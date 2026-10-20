O Shakhtar Donetsk se prepara para viver mais uma grande noite europeia. Desta vez, o clube ucraniano irá a Milão, ao San Siro, para enfrentar a Inter e tentar, diferentemente da Inter, que começou muito mal na Champions League, dar sequência à ótima campanha que mantém o Shakhtar Donetsk logo fora da zona de classificação direta para as oitavas de final.





É um clube que, inevitavelmente, precisa lidar no dia a dia com a guerra com a Rússia que está dilacerando a Ucrânia e o obriga a ficar longe de Donetsk e a viver praticamente sempre fora de casa.

Para falar sobre o universo do Shakhtar, as estratégias atuais e futuras e as dificuldades de gestão e também no mercado de transferências, o diretor esportivo Darijo Srna, ídolo histórico do clube que também teve destaque na Itália pelo Cagliari, concedeu entrevista exclusiva ao Calciomercato e ao Goal.