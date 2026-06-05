O departamento de imprensa do FC Bologna foi pego de surpresa nos últimos dias. Enquanto, normalmente, 100 ou mais comentários nas publicações do clube da Série A italiana nas redes sociais são uma exceção absoluta, um anúncio recente causou um verdadeiro furor. Domenico Tedesco será o novo técnico do Rossoblu; o técnico de 40 anos assinou contrato até 2028, com opção de renovação por mais um ano.
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Seus resultados falam por si! Por que Domenico Tedesco não consegue mais encontrar emprego na Alemanha?
No X, há atualmente mais de 1.200 comentários. E quem der uma olhada rápida percebe que quase 100% dos comentários são de torcedores do Fenerbahçe. Tedesco havia sido demitido de forma totalmente inesperada do tradicional clube de Istambul no final de abril — após a segunda derrota na liga.
Isso deixou os torcedores apaixonados tão revoltados que o presidente Sadettin Saran anunciou, apenas um dia depois, que não se recandidataria nas eleições que aconteceriam no fim de semana seguinte. O quanto Tedesco era amado pelos torcedores do Fenerbahçe ficou comprovado também no mundo real. Em dois aeroportos.
Tanto na partida de Tedesco da capital turca quanto após sua aterrissagem em Stuttgart, reinava um clima de cerco e estado de exceção. Os torcedores se despediram dele em lágrimas, e Tedesco só conseguiu abrir caminho graças a um grande esforço da polícia e da segurança.
Tedesco permaneceu invicto em seus primeiros 22 jogos pelo Fenerbahçe
Analisando com objetividade, pode-se pensar: não é de se admirar que os torcedores, tradicionalmente muito emotivos, tenham reagido dessa forma. Afinal, Tedesco trouxe o sucesso de volta ao Fenerbahçe, mesmo que isso não tenha resultado imediatamente na conquista de títulos. Seu histórico no clube do Bósforo é, no entanto, bastante notável.
Na 5ª rodada da Süper Lig, ele assumiu o time montado de acordo com os desejos do técnico José Mourinho. Nos primeiros 22 jogos do campeonato, Tedesco permaneceu invicto; em janeiro, ele trouxe a Supercopa de volta ao bairro de Kadiköy pela primeira vez em onze anos. Até a saída de Tedesco, havia ainda a chance de conquistar o primeiro título do campeonato em doze anos.
Isso é notável, sobretudo se considerarmos as adversidades com as quais o técnico teve de lutar. Apenas 13 dias após sua chegada à Turquia, o presidente de longa data Ali Koc, que trouxe Tedesco para Istambul, foi substituído por Saran. Além disso, no início de dezembro, o capitão Mert Hakan Yandas foi colocado em prisão preventiva devido ao escândalo de apostas na Turquia, que veio a público no outono. Para piorar, o Fener sofreu, nesse meio tempo, com uma onda de lesões que atingiu mais de meia dúzia de jogadores.
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Guendouzi comparou Tedesco com Emery
No fim das contas, foram cinco dias difíceis que levaram a diretoria do clube a tomar a decisão repentina de demitir o querido técnico. Na Copa, o time foi eliminado nas quartas de final após a prorrogação contra o Konyaspor; em seguida, perdeu o campeonato ao sofrer uma derrota por 0 a 3 no clássico contra o Galatasaray, que acabou conquistando o título.
Tedesco foi pego de surpresa pela decisão: “Tínhamos acabado de discutir uma renovação antecipada do contrato”, disse Tedesco à dpa. “Agora, após a segunda derrota na liga nesta temporada, seguimos caminhos separados. Isso mostra mais uma vez como o futebol se tornou volátil. Quando comecei, o objetivo era construir juntos algo que fosse sustentável. Queríamos abordar as coisas de maneira um pouco diferente do que talvez fosse habitual no passado.”
Matteo Guendouzi, ex-jogador do Hertha contratado apenas em janeiro, não poupou elogios após a demissão de Tedesco, a quem já havia comparado anteriormente a Unai Emery: “Obrigado por tudo o que você fez por mim, treinador. Foi um privilégio trabalhar com um técnico tão incrível e uma pessoa tão maravilhosa.”
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A reputação de Tedesco no exterior é totalmente diferente daquela que ele tem na Alemanha
Embora tenha permanecido no cargo por apenas sete meses, Tedesco passou a se juntar, estatisticamente, aos seus três antecessores no Fenerbahçe. Ele também teve que se despedir, apesar de sua média de pontos ter sido de pelo menos 2,0. Esse destino também havia sido sofrido anteriormente por Mourinho (2,02), Ismail Kartal (2,4) e Jorge Jesus (2,23). Tedesco venceu 26 das 45 partidas oficiais que disputou com o Fener, com apenas sete derrotas. A média de 2,0 pontos por jogo é a melhor de suas seis passagens como técnico até o momento.
Na sétima passagem, no quinto país no total, Tedesco não precisou esperar muito tempo com o Bologna. O fato de ele nunca ter feito uma pausa de mais de sete meses antes de mergulhar na próxima tarefa é tão verdadeiro quanto o fato de que, até agora, ele nunca chegou ao segundo ano de contrato em nenhum lugar.
O problema de Tedesco, se é que se pode chamar assim, é que ele tem uma reputação totalmente diferente no exterior do que em casa, na Alemanha. Lá, curiosamente, sua passagem pelo FC Schalke 04 (julho de 2017 a março de 2019) ainda pesa negativamente, apesar de ele ter sido, sem dúvida, bem-sucedido ao conquistar o vice-campeonato e chegar às oitavas de final da Liga dos Campeões.
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Tedesco é considerado uma lenda em Aue até hoje
No entanto, naquela época, ao contrário do que fez em suas passagens seguintes, Tedesco praticava um futebol bastante pragmático. Falava-se frequentemente do “futebol mais feio já visto em um segundo colocado na tabela”. Esqueciam-se, porém, de destacar na trajetória do filho de pais italianos a passagem anterior a Gelsenkirchen.
Tedesco assumiu seu primeiro cargo no futebol profissional menos de quatro meses antes de começar no Schalke. Aos 31 anos, em um time da segunda divisão que estava em baixa e corria sério risco de rebaixamento. No entanto, Tedesco conseguiu dar a volta por cima no Erzgebirge Aue logo de cara: com uma média de 1,82 pontos por partida em onze jogos, o time conseguiu se manter na divisão. Por isso, até hoje Tedesco é venerado como uma lenda no Wismut.
Depois do Schalke, Tedesco foi contratado pelo Spartak Moscou, de onde a pandemia de Covid-19 o forçou a voltar para casa após 20 meses, embora o clube quisesse mantê-lo a todo custo. Em seguida, foi para o RB Leipzig. Lá, em sua primeira temporada, Tedesco conquistou a Copa da Alemanha, o primeiro grande título da história do clube, e, paralelamente, chegou às semifinais da Liga Europa. Ao recusar uma renovação antecipada de contrato, ele teve que se despedir após apenas cinco rodadas da Bundesliga.
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Tedesco também recebeu propostas da Inglaterra e da Alemanha
E depois veio a Bélgica. Foi lá que Tedesco assumiu o cargo de técnico da seleção nacional pela primeira vez, em 2023. Depois de ter levado o país à sua primeira vitória sobre a Alemanha em 69 anos, já na segunda partida, demorou 16 meses até que os Diabos Vermelhos sofressem a primeira derrota sob o seu comando. As atuações na Eurocopa na Alemanha não foram muito memoráveis, mas no final houve uma eliminação por um gol contra aos 85 minutos contra a favorita França, levando a equipe às oitavas de final.
Olhando para esses resultados, a reputação de Tedesco na Alemanha parece, há muito tempo, injustificada. O grande contraste com sua reputação fora da Alemanha ficou novamente claro. A mídia italiana descreveu Tedesco como o técnico ideal para o Bologna, que defende um estilo ofensivo, pressão alta e muita posse de bola, além de ser taticamente flexível.
Segundo informações do SPOX, ele também recebeu propostas da Inglaterra e da Alemanha, mas Tedesco nutre há muito tempo o sonho de trabalhar no país natal de seus pais. Já anteriormente, o SSC Nápoles e a Atalanta de Bérgamo haviam demonstrado interesse nele.
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Sartori, do Bologna, já vinha tentando convencer Tedesco há algum tempo
Mas só agora as coisas deram certo para Giovanni Sartori com Tedesco. O técnico de 69 anos é diretor técnico do Bologna desde 2022; antes disso, ocupou esse cargo por quase oito anos em Bergamo. O contato com Tedesco já vem de anos atrás; mesmo antes de sua demissão em Istambul, eles já haviam retomado o diálogo.
Após o período turbulento no Fenerbahçe, o ambiente em Bolonha, muito tranquilo para os padrões italianos, deve agora fazer bem a Tedesco. Fundado em 1909, o clube tem muita tradição e apresentou recentemente um desempenho extraordinário. Em 2024, classificou-se pela primeira vez em 60 anos para a Liga dos Campeões; um ano depois, com a vitória sensacional na Coppa Italia, encerrou um jejum de 51 anos sem títulos.
Portanto, mais uma vez, não será uma tarefa fácil para Tedesco. Seu antecessor, Vincenzo Italiano, havia levado o clube a um respeitável oitavo lugar e por pouco não conseguiu uma vaga nas competições internacionais.
Ainda não está definido contra quem será a estreia de Tedesco. Talvez a nova diretoria do Fenerbahçe atenda a um último desejo de seus torcedores ofendidos: agora que Tedesco treina o Bologna, eles insistem que os dois times devem, sem falta, disputar um amistoso entre si, como escreveram em inúmeros comentários dirigidos ao Rossoblu.