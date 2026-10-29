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Anote na agenda: o Social Football Summit 2026 foi apresentado hoje na Lega Serie A. O evento acontecerá nos dias 10 e 11 de novembro de 2026 e voltará a Turim, no Allianz Stadium, com muitas novidades. Mais palcos, mais celebrações e mais apresentações para tentar conectar e promover o diálogo entre todos os envolvidos na indústria do futebol.

De Del Piero, Ausilio e D'Amico às ligas da Serie A e da Serie B, passando por ligas estrangeiras como a LaLiga e até pela UEFA e pela FIFA, além de parceiros comerciais, estádios, inovação e eventos: tudo será abordado e aprofundado nos palcos montados em um dos estádios mais inovadores da Itália, o da Juventus.