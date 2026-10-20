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Emanuele Tramacere
Traduzido por

Shakhtar Donetsk, Darijo Srna ao CM: "Gostaria de Modric ou Calhanoglu. Alisson, Kaua, Tobias... são jogadores para Inter e Juventus. A guerra é horrível, estamos sem casa desde 2014, mas obrigado à Itália pelo apoio. Força, Cagliari, sempre!"

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Inter de Milão x Shakhtar Donetsk
D. Srna
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O diretor esportivo, um grande nome do passado do futebol europeu, falou com exclusividade para contar sobre o universo Shakthar.

O Shakhtar Donetsk se prepara para viver mais uma grande noite europeia. Desta vez, o clube ucraniano irá a Milão, ao San Siro, para enfrentar a Inter e tentar, diferentemente da Inter, que começou muito mal na Champions League, dar sequência à ótima campanha que mantém o Shakhtar Donetsk logo fora da zona de classificação direta para as oitavas de final.


É um clube que, inevitavelmente, precisa lidar no dia a dia com a guerra com a Rússia que está dilacerando a Ucrânia e o obriga a ficar longe de Donetsk e a viver praticamente sempre fora de casa.

Para falar sobre o universo do Shakhtar, as estratégias atuais e futuras e as dificuldades de gestão e também no mercado de transferências, o diretor esportivo Darijo Srna, ídolo histórico do clube que também teve destaque na Itália pelo Cagliari, concedeu entrevista exclusiva ao Calciomercato e ao Goal.

  • INTER É FAVORITA, UMA DAS MELHORES DA ITÁLIA

    Vamos começar pelo campo e pelo próximo desafio na Champions League. Que Shakhtar podemos esperar e o que vocês mais temem na Inter?

    "Somos uma equipe jovem e queremos jogar futebol contra qualquer adversário. Esse é o nosso objetivo. Começamos muito bem, com um empate contra o PSV e uma vitória sobre o AEK, mas agora precisamos respeitar todos os adversários, porque esta é a Champions League.

    A Inter é a favorita para esta partida. Joga em casa, com o estádio lotado, e é uma equipe experiente. É uma das melhores equipes da Itália. Para a nossa jovem equipe, enfrentar a Inter na Itália, diante de um estádio com todos os ingressos vendidos, será uma experiência enorme. Estamos muito felizes com esta partida"

  • SONHO DOS PLAYOFFS

    Ao contrário da Inter, vocês começaram muito bem sua trajetória europeia, com um empate e uma vitória. Qual é o objetivo que vocês estabeleceram na Europa?

    "Nosso sonho é terminar entre as 24 melhores equipes da Champions League. Seria uma grande conquista para nós. Também queremos mostrar um bom futebol, fazer boas partidas e demonstrar nosso caráter na Champions League.

    Somos uma equipe jovem, e esses jogos da Champions League representam uma experiência muito importante para nossos jogadores. Queremos competir, jogar nosso futebol e mostrar que estamos no caminho certo."

  • Chivu extraordinário, não merecia ficar com zero pontos

    A Inter teve algumas dificuldades contra equipes que jogam em ritmo intenso e atacam de forma vertical. O estilo de jogo de Arda Turan se encaixa nesse perfil? Como vocês pretendem dificultar a vida da equipe de Chivu?

    "Temos nosso sistema de jogo e vamos tentar fazer a nossa partida. Com certeza, não vamos ficar na defesa. Conhecendo Arda, nossa equipe e nossos jogadores, vamos procurar jogar futebol e dar o máximo para conseguir um resultado positivo.

    Quanto a Chivu, é um técnico jovem e extraordinário. Foi um grande jogador, conseguiu bons resultados no Parma e agora está fazendo um ótimo trabalho na Inter. Temos muito respeito por ele.

    A Inter não merecia estar com zero ponto após os dois primeiros jogos. Teve azar. E Kolarov, auxiliar de Chivu, além de ser meu amigo. Jogou em grandes clubes, tem uma enorme experiência e também está ajudando Chivu. Eles têm uma equipe extraordinária e uma comissão técnica igualmente extraordinária."

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  • A ESCOLHA DE ARDA TURAN

    Pode nos contar como vocês chegaram à decisão de escolher Arda Turan como treinador? Como convencer um grande ex-jogador como ele a aceitar um projeto tão desafiador?

    "Na verdade, não precisamos convencer Arda a vir. Ele estava pronto desde o primeiro momento (risos, nota da redação). Nossa estratégia é trabalhar com treinadores jovens, ambiciosos e com fome de vencer. Arda tem uma experiência extraordinária como jogador. Atuou nos melhores clubes do mundo, ao lado dos melhores jogadores.

    Além disso, conquistou o campeonato conosco logo em sua primeira temporada. Chegamos às semifinais da Conference League e agora temos uma das equipes mais jovens da Champions League. Estamos no caminho certo. Estamos muito satisfeitos com Arda e vamos continuar com ele."

  • "A GUERRA PARA NÓS COMEÇOU EM 2014"

    Quando se fala do Shakhtar, inevitavelmente se fala também da relação do clube com um país e um povo em guerra. Como vocês vivem essa realidade? Como conseguem continuar jogando futebol sem poder viver em sua terra nem jogar em seu estádio, enquanto seus torcedores sofrem todos os dias?

    "Vivemos nessas condições todos os dias há quase cinco anos: bombardeios, foguetes, pessoas inocentes morrendo, crianças morrendo. É horrível.

    Quero agradecer à Itália pelo apoio à Ucrânia. A Ucrânia é um país extraordinário, com pessoas extraordinárias. Elas precisam de apoio, e esperamos que a guerra acabe.

    Perdemos nossa casa em 2014. Perdemos a Donbas Arena, nossa cidade e nosso centro de treinamento. Estamos sem casa há 12 anos. Para nós, a guerra começou em 2014, em Donetsk.

    E hoje ainda somos o único clube ucraniano a disputar competições europeias. Temos orgulho de representar o futebol ucraniano, mas precisamos de mais clubes ucranianos".

  • O MERCADO DE TRANSFERÊNCIAS NA AMÉRICA DO SUL

    O Shakhtar sempre apostou em jovens talentos estrangeiros, especialmente nos descobertos na América do Sul. A guerra mudou essa abordagem? Também tornou tudo mais difícil no mercado de transferências?

    "Quanto ao Brasil, trazemos para cá jogadores que realmente querem vir, que abraçam um projeto ambicioso, e respeitamos muito isso.

    É preciso respeitar esses jogadores, porque muitos ucranianos foram obrigados a deixar o país, enquanto eles escolhem vir para o Shakhtar e lutar pelo clube e pela Ucrânia. Valorizamos muito isso.

    Nossa filosofia, junto com nosso presidente, nunca mudará. Continuaremos seguindo nosso caminho."

  • "FORÇA, CAGLIARI, SEMPRE! VAMOS ORGANIZAR UM AMISTOSO"

    Que lembranças guarda do Cagliari e de sua passagem pela Sardenha? Pode nos contar uma história daquele período? Tem acompanhado o trabalho de seu ex-companheiro Pisacane?

    "Cagliari e Sardenha me trazem emoções extraordinárias. Força, Cagliari, sempre! Estarão para sempre no meu coração. O clube tem pessoas extraordinárias, um presidente extraordinário e pessoas fantásticas que trabalham nele. Também tive companheiros de equipe muito bons, como Pavoletti, Barella, Cigarini, Padoin e João Pedro.

    Tenho muitos amigos lá. E, claro, Fabio Pisacane é um grande amigo. É um treinador importante e está fazendo um trabalho excepcional no Cagliari. Estou muito feliz tanto pelo Cagliari quanto pelo Fabio. Só espero o momento em que poderei voltar a Cagliari para visitá-los e talvez até organizar um amistoso entre Cagliari e Shakhtar lá mesmo."

  • O PAPEL DO DIRETOR ESPORTIVO

    Como está mudando o papel do diretor esportivo? Na Itália, muitos clubes italianos continuam trocando de diretor esportivo de uma temporada para outra, como fizeram Roma e Juventus. Outros, como o Milan, optaram por não ter um diretor esportivo por enquanto...

    "Acho que, naturalmente, o diretor esportivo tem responsabilidades enormes em relação aos jogadores e aos técnicos, mas também por todo o sistema.

    Não sei por que alguns clubes decidiram trocar de técnicos ou mudar suas estruturas de gestão, então não posso realmente opinar sobre isso. Sei que não é um trabalho fácil. As responsabilidades são enormes, mas esse é o nosso trabalho e faz parte da nossa vida. Somos profissionais."

  • "Tudo bem a IA e os dados, mas no mercado de transferências o olhar dos olheiros conta"

    Nossa impressão é que, sobretudo com a chegada dos fundos de investimento americanos, os clubes estão cada vez mais inclinados a usar dados e inteligência artificial para tomar decisões no mercado de transferências. É isso mesmo?

    "Sim, o mundo mudou. A tecnologia avança a cada dia, e o futebol também mudou. Em comparação com o passado, muita coisa é diferente. Valorizamos todos os bancos de dados e tudo o que pode nos ajudar. Mas também valorizamos nossos olheiros.

    Assistimos aos jogos e observamos os jogadores ao vivo. Nossos olheiros acompanham várias partidas e seguem os jogadores de perto. Temos muitos olheiros dedicados a esse trabalho. Nosso chefe dos olheiros é Salvatore Monaco.

    Tomamos cerca de 80% das nossas decisões com base nas nossas impressões e no que vemos diretamente. Todas as outras ferramentas, naturalmente, nos ajudam, mas não podem substituir nossos olhos nem o trabalho dos nossos olheiros".

  • DICAS PARA O MERCADO DE TRANSFERÊNCIAS

    Para terminar, alguma dica de mercado para nós? Se pudesse contratar um jogador da Série A italiana, alguém que, na sua opinião, poderia dar um salto de qualidade e chegar ao mais alto nível, quem escolheria? E qual dos seus jogadores — Alisson, Vinicius Tobias, Kauã Elias ou Newerton — você considera mais interessante para um dos grandes clubes italianos? Talvez até para a Inter?

    "Se eu pudesse contratar alguém da Itália, diria, antes de tudo, meu irmão Luka Modrić. Depois, Barella ou Calhanoglu. Há muitos jogadores excelentes na Itália.

    Quanto ao nosso time, temos muitos talentos extraordinários: Alisson, Bruninho, Kauã, Vinícius, Azevedo, Isaqe, Marlon e muitos outros. Acho que um dia eles vão jogar em grandes clubes: talvez na Inter, talvez na Juventus, talvez no Chelsea. Não sei, mas estão no caminho certo"



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21 de out. de 2026

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