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Shakira envia mensagem ao “extraordinário” Lionel Messi e à sua esposa, Antonela Roccuzzo, após a classificação da Argentina para a final da Copa do Mundo
Messi leva a Argentina a mais uma final
A Argentina garantiu sua vaga na segunda final consecutiva da Copa do Mundo após uma campanha exaustiva no torneio. A equipe de Lionel Scaloni continua contando com o brilhantismo de seu capitão de 39 anos, que deu duas assistências cruciais na vitória por 2 a 1 sobre a Inglaterra na semifinal.
Messi está agora a um passo de conquistar o título pela segunda vez consecutiva e é um forte candidato a mais uma Bola de Ouro. Suas atuações impressionantes têm atraído admiração mundial, principalmente da estrela pop Shakira, que vem acompanhando o torneio das arquibancadas.
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Shakira presta homenagem à família Messi
Shakira, que agora mora em Miami, usou as redessociais para compartilhar seu espanto diante da capacidade de Messi de desafiar a idade. A cantora colombiana elogiou a disciplina dele e destacou o importante apoio que recebe da esposa.
“O que Leo Messi está fazendo é mais do que extraordinário!”, escreveu Shakira. “Isso reflete os valores de um homem profundamente comprometido e disciplinado, que desafia o tempo e todas as adversidades. Ele mostra que uma pessoa não é definida pela idade nem pelo que os outros dizem.”
Ela acrescentou: “E eu sei que ter uma mulher como Antonela Roccuzzo ao seu lado lhe dá a força e a inspiração para provar isso!”
Laços fortes fora do campo
Roccuzzo, que comemorou a vitória na semifinal com uma dança animada no estádio, respondeu rapidamente à homenagem ao repostar as palavras de Shakira em seu Instagram Stories. Enquanto isso, a transferência de Messi para a MLS em 2023 continua a mantê-lo no centro das manchetes mundiais. Conquistar títulos em nível de clubes nos Estados Unidos parece ter sido a preparação perfeita para o que parece ser sua despedida da seleção nacional.
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Em busca de dois títulos consecutivos da Copa do Mundo
A Argentina agora se preparará para a grande final contra a Espanha, na esperança de evitar quaisquer problemas de condição física ou de desempenho de última hora, com o objetivo de defender o título conquistado no Catar. Se Messi conseguir arquitetar mais uma vitória na final, ele consolidará seu legado com títulos mundiais consecutivos históricos antes de se despedir da cena internacional como a figura mais condecorada da competição.
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