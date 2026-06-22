Shakira ovacionada, Messi perdendo pênalti e se isolando como maior artilheiro da história das Copas: top 5 do que você precisa saber sobre Argentina 2 x 0 Áustria

A Argentina venceu a Áustria por 2 a 0 nesta segunda-feira (22), em Dallas, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. O resultado garantiu a classificação da Albiceleste e teve novamente Lionel Messi como protagonista absoluto.
Mas a história da partida começou de forma improvável. Logo aos oito minutos, o camisa 10 teve a chance de abrir o placar após pênalti sofrido por Lautaro Martínez. Messi, porém, chutou para fora, desperdiçando a cobrança e adiando um recorde que parecia inevitável.
A redenção veio aos 38 minutos do primeiro tempo. Em uma jogada construída pela esquerda, Facundo Medina cruzou rasteiro, Thiago Almada inteligentemente deixou a bola passar e Messi apareceu livre para finalizar de pé esquerdo e marcar o primeiro gol do confronto. Já no fim do segundo tempo, ele apareceu de novo, para ampliar, marcar seu quinto gol nesta Copa do Mundo e garantir a vitória da Argentina.
Confira, a seguir, os principais destaques de Argentina 2 x 0 Áustria.