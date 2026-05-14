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Shakira, Madonna e BTS foram anunciados como atrações principais do show do intervalo da final da Copa do Mundo de 2026
Apresentação histórica em Nova Jersey
A final da Copa do Mundo da FIFA 2026, no dia 19 de julho, contará com um show histórico no intervalo no MetLife Stadium, com curadoria do vocalista do Coldplay, Chris Martin. O elenco repleto de estrelas foi revelado em uma transmissão exclusiva nas redes sociais, com a participação de personagens icônicos da Vila Sésamo e dos Muppets. Este concerto inaugural no intervalo da partida tem como objetivo arrecadar fundos significativos para o Fundo de Educação Global Citizen da FIFA, que se concentra em melhorar o acesso a educação de qualidade e treinamento de futebol para crianças carentes em todo o mundo.
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Ícones globais estão de volta
A seleção de artistas reúne um leque diversificado de lendas da música, incluindo Shakira, que lançou recentemente a música oficial do torneio, “Dai Dai”, ao lado de Burna Boy. Madonna também se junta ao cartaz enquanto se prepara para o lançamento, em julho, de seu tão aguardado álbum de estúdio, Confessions II. Enquanto isso, os titãs do K-pop, o BTS, continuam seu grande retorno após a conclusão do serviço militar obrigatório e o lançamento bem-sucedido, em março, de seu sexto álbum de estúdio, Arirang.
Extensas festividades musicais
A FIFA organizou um programa de entretenimento abrangente nas três nações anfitriãs, começando com uma grandiosa cerimônia de abertura no SoFi Stadium, em 12 de junho, com a participação de Katy Perry e Future. Outras comemorações estão programadas para as partidas de estreia no Canadá e no México, com Michael Bublé e J Balvin liderando as apresentações em Toronto e na Cidade do México, respectivamente. Essa estratégia ambiciosa reflete a magnitude do torneio ampliado para 48 seleções, com o objetivo de atrair um público global recorde por meio de diversos eventos culturais fora dos gramados.
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Contagem regressiva para a estreia
A atenção volta-se agora para os jogos de abertura do torneio, à medida que as seleções finalizam seus preparativos para o início da competição em junho, na América do Norte. Os Estados Unidos estreiam contra o Paraguai na Califórnia, enquanto o México recebe a África do Sul no lendário Estádio Azteca. Com o BTS atualmente em turnê mundial com ingressos esgotados e Madonna confirmada para uma grande apresentação no Festival de Tribeca, essas grandes estrelas chegarão a Nova Jersey no auge de sua influência global para o grande evento de meados de julho.