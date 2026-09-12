O Real Madrid entrou na quinta rodada de La Liga com um ponto claro a provar após uma derrota decepcionante para o Real Betis em sua partida anterior. Apesar de uma vitória europeia no meio de semana sobre a Inter de Milão, permaneciam dúvidas sobre a fluidez da equipe e seu poder de definição no terço final. Essas dúvidas foram rapidamente dissipadas sob as luzes do Bernabéu, quando Kylian Mbappe assumiu o controle das ações e reforçou seu status como principal candidato à Bola de Ouro com uma atuação de pura eficiência ofensiva.

O ímpeto seguiu firmemente com o time da casa, e foram necessários apenas três minutos para a vantagem ser ampliada. Mbappe foi o garçom desta vez, encontrando espaço e desmontando a linha defensiva do Rayo Vallecano com um passe perfeitamente calculado para Carreras, que não desperdiçou e mandou para o fundo da rede. A natureza implacável do jogo do Madrid deixou os visitantes sem fôlego, e a pressão voltou a surtir efeito aos 35 minutos. Jude Bellingham também deixou o seu ao completar um passe rasteiro para trás de Vinicius Junior e mandar para o gol, fazendo 3 a 0.