Seu retorno tem um toque picante! O “substituto perfeito” volta ao campo pelo FC Bayern após 537 dias

Exatamente uma semana antes desse incidente, Ulreich havia substituído o goleiro titular Manuel Neuer, que estava contundido, contra o Werder Bremen – e essa foi sua última partida até o momento. Quando Neuer ficou novamente fora de combate em dezembro de 2024, Daniel Peretz o substituiu. Em janeiro, chegou Jonas Urbig, que desde então – em parte por necessidade, em parte por escolha própria – vem acumulando experiência em campo regularmente.

Como Neuer está atualmente fora de ação devido a uma lesão muscular na panturrilha, Urbig foi titular novamente na terça-feira contra o Atalanta Bergamo, mas sofreu uma concussão na goleada por 6 a 1. Peretz (25) joga desde janeiro por empréstimo no Southampton, enquanto Alexander Nübel (29) já está há mais tempo no VfB Stuttgart. Portanto, resta apenas um: no fim de semana, Sven Ulreich, de 37 anos, defenderá o gol do Munique, completando assim sua primeira partida oficial após 537 dias e sua 104ª pelo FC Bayern. Curiosamente, o adversário é justamente o Leverkusen, com o amigo especial de Ulreich, Rolfes.

Urbig ficará fora por cerca de uma semana, Neuer por mais tempo ainda – é possível que Ulreich também seja escalado na partida de volta contra o Atalanta na quarta-feira e no sábado seguinte na Bundesliga contra o Union Berlin. Até lá, o posto de goleiro reserva será assumido por um jogador da base. Ou Jannis Bärtl (19), da reserva da quarta divisão, ou Leonard Prescott (16), da sub-19, que já viajou para Bergamo como terceiro goleiro. O goleiro considerado mais promissor, Leon Klanac (19), também está lesionado no momento.