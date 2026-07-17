Shakira envia mensagem ao “extraordinário” Lionel Messi e à sua esposa, Antonela Roccuzzo, após a classificação da Argentina para a final da Copa do Mundo

Shakira, que agora mora em Miami, usou as redessociais para compartilhar seu espanto diante da capacidade de Messi de desafiar a idade. A cantora colombiana elogiou a disciplina dele e destacou o importante apoio que recebe da esposa.

“O que Leo Messi está fazendo é mais do que extraordinário!”, escreveu Shakira. “Isso reflete os valores de um homem profundamente comprometido e disciplinado, que desafia o tempo e todas as adversidades. Ele mostra que uma pessoa não é definida pela idade nem pelo que os outros dizem.”

Ela acrescentou: “E eu sei que ter uma mulher como Antonela Roccuzzo ao seu lado lhe dá a força e a inspiração para provar isso!”