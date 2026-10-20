O Shakhtar Donetsk se prepara para viver mais uma grande noite europeia. Desta vez, o clube ucraniano vai a Milão, ao San Siro, para enfrentar a Inter e tentar dar sequência à ótima campanha que mantém o Shakhtar logo fora da zona de classificação direta às oitavas de final, ao contrário da equipe italiana, que começou muito mal na Champions League.





É um clube que, inevitavelmente, precisa lidar todos os dias com a guerra com a Rússia que está devastando a Ucrânia e o obriga a ficar longe de Donetsk e a viver praticamente sempre fora de casa.

Para falar sobre o universo do Shakhtar, as estratégias atuais e futuras, as dificuldades de gestão e também no mercado de transferências, o diretor esportivo Darijo Srna, ídolo histórico do clube que também teve passagem de destaque pela Itália com o Cagliari, concedeu entrevista exclusiva a Calciomercato e Goal.