Shakira, Madonna e BTS foram anunciados como atrações principais do show do intervalo da final da Copa do Mundo de 2026

A final da Copa do Mundo da FIFA 2026, no dia 19 de julho, contará com um show histórico no intervalo no MetLife Stadium, com curadoria do vocalista do Coldplay, Chris Martin. O elenco repleto de estrelas foi revelado em uma transmissão exclusiva nas redes sociais, com a participação de personagens icônicos da Vila Sésamo e dos Muppets. Este concerto inaugural no intervalo da partida tem como objetivo arrecadar fundos significativos para o Fundo de Educação Global Citizen da FIFA, que se concentra em melhorar o acesso a educação de qualidade e treinamento de futebol para crianças carentes em todo o mundo.



