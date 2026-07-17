Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Tudo sobre apostas na GOAL
messi(C)Getty Images
Yosua Arya

Traduzido por

Shakira envia mensagem ao “extraordinário” Lionel Messi e à sua esposa, Antonela Roccuzzo, após a classificação da Argentina para a final da Copa do Mundo

L. Messi
Argentina
Inglaterra x Argentina
Copa do Mundo

A ícone mundial da música Shakira elogiou Lionel Messi após sua atuação inspiradora na vitória da Argentina na semifinal da Copa do Mundo. A cantora colombiana usou as redes sociais para destacar a extraordinária longevidade do atacante de 39 anos em campo, além de fazer uma menção especial à sua esposa, Antonela Roccuzzo.

  • Messi leva a Argentina a mais uma final

    A Argentina garantiu sua vaga na segunda final consecutiva da Copa do Mundo após uma campanha exaustiva no torneio. A equipe de Lionel Scaloni continua contando com o brilhantismo de seu capitão de 39 anos, que deu duas assistências cruciais na vitória por 2 a 1 sobre a Inglaterra na semifinal.

    Messi está agora a um passo de conquistar o título pela segunda vez consecutiva e é um forte candidato a mais uma Bola de Ouro. Suas atuações impressionantes têm atraído admiração mundial, principalmente da estrela pop Shakira, que vem acompanhando o torneio das arquibancadas.

    • Publicidade
  • Lionel Messi #10 of Argentina celebrates scoring his team's second goal during the FIFA World Cup 2026Getty Images

    Shakira presta homenagem à família Messi

    Shakira, que agora mora em Miami, usou as redessociais para compartilhar seu espanto diante da capacidade de Messi de desafiar a idade. A cantora colombiana elogiou a disciplina dele e destacou o importante apoio que recebe da esposa.

    “O que Leo Messi está fazendo é mais do que extraordinário!”, escreveu Shakira. “Isso reflete os valores de um homem profundamente comprometido e disciplinado, que desafia o tempo e todas as adversidades. Ele mostra que uma pessoa não é definida pela idade nem pelo que os outros dizem.”

    Ela acrescentou: “E eu sei que ter uma mulher como Antonela Roccuzzo ao seu lado lhe dá a força e a inspiração para provar isso!”

  • Laços fortes fora do campo

    Roccuzzo, que comemorou a vitória na semifinal com uma dança animada no estádio, respondeu rapidamente à homenagem ao repostar as palavras de Shakira em seu Instagram Stories. Enquanto isso, a transferência de Messi para a MLS em 2023 continua a mantê-lo no centro das manchetes mundiais. Conquistar títulos em nível de clubes nos Estados Unidos parece ter sido a preparação perfeita para o que parece ser sua despedida da seleção nacional.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • Lionel MessiGetty Images

    Em busca de dois títulos consecutivos da Copa do Mundo

    A Argentina agora se preparará para a grande final contra a Espanha, na esperança de evitar quaisquer problemas de condição física ou de desempenho de última hora, com o objetivo de defender o título conquistado no Catar. Se Messi conseguir arquitetar mais uma vitória na final, ele consolidará seu legado com títulos mundiais consecutivos históricos antes de se despedir da cena internacional como a figura mais condecorada da competição.

Copa do Mundo
Espanha crest
Espanha
ESP
Argentina crest
Argentina
ARG