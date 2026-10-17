Sete vitórias, nenhum tropeço! Enzo Maresca faz história na Premier League no Manchester City e tem início dos sonhos como sucessor de Pep Guardiola

Com essa sequência histórica, o City entrou para um grupo seleto: tornou-se apenas o terceiro clube da era Premier League a começar uma temporada com sete vitórias consecutivas, igualando as marcas estabelecidas pelo Chelsea em 2005-06 e pelo Liverpool em 2019-20.

Segundo dados da Squawka, a sequência perfeita de sete jogos incluiu resultados expressivos, como a vitória por 1 a 0 fora de casa sobre o Manchester United e o triunfo dominante por 3 a 0 sobre o Liverpool em Anfield. Esses resultados calaram os críticos que questionavam se Maresca estava preparado para um cargo de tamanha visibilidade após sua saída do Chelsea no início de 2026.

Enquanto o clube segue sob escrutínio por questões extracampo, os jogadores mantêm o foco dentro das quatro linhas e apresentam um futebol que, pela execução e pela eficiência, tem a marca inconfundível do City.