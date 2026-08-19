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Sheffield United corre o risco de sofrer uma devastadora dedução de 12 pontos após uma ordem de liquidação da Alta Corte
Decisão da Alta Corte leva a EFL a abrir investigação
De acordo com o Daily Mail, o Sheffield United corre sério risco de receber uma punição de 12 pontos após uma decisão da High Court. A United World, empresa de investimentos pertencente ao ex-proprietário Prince Abdullah Bin Mosaad Bin Abdulaziz Al Saud, iniciou uma ação judicial contra a COH Sports Bidco. A empresa alegou que uma dívida de £35 milhões ainda era devida pela venda do clube em 2024.
O tribunal acabou emitindo uma ordem de liquidação contra a empresa usada pelos atuais responsáveis, Helmy Eltoukhy e Steven Rosen, para adquirir o clube de Yorkshire. Como consequência, a EFL agora investiga se isso constitui uma violação prejudicial de seus regulamentos, deixando o clube em uma posição delicada.
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United World divulga comunicado contundente
A United World argumentou que Eltoukhy e Rosen basicamente tentaram assumir o Sheffield United sem pagar os £ 35 milhões exigidos, após transferirem suas ações para uma empresa recém-formada. Embora a dupla americana tenha descartado a manobra judicial como apenas um "golpe de publicidade", o desfecho tem graves implicações.
Falando sobre o assunto, um porta-voz da United World revelou o rompimento na relação: "Parece que Helmy Eltoukhy e Steven Rosen simplesmente não estão preocupados com o que isso significa para o clube. O que acontece agora é resultado das escolhas deles. A United World continuará buscando os valores integrais." Ele também observou que a empresa havia "feito todo o esforço para resolver a questão de forma amigável" e tentou fazer isso novamente "para dar aos proprietários uma última oportunidade de poupar o Sheffield United das consequências de suas ações."
EFL confirma análise regulatória em andamento
A EFL está tratando a situação com muita seriedade e analisa cuidadosamente as consequências da decisão do tribunal. Qualquer dedução de pontos prejudicaria severamente o Sheffield United e suas ambições nesta temporada.
Ao abordar a crise em andamento, um porta-voz da EFL afirmou: "A EFL toma nota da decisão da Alta Corte de emitir uma ordem de liquidação contra a COH Sports Bidco Limited. A Liga considerará as implicações desse desdobramento de acordo com seus Regulamentos, incluindo se alguma medida adicional é necessária. Além disso, a EFL continua a considerar outras questões regulatórias após mudanças na estrutura de propriedade do clube e desdobramentos dentro do grupo mais amplo. Como essas questões seguem em andamento, a EFL não fará mais comentários neste momento."
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Jogo de espera para torcedores nervosos
O Sheffield United agora precisa aguardar com apreensão o veredito final da EFL sobre a disputa pela propriedade. Se a entidade determinar que os regulamentos de fato foram violados, o clube poderá ser punido com uma desastrosa dedução de 12 pontos nas próximas semanas. Eltoukhy e Rosen precisarão encontrar uma solução rápida com Prince Abdullah para proteger o futuro imediato da equipe.
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