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Shakira e Gerard Pique entram em choque novamente! Cantora leva ex-parceiro de volta ao tribunal por causa de viagem de férias dos filhos
Nova batalha judicial em Barcelona
A longa novela entre Pique e Shakira tomou um novo rumo nos tribunais da Catalunha. Na terça-feira, 6 de outubro de 2026, os dois chegaram à Cidade da Justiça, em Barcelona, para uma audiência que havia sido mantida em absoluto sigilo por ambas as equipes jurídicas.
Embora o acordo inicial de guarda, alcançado no fim de 2022, tenha permitido que Shakira se mudasse para os Estados Unidos com os filhos, as questões práticas da distância transatlântica motivaram este novo pedido judicial. A cantora, que recentemente tem ficado em Madri durante sua turnê mais recente, voltou à sua antiga cidade para defender que o atual calendário de visitas impõe um peso excessivo aos menores. De acordo com informações do El Mundo, o clima era profissional, mas tenso, já que ambas as partes compareceram pessoalmente ao processo, em vez de delegar o assunto inteiramente aos seus respectivos advogados.
O foco principal desta contestação judicial específica é a rotina de viagens das crianças durante os recessos escolares mais curtos. Segundo as informações, Shakira está pedindo à juíza que reconsidere o "regime de visitas" para garantir que as crianças não tenham de passar uma parte significativa do tempo livre viajando entre Miami e Barcelona.
- Getty/GOAL
Responsabilidade compartilhada pela viagem
No centro do argumento de Shakira está a convicção de que o desgaste físico das viagens de longa distância não deve recair exclusivamente sobre os ombros de Milan e Sasha. Sua equipe jurídica apresentou uma proposta para que a responsabilidade de encurtar a distância entre a Espanha e os Estados Unidos seja dividida de forma mais equilibrada entre os dois pais. Os representantes da cantora divulgaram um comunicado explicando que "o objetivo é que o esforço de viajar entre Miami e Barcelona não recaia apenas sobre eles".
Especificamente, para férias que durem apenas alguns dias, Shakira está pedindo que Pique seja quem viaje a Miami para ver os filhos. Isso permitiria que os meninos permanecessem em seu ambiente familiar e evitassem o jet lag e a interrupção causada por atravessar o Atlântico para uma estadia curta.
Protegendo a rotina das crianças
A sensação global da música tem sustentado de forma consistente que sua prioridade é a estabilidade e o bem-estar de seus filhos. Nos documentos apresentados ao tribunal, seus advogados enfatizaram que as mudanças propostas permitiriam que as crianças "mantivessem por mais tempo sua rotina escolar, social e familiar", garantindo que não estivessem constantemente em deslocamento.
Sua equipe tratou rapidamente de descartar qualquer sugestão de que se tratava de uma tentativa de afastar o ex-zagueiro de Manchester United e Barcelona. Eles afirmaram claramente que o pedido não busca "reduzir o tempo que as crianças passam com o pai", mas sim reorganizar a forma como esse tempo é viabilizado para proteger a saúde acadêmica e emocional dos meninos.
- AFP
Shakira prioriza a estabilidade de seus filhos
Essa perspectiva é apresentada como uma medida de proteção para Milan e Sasha, que precisaram se adaptar a um estilo de vida muito diferente desde a mudança para Miami, em abril de 2023. Sair de Barcelona, onde viviam desde o nascimento, foi uma grande transição que Shakira tem trabalhado para administrar com cuidado.
Ao reduzir o número de voos de curta duração de volta à Espanha, ela argumenta que as crianças podem se sentir mais estabelecidas em sua residência principal. A cantora já se manifestou sobre a intensa pressão da mídia que sua família enfrentou na Espanha e frequentemente pediu que a privacidade de seus filhos fosse respeitada enquanto eles lidam com as complexidades da separação pública dos pais.
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