Seu retorno tem um toque picante! O “substituto perfeito” volta ao campo pelo FC Bayern após 537 dias

Dado o atual domínio do técnico Vincent Kompany, parece que já faz muito tempo. Mas, na verdade, não faz nem dois anos que o Bayer Leverkusen conquistou a dobradinha e tirou o time de Munique do trono nacional.
Em setembro de 2024, ocorreu o primeiro confronto direto após a mudança temporária de poder, e o clima estava bastante acalorado. Em campo, as duas equipes empataram em 1 a 1. Mas também nos bancos, onde o goleiro reserva do Munique, Sven Ulreich, discutiu com o diretor esportivo do Leverkusen, Simon Rolfes.
Nas redes sociais, circulou um vídeo em que Ulreich primeiro reclamava da suposta demora do Leverkusen e depois gritava em direção ao banco deles: “Ei, sente-se, Rolfes, seu idiota!” A DFB condenou Ulreich a uma multa de 20 mil euros e a um jogo de suspensão. Kompany defendeu publicamente seu goleiro reserva. Os torcedores do Bayern gritaram “Liberdade para o Ulle” no jogo seguinte e escreveram em uma faixa: “DFB, seu Rolfes – Ulle é um de nós!”
A complicada situação dos goleiros no FC Bayern
Exatamente uma semana antes desse incidente, Ulreich havia substituído o goleiro titular Manuel Neuer, que estava contundido, contra o Werder Bremen – e essa foi sua última partida até o momento. Quando Neuer ficou novamente fora de combate em dezembro de 2024, Daniel Peretz o substituiu. Em janeiro, chegou Jonas Urbig, que desde então – em parte por necessidade, em parte por escolha própria – vem acumulando experiência em campo regularmente.
Como Neuer está atualmente fora de ação devido a uma lesão muscular na panturrilha, Urbig foi titular novamente na terça-feira contra o Atalanta Bergamo, mas sofreu uma concussão na goleada por 6 a 1. Peretz (25) joga desde janeiro por empréstimo no Southampton, enquanto Alexander Nübel (29) já está há mais tempo no VfB Stuttgart. Portanto, resta apenas um: no fim de semana, Sven Ulreich, de 37 anos, defenderá o gol do Munique, completando assim sua primeira partida oficial após 537 dias e sua 104ª pelo FC Bayern. Curiosamente, o adversário é justamente o Leverkusen, com o amigo especial de Ulreich, Rolfes.
Urbig ficará fora por cerca de uma semana, Neuer por mais tempo ainda – é possível que Ulreich também seja escalado na partida de volta contra o Atalanta na quarta-feira e no sábado seguinte na Bundesliga contra o Union Berlin. Até lá, o posto de goleiro reserva será assumido por um jogador da base. Ou Jannis Bärtl (19), da reserva da quarta divisão, ou Leonard Prescott (16), da sub-19, que já viajou para Bergamo como terceiro goleiro. O goleiro considerado mais promissor, Leon Klanac (19), também está lesionado no momento.
Sven Ulreich é considerado um dos favoritos dos torcedores e um motivador emocional no FC Bayern.
Ulreich transferiu-se do VfB Stuttgart para o FC Bayern em 2015 por 3,5 milhões de euros. Quando Neuer ficou fora de ação por meses em 2017/18 devido a uma fratura no metatarso, ele o substituiu com muita competência. No entanto, a temporada de Ulreich teve um final trágico: com um erro na semifinal contra o Real Madrid, ele teve uma participação decisiva na eliminação da Liga dos Campeões. Mesmo assim, o presidente do Bayern, Uli Hoeneß, o nomeou “Homem do Ano”.
Na temporada 2020/21, Ulreich jogou pelo Hamburger SV, então na segunda divisão, e depois voltou para Munique sem custos de transferência. “Ulle é o substituto perfeito”, disse Christian Früchtl em 2025, em entrevista ao SPOX. Früchtl foi por anos o terceiro goleiro, atrás de Neuer e Ulreich, e agora joga na Itália pelo US Lecce. Ulreich é considerado no FC Bayern um confidente próximo de Neuer, um favorito dos torcedores e um motivador emocional.
A propósito, sua explosão no jogo contra o Leverkusen não foi a única. Desde seu retorno em 2021, Ulreich recebeu quatro cartões amarelos por reclamações (apenas uma vez ele estava em campo) e, na temporada passada, contra o Feyenoord Rotterdam, recebeu até um cartão vermelho no banco de reservas. “Ele vive para o clube e se empenha por ele quando sente que há injustiça – seus cartões vermelhos no banco não são por acaso”, disse Früchtl. “Isso, por si só, não é bom e ele deveria se controlar melhor. Mas isso mostra o quanto ele se identifica com o FC Bayern. Com esse jeito, Ulle é muito importante para a equipe, mesmo fora do campo.”
Sven Ulreich renovará novamente com o FC Bayern?
Há um ano, porém, Ulreich ficou mais discreto, o que provavelmente tem a ver com uma tragédia pessoal. No verão passado, seu filho faleceu aos seis anos de idade, após uma longa doença. Pouco depois, Ulreich assinou um novo contrato de um ano. “Ele é a confiabilidade em pessoa. Ele cumpre o que promete, no sentido mais literal da palavra”, disse o diretor esportivo Max Eberl na época. “Pessoas como ele fazem bem a qualquer equipe.”
Ainda não se sabe se Ulreich renovará novamente, assim como Neuer. Neuer quer tomar uma decisão no final de março, por volta de seu aniversário de 40 anos. Se ele encerrar a carreira e Ulreich renovar, Urbig deve assumir a posição de titular e um novo goleiro reserva será contratado. Peretz e Nübel, atualmente emprestados, não querem ficar no banco e, portanto, provavelmente não têm futuro em Munique.
Sven Ulreich: suas participações pelo FC Bayern desde o retorno em 2021
Temporada Jogos 2021/22 8 2022/23 8 2023/24 15 2024/25 2 2025/26 -