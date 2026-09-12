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Show de Kylian Mbappe! Astro do Real Madrid brilha com dois gols enquanto o Real Madrid atropela o Rayo Vallecano para igualar o Barcelona
Mbappé dá o tom em primeiro tempo dominante
O Real Madrid entrou na quinta rodada de La Liga com um ponto claro a provar após uma derrota decepcionante para o Real Betis em sua partida anterior. Apesar de uma vitória europeia no meio de semana sobre a Inter de Milão, permaneciam dúvidas sobre a fluidez da equipe e seu poder de definição no terço final. Essas dúvidas foram rapidamente dissipadas sob as luzes do Bernabéu, quando Kylian Mbappe assumiu o controle das ações e reforçou seu status como principal candidato à Bola de Ouro com uma atuação de pura eficiência ofensiva.
O ímpeto seguiu firmemente com o time da casa, e foram necessários apenas três minutos para a vantagem ser ampliada. Mbappe foi o garçom desta vez, encontrando espaço e desmontando a linha defensiva do Rayo Vallecano com um passe perfeitamente calculado para Carreras, que não desperdiçou e mandou para o fundo da rede. A natureza implacável do jogo do Madrid deixou os visitantes sem fôlego, e a pressão voltou a surtir efeito aos 35 minutos. Jude Bellingham também deixou o seu ao completar um passe rasteiro para trás de Vinicius Junior e mandar para o gol, fazendo 3 a 0.
Sustos no segundo tempo e heroísmo de Courtois
No entanto, a natureza confortável do placar pareceu gerar complacência nas fileiras do Real Madrid após o reinício. A intensidade que definiu sua atuação no primeiro tempo caiu significativamente, permitindo ao Rayo Vallecano um vislumbre de esperança enquanto buscava explorar uma repentina falta de foco na defesa da casa. Os visitantes aproveitaram essa confusão aos 51 minutos, quando Camello se aproveitou de uma rara falha de julgamento de Antonio Rüdiger.
O que veio em seguida foi um período surpreendentemente tenso para os mandantes, já que o Rayo Vallecano abandonou a cautela em busca de um segundo gol. Os visitantes avançaram suas linhas e começaram a vencer duelos individuais no meio-campo, empurrando o Real Madrid para trás, até o próprio terço defensivo. Foi durante esse período que Thibaut Courtois lembrou ao mundo sua qualidade, com uma série de intervenções cruciais para manter intacta a vantagem de dois gols.
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Mbappé coloca a cereja no bolo
Quando o relógio entrou nos acréscimos, a tensão finalmente foi aliviada pelo homem do jogo. Com o Rayo Vallecano lançado ao ataque em uma tentativa desesperada de encontrar um gol no fim, o Real Madrid explorou os espaços deixados para trás no contra-ataque. Kylian Mbappe mostrou sua condição física de elite e inteligência tática ao cronometrar perfeitamente sua corrida para receber um passe no terço final. Apesar de ter sido forçado a um ângulo difícil pelos defensores na cobertura, o francês manteve a calma para acertar uma finalização precisa no canto oposto aos 91 minutos.
O apito final confirmou uma vitória vital por 4 a 1 para o time de Jose Mourinho, resultado que o coloca com os mesmos 12 pontos do arquirrival Barcelona na liderança da tabela de La Liga. Embora a queda de rendimento no segundo tempo dê à comissão técnica algo a analisar, a narrativa geral foi dominada pela química reencontrada entre o estrelado ataque do Madrid. A combinação entre Mbappe, Vinicius e Bellingham foi, em alguns momentos, impossível de parar, oferecendo um modelo para a temporada que vem pela frente.
Disputa pelo título esquenta com o Madrid se juntando ao Barça
Este resultado marca um ponto de virada significativo no início da temporada, já que o Real Madrid conseguiu superar uma semana difícil para restabelecer a igualdade no topo da tabela. A pressão aumentava após a derrota para o Betis, mas a natureza contundente desta vitória sugere que o Real Madrid está pronto para disputar de igual para igual com o Barcelona o título nacional. Os quatro gols também melhoram o saldo de gols da equipe, o que pode se mostrar crucial a longo prazo.
Olhando para frente, os compromissos continuarão vindo em sequência para o gigante da capital. A capacidade de administrar partidas como esta, em que a equipe atropela os adversários no início e depois resiste a uma breve pressão, será essencial para suas ambições tanto em La Liga quanto na Champions League. Para o Rayo Vallecano, houve pontos positivos a tirar de sua aguerrida atuação no segundo tempo, mas, no fim, faltou a qualidade individual necessária para superar um time do Madrid liderado por um inspirado Mbappe.
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