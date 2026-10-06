A longa novela entre Pique e Shakira tomou um novo rumo nos tribunais da Catalunha. Na terça-feira, 6 de outubro de 2026, os dois chegaram à Cidade da Justiça, em Barcelona, para uma audiência que havia sido mantida em absoluto sigilo por ambas as equipes jurídicas.

Embora o acordo inicial de guarda, alcançado no fim de 2022, tenha permitido que Shakira se mudasse para os Estados Unidos com os filhos, as questões práticas da distância transatlântica motivaram este novo pedido judicial. A cantora, que recentemente tem ficado em Madri durante sua turnê mais recente, voltou à sua antiga cidade para defender que o atual calendário de visitas impõe um peso excessivo aos menores. De acordo com informações do El Mundo, o clima era profissional, mas tenso, já que ambas as partes compareceram pessoalmente ao processo, em vez de delegar o assunto inteiramente aos seus respectivos advogados.

O foco principal desta contestação judicial específica é a rotina de viagens das crianças durante os recessos escolares mais curtos. Segundo as informações, Shakira está pedindo à juíza que reconsidere o "regime de visitas" para garantir que as crianças não tenham de passar uma parte significativa do tempo livre viajando entre Miami e Barcelona.