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Gabriel Marin

Shakira ovacionada, Messi perdendo pênalti e se isolando como maior artilheiro da história das Copas: top 5 do que você precisa saber sobre Argentina 2 x 0 Áustria

Argentina x Áustria
Argentina
Áustria
Copa do Mundo

Messi perde pênalti, faz história e garante vitória argentina em jogo quente e cheio de personagens na Copa do Mundo

A Argentina venceu a Áustria por 2 a 0 nesta segunda-feira (22), em Dallas, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. O resultado garantiu a classificação da Albiceleste e teve novamente Lionel Messi como protagonista absoluto.

Mas a história da partida começou de forma improvável. Logo aos oito minutos, o camisa 10 teve a chance de abrir o placar após pênalti sofrido por Lautaro Martínez. Messi, porém, chutou para fora, desperdiçando a cobrança e adiando um recorde que parecia inevitável.

A redenção veio aos 38 minutos do primeiro tempo. Em uma jogada construída pela esquerda, Facundo Medina cruzou rasteiro, Thiago Almada inteligentemente deixou a bola passar e Messi apareceu livre para finalizar de pé esquerdo e marcar o primeiro gol do confronto. Já no fim do segundo tempo, ele apareceu de novo, para ampliar, marcar seu quinto gol nesta Copa do Mundo e garantir a vitória da Argentina.

Confira, a seguir, os principais destaques de Argentina 2 x 0 Áustria.

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  • Argentina v Austria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Messi perdeu pênalti logo no começo do jogo

    Aos oito minutos, após revisão do VAR, a Argentina teve um pênalti a favor por falta sobre Lautaro Martínez. Messi assumiu a responsabilidade, mas exagerou na busca pelo canto e mandou a bola para fora, desperdiçando uma oportunidade rara.

    O erro silenciou momentaneamente os torcedores argentinos e deu confiança para os austríacos. Ainda assim, o camisa 10 mostrou por que é diferente e transformou a frustração em motivação para decidir o confronto mais tarde.

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  • Argentina v Austria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Messi se isola como maior artilheiro da história das Copas

    Se o pênalti perdido gerou surpresa, os gols marcados entraram definitivamente para os livros do futebol.

    Ao balançar as redes aos 38 minutos e depois nos acréscimos, Messi chegou a 18 gols em Copas do Mundo e ultrapassou o alemão Miroslav Klose, tornando-se o maior artilheiro da história do torneio de forma isolada.

    O argentino já havia alcançado os 16 gols na estreia contra a Argélia, quando marcou um hat-trick. Agora, o recorde pertence exclusivamente ao camisa 10, que segue ampliando uma carreira repleta de marcas históricas.

  • Argentina v Austria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Jogo quente e muito faltoso do início ao fim

    Desde os primeiros minutos, argentinos e austríacos disputaram cada bola como se fosse a última. Entradas fortes, divididas duras e muita reclamação com a arbitragem marcaram a partida.

    O confronto teve ritmo truncado durante boa parte do tempo justamente pela quantidade de interrupções. A Áustria tentou impor marcação agressiva para limitar os espaços de Messi, enquanto os argentinos responderam na mesma moeda.

    O resultado foi um duelo físico, tenso e com clima de mata-mata, mesmo ainda sendo fase de grupos.

  • FBL-WC-2026-MATCH43-ARG-AUTAFP

    A máscara de Stefan Posch chamou atenção

    O lateral-direito austríaco Stefan Posch entrou em campo utilizando uma máscara de proteção facial após sofrer uma lesão na mandíbula durante a estreia da Áustria na competição. O acessório rapidamente chamou atenção dos torcedores e virou assunto nas redes sociais durante o jogo.

  • Global Citizen NOW 2026Getty Images Entertainment

    Shakira roubou a cena nas arquibancadas

    Durante um dos intervalos da transmissão nos telões, a cantora colombiana Shakira apareceu nas imagens e foi imediatamente ovacionada pelos torcedores presentes.

    A artista, acostumada a ser figura frequente em grandes eventos esportivos, retribuiu o carinho do público e virou um dos assuntos mais comentados fora das quatro linhas.

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