal espanhol *Marca* informa que o intervalo será mais curto do que inicialmente previsto. Espera-se agora que o intervalo dure 17 minutos no total, incluindo seis minutos dedicados à montagem e desmontagem do palco. Esse cronograma revisado aproxima muito mais o período de descanso da duração padrão permitida pelos legisladores do IFAB.



