De acordo com o Daily Mail, o Sheffield United corre sério risco de receber uma punição de 12 pontos após uma decisão da High Court. A United World, empresa de investimentos pertencente ao ex-proprietário Prince Abdullah Bin Mosaad Bin Abdulaziz Al Saud, iniciou uma ação judicial contra a COH Sports Bidco. A empresa alegou que uma dívida de £35 milhões ainda era devida pela venda do clube em 2024.

O tribunal acabou emitindo uma ordem de liquidação contra a empresa usada pelos atuais responsáveis, Helmy Eltoukhy e Steven Rosen, para adquirir o clube de Yorkshire. Como consequência, a EFL agora investiga se isso constitui uma violação prejudicial de seus regulamentos, deixando o clube em uma posição delicada.