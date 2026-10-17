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Manchester City v Ipswich Town - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Mohamed Saeed
Traduzido por

Sete vitórias, nenhum tropeço! Enzo Maresca faz história na Premier League no Manchester City e tem início dos sonhos como sucessor de Pep Guardiola

E. Maresca
Manchester City
Ipswich
Premier League

Enzo Maresca entrou oficialmente para os livros de recordes após comandar o Manchester City em uma vitória suada sobre o Ipswich Town. O técnico italiano teve um início perfeito na campanha nacional, superando os feitos iniciais de todas as figuras lendárias que passaram pela elite do futebol inglês.

  • Maresca estabelece nova referência na Premier League

    A transição do Manchester City para a era pós-Pep Guardiola contrariou as expectativas de quem previa um declínio, enquanto Enzo Maresca alcançou um feito inédito na Premier League. Ao garantir uma vitória por 3 a 2 sobre o Ipswich Town no sábado, o ex-técnico do Leicester City se tornou o primeiro treinador da história da competição a vencer seus sete primeiros jogos à frente de um único clube.

    A chegada do italiano despertou curiosidade e trouxe pressão, já que ele havia integrado a comissão técnica de Guardiola na campanha da tríplice coroa de 2022-23. Maresca, porém, lidou com a responsabilidade com equilíbrio tático e levou sua equipe à liderança da tabela com 21 pontos em 21 possíveis.

  • Manchester City v Ipswich Town - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Manchester City cala quem duvidava de Maresca

    Com essa sequência histórica, o City entrou para um grupo seleto: tornou-se apenas o terceiro clube da era Premier League a começar uma temporada com sete vitórias consecutivas, igualando as marcas estabelecidas pelo Chelsea em 2005-06 e pelo Liverpool em 2019-20.

    Segundo dados da Squawka, a sequência perfeita de sete jogos incluiu resultados expressivos, como a vitória por 1 a 0 fora de casa sobre o Manchester United e o triunfo dominante por 3 a 0 sobre o Liverpool em Anfield. Esses resultados calaram os críticos que questionavam se Maresca estava preparado para um cargo de tamanha visibilidade após sua saída do Chelsea no início de 2026.

    Enquanto o clube segue sob escrutínio por questões extracampo, os jogadores mantêm o foco dentro das quatro linhas e apresentam um futebol que, pela execução e pela eficiência, tem a marca inconfundível do City.

  • Dois gols de Haaland afastam susto contra o Ipswich

    A tarde de recordes no Etihad teve momentos de tensão, já que o Ipswich Town resistiu e ameaçou estragar a festa. Phil Foden abriu o placar para os donos da casa, mas os visitantes empataram com Daizen Maeda, que levou a melhor no duelo físico com Marc Guehi e bateu Gianluigi Donnarumma. A resposta dos campeões, porém, foi rápida e decisiva. Erling Haaland voltou a ser protagonista e recolocou o City à frente antes do intervalo, com uma finalização precisa como de costume.

    O segundo gol de Haaland na tarde, após assistência do incansável Iliman Ndiaye, parecia ter definido o resultado, mas um pênalti convertido por Zian Flemming no fim deixou a torcida da casa apreensiva. Apesar da tensão nos minutos finais, o City resistiu durante os doze minutos de acréscimos e manteve intacta a sequência de vitórias de Maresca.


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  • Manchester City FC v Chelsea FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    Navegando pelo cenário pós-Guardiola

    A trajetória de Maresca até este momento foi pouco convencional: passou pela Championship e teve uma breve e difícil passagem por Stamford Bridge antes de voltar ao Etihad. Sua contratação foi vista pela direção do Manchester City como uma decisão estratégica, já que seus dirigentes conheciam a afinidade tática de Maresca com a filosofia consolidada do clube.

    Os primeiros indícios sugerem que seu conhecimento do elenco e sua experiência sob o comando de Guardiola deram a ele a base ideal para o sucesso. O treinador conseguiu manter o grupo motivado e disciplinado apesar do barulho em torno das investigações financeiras envolvendo o clube, que levou torcedores a vaiar o hino da Premier League antes do início da partida.

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