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SFS 26 social football summit
Emanuele Tramacere
Traduzido por

SFS 26: Social Football Summit volta ao Allianz Stadium, em Turim, nos dias 10 e 11 de novembro; de Del Piero à assembleia da Serie A, o futebol se coloca na vitrine

Campeonato Italiano
Serie B
Juventus

Está de volta o evento mais aguardado da Football Industry.

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Anote na agenda: o Social Football Summit 2026 foi apresentado hoje na Lega Serie A. O evento acontecerá nos dias 10 e 11 de novembro de 2026 e voltará a Turim, no Allianz Stadium, com muitas novidades. Mais palcos, mais celebrações e mais apresentações para tentar conectar e promover o diálogo entre todos os envolvidos na indústria do futebol.

De Del Piero, Ausilio e D'Amico às ligas da Serie A e da Serie B, passando por ligas estrangeiras como a LaLiga e até pela UEFA e pela FIFA, além de parceiros comerciais, estádios, inovação e eventos: tudo será abordado e aprofundado nos palcos montados em um dos estádios mais inovadores da Itália, o da Juventus.

  • O EVENTO

    Na sala do conselho da liga, tomaram a palavra aqueles que serão os protagonistas do encontro.

    O SFS é o primeiro evento internacional B2B na Itália dedicado à indústria do futebol. Fundado em 2018, oferece uma plataforma de conteúdo, networking e formação. A 9ª edição será realizada nos dias 10 e 11 de novembro de 2026, no Allianz Stadium, em Turim.

    O objetivo é construir uma rede de especialistas em futebol, um ambiente dinâmico e inovador que promova encontros entre os principais agentes do setor. Além disso, a iniciativa busca criar um espaço onde as mentes mais brilhantes possam trabalhar juntas para promover a inovação e o crescimento sustentável.

  • OS ROSTOS

    Entre os presentes, além dos organizadores do evento, estarão Marco Bellinazzo, Lorenzo Dallari, Vincenzo Filetti e Ivan Ortenzi, assim como as apresentadoras dos palcos e do SFS Award, Giusy Meloni, Marina Presello, Giulia Piscina e Monica Bertini.

  • SÉRIE A, SÉRIE B, MARKETING, SÉRIE A FEMININA E MUITO MAIS

    O futebol italiano, portanto, estará presente em peso, com todos os departamentos de digital, marketing, Men e Women, os clubes e também a assembleia da Lega Serie A e da Lega Serie B, que, em 10 de novembro, darão caráter institucional ao evento.

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  • PERSONAGENS E CONVIDADOS

    Michele Uva, da UEFA, Romy Gai, da FIFA, e depois Roma, Fiorentina, Palermo, Inter, Venezia e Milan, para citar alguns clubes italianos, além de Bayern de Munique, Braga e Arsenal, para citar alguns clubes estrangeiros.

    E também figuras como o ex-diretor esportivo da Inter Piero Ausilio e o atual diretor esportivo da Roma Tony D'Amico. O CEO da Lega Serie A, Luigi De Siervo, e o da LaLiga, Javier Tebas, mas também, e sobretudo, Alessandro Del Piero, que será retratado pelo universo do Tik Tok.

  • SFS EXTRATIME E PRÊMIOS

    E, por fim, o universo das startups e dos jovens que querem transformar o futuro da indústria do futebol, com uma verdadeira competição entre iniciativas italianas e internacionais.

    O elemento que dará o tom de celebração a todo o evento de dois dias, porém, será a cerimônia do SFS Awards, que celebrará os destaques da indústria do futebol na Reggia di Venaria.

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