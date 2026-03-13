Shevchenko: “Ver o Milan vencer me deixa feliz, acredito no Scudetto. Leão? Ele não é um centroavante; Modric me falou sobre a torcida”

Andriy Shevchenko, ex-atacante do Milan, voltou a Milão para o evento organizado pelo World Legends Padel Tour, onde também falou sobre Luka Modric. Nesta semana decisiva para os rossoneri, chegaram palavras de incentivo importantes de um grande campeão como o ucraniano, em entrevista à Sky Sport. Ao longo do dia, o ucraniano visitou a equipe em Milanello para cumprimentar jogadores e comissão técnica, incluindo Massimiliano Allegri, em um encontro que já não acontecia há vários anos.

“VER O MILAN VENCER ME FAZ BEM”

“Voltar a Milanello? É maravilhoso, senti algo no estômago. Não venho aqui há quatro ou cinco anos. Foi bom ver a equipe e o técnico Allegri, fui ver também a base. Vejo o Milan vencer e isso me faz sentir bem.”

“ALLEGRI ESTAVA MOTIVADO: AGORA É PRECISO PRESSIONAR O INTER”

“Allegri? Eu o encontrei animado, alegre, positivo e isso realmente me faz acreditar que o Milan pode conseguir, está no caminho certo. A equipe está funcionando e se movimentando bem, precisamos tentar pressionar o Inter.”

“MODRIC É UM LÍDER: ELE ME DISSE QUE OS TORCEDORES DO MILAN SÃO ESPECIAIS”

“Modric? É um grande jogador, sempre me impressionou pela humildade. Tem um grande caráter, é um líder. Perguntei-lhe como se sentia em Milão e se se tinha adaptado bem; ele respondeu que está contente e que os torcedores do Milan são especiais. E é verdade. Lutar pelo Scudetto, pela Liga dos Campeões, deixa os torcedores felizes e dá-nos uma grande energia.”

"LEAO ESTÁ JOGANDO FORA DE POSIÇÃO: ESTÁ SE ESFORÇANDO MUITO E FEZ ÓTIMAS PARTIDAS"

"Comparação com o Leão? Acho que ele e eu temos características diferentes. Ele tem dado uma contribuição importante desde o início da temporada. Mudou de função, mas ela não se adapta às suas características. No entanto, tem se mostrado muito receptivo às solicitações do técnico e fez boas partidas. Ele tem dificuldades, mas se coloca à disposição; precisa se adaptar a uma função que não é a sua. Vai levar tempo para entender se ele é adequado para isso. Ele, assim como outros, está dando o máximo e se saindo bem".

“SITUAÇÃO DIFÍCIL NA UCRÂNIA: ESPERAMOS NOS CLASSIFICAR PARA A COPA DO MUNDO PARA DAR UMA SATISFAÇÃO AOS TORCEDORES”

“Guerra na Ucrânia? A situação continua difícil. São quatro anos de guerra. Neste mundo há muitos conflitos e muitas guerras, mas não podemos esquecer. Foi um inverno rigoroso e muitas pessoas sofreram. Felizmente, o futebol ajuda as pessoas; temos a esperança de nos classificar para a Copa do Mundo, esse é o nosso objetivo. Se a equipe nos der esse presente, será um resultado extraordinário.”