Logo após o encerramento da saga das transferências envolvendo Nick Woltemade, ocorreu um momento inusitado durante uma coletiva de imprensa do VfB Stuttgart. O técnico Sebastian Hoeneß fez críticas surpreendentemente contundentes à gestão do elenco conduzida até então pelo diretor esportivo Fabian Wohlgemuth e pelo diretor técnico Christian Gentner.
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Ele também espera um confronto com a Alemanha na Copa do Mundo! A contratação milionária ainda precisa provar seu valor ao VfB Stuttgart
A saída de Woltemade é “uma grande perda”, enfatizou Hoeneß pouco antes do fechamento da janela de transferências, e deixou claro: “No verão do ano passado, estabelecemos alguns objetivos que queríamos concretizar. E devo dizer muito claramente que, mesmo antes da transferência do Nick, ainda não tínhamos conseguido concretizar essas coisas.” Dois e três dias depois, respectivamente, vieram as contratações de Badredina Bouanani e Bilal El Khannouss para reforçar o ataque.
Ambos não representaram – como ficou comprovado – um substituto direto para o atacante da seleção nacional. Enquanto El Khannouss se revelou uma escolha acertada e foi recentemente contratado em definitivo, Bouanani ainda está muito aquém das expectativas. Sabendo que os perfis desses jogadores não se assemelham aos de um artilheiro, o VfB tentou ainda contratar um verdadeiro artilheiro em Hyeon-gyu Oh, do KRC Genk. No último dia da janela de transferências, porém, o sul-coreano foi reprovado no exame médico.
Cerca de quatro meses após as declarações diretas de Hoeneß, os suábios passaram o inverno em um bom sexto lugar na Bundesliga e também estavam no caminho certo nas competições de copa, mas a questão dos atacantes parecia não dar paz aos dirigentes. Assim, o VfB acionou a cláusula de rescisão no valor de sete milhões de euros para Jeremy Arevalo, do Racing Santander, da segunda divisão espanhola. No entanto, o jogador de 21 anos ainda não se revelou um reforço.
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A transferência de Jeremy Arevalo para o VfB Stuttgart aconteceu cedo demais?
Desde então, ele somou apenas 30 minutos em campo em seis partidas da Bundesliga, com uma assistência contra o FC St. Pauli. Arevalo deu uma amostra do potencial desse driblador veloz, especialmente em sua primeira e, até o momento, única participação pela equipe reserva na 3.ª Liga. Na vitória por 3 a 1 sobre o SV Waldhof Mannheim, ele marcou um gol e deu uma assistência. Mas não há muito mais de positivo a relatar. Todos os envolvidos provavelmente esperavam um pouco mais dessa transferência.
Antes da partida contra o Pauli, Arevalo nem sequer havia sido convocado para a equipe da Bundesliga em quatro ocasiões, o que resultou na breve passagem pela equipe reserva. Também não havia espaço para o jovem equatoriano no elenco da Liga Europa. “Só podemos colocar um número limitado de jogadores na lista. Os outros estão um pouco mais adiantados no momento”, explicou Hoeneß sobre sua decisão na época, em fevereiro: “Jeremy vem de uma liga diferente, de uma cultura diferente. É claro que esperávamos que as coisas fossem um pouco mais rápidas. Mesmo assim, sabíamos que uma situação assim poderia acontecer.”
Será que a transferência para o ambicioso time da Bundesliga chegou simplesmente cedo demais para Arevalo? Não necessariamente. As alternativas no ataque eram, como Hoeneß havia previsto no verão, bastante limitadas na época da transferência. O empate em 0 a 0 contra o TSG Hoffenheim, pouco antes da curta pausa de inverno, corrobora essa tese. Embora fosse evidente a falta de eficácia no último terço do campo, o técnico do VfB fez apenas duas substituições – e, no caso de Chris Führich, apenas uma no ataque. Para dar lugar a ele, Tiago Tomas saiu de campo, tendo ele – assim como Bouanani – já se visto obrigado a atuar como ponta de lança nesta temporada. Ambos demonstram melhor seus pontos fortes quando atuam mais recuados.
Além disso, Bilal El Khannouss estava com o Marrocos na Copa Africana de Nações – e Ermedin Demirovic ficou de fora devido a uma lesão complicada no pé, após seu excelente início de temporada, no qual marcou cinco gols desde o início de outubro, durante a ausência temporária de Deniz Undav. O processo de recuperação acabou sendo mais demorado do que se esperava inicialmente, razão pela qual seu retorno foi adiado até o reinício da Bundesliga, no início de janeiro. O caminho para uma estreia bem-sucedida estava, portanto, totalmente aberto para Arevalo.
Um balanço intermediário decepcionante! Jeremy Arevalo teme perder sua vaga no Mundial
Cheio de entusiasmo, Arevalo afirmou após sua transferência: “Meus objetivos são me adaptar rapidamente, evoluir e ajudar a equipe para que tenhamos sucesso juntos”. Por isso, o balanço pessoal dos seus primeiros meses no Neckar deve ser decepcionante. Acima de tudo, ele precisa de uma coisa: paciência!
É claro que os dirigentes do VfB já haviam previsto que Arevalo talvez não fosse uma ajuda imediata. “Ainda vemos muito potencial em Jeremy, que queremos desenvolver junto com ele”, enfatizou Wohlgemuth. Não foi por acaso que ele ofereceu ao jovem atacante um contrato até 2031. Mais cedo ou mais tarde, porém, Arevalo terá de provar aos dirigentes por que eles abriram tanto a carteira. Na adaptação à Suábia, jogadores que falam espanhol, como Chema Andrés, também devem ajudar. Hoeneß os teria “instruído a facilitar a integração dele. Na época, eles também receberam ajuda.”
Até agora, porém, a integração de Arevalo tem ocorrido principalmente no papel de espectador — contra o BVB no último fim de semana, ele assistiu ao jogo mais uma vez da arquibancada. “Jeremy está se adaptando aqui. Isso ainda vai demorar um certo tempo”, explicou Wohlgemuth, depois que Arevalo não foi convocado pela primeira vez no final de janeiro contra o Gladbach, e acrescentou com otimismo: “Ele certamente terá suas oportunidades.”
No entanto, essa previsão não se concretizou, já que, desde então, ele teve apenas quatro participações breves, com duração máxima de seis minutos. Agora cabe a Arevalo confirmar as esperanças depositadas nele nas próximas semanas, até a longa pausa de verão, e revelar-se um pequeno “tardio”. Isso se ele tiver a chance, é claro. Afinal, o jogador que já vestiu três vezes a camisa da seleção do Equador também está disputando uma vaga na Copa do Mundo, o que o colocaria frente a frente com alguns de seus companheiros de equipe. Como se sabe, na fase de grupos, os sul-americanos enfrentarão a seleção alemã.
No entanto, Arevalo ainda não parece ter prejudicado suas chances com seu início irregular no VfB. Afinal, o técnico Sebastian Beccacece o colocou em campo duas vezes pouco antes do fim das partidas durante a última pausa para jogos internacionais.
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VfB Stuttgart: Resumo de todas as transferências da temporada 2025/26
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Nome Posição Clube de origem Valor da transferência divulgado Lorenz Assignon Defesa Stade Rennes 12 milhões de euros Noah Darvich Meio-campo FC Barcelona 1 milhão de euros Chema Andrés Meio-campista Real Madrid 3 milhões de euros Badredine Bouanani Meio-campista OGC Nice 15 milhões de euros Bilal El Khannouss Meio-campista Leicester City (empréstimo + opção de compra) 3 milhões de euros de taxa de empréstimo Lazar Jovanovic Ataque Estrela Vermelha de Belgrado 5 milhões de euros Jeremy Arevalo Ataque Racing Santander 7 milhões de euros Tiago Tomás Ataque VfL Wolfsburg 13 milhões de euros
- Saídas:
Nome Posição Clube de destino Valor de transferência divulgado Dennis Seimen Goleiro SC Paderborn (empréstimo) 0,25 milhões de euros (taxa de empréstimo) Leonidas Stergiou Defesa FC Heidenheim (empréstimo) Taxa de empréstimo desconhecida Anrie Chase Defesa RB Salzburg 2 milhões de euros Yannik Keitel Meio-campo FC Augsburg (empréstimo) 0,1 milhão de euros de taxa de empréstimo Woo-yeong Jeong Meio-campista 1. FC Union Berlin 4 milhões de euros Luca Raimund Meio-campista Fortuna Düsseldorf 0,4 milhões de euros Enzo Millot Meio-campista Al-Ahli 30 milhões de euros Juan José Perea Ataque FC Zurique sem custo de transferência Silas Ataque FSV Mainz 05 0,15 milhões de euros Jovan Milosevic Ataque SV Werder Bremen (empréstimo) 0,65 milhões de euros de taxa de empréstimo Luca Pfeiffer Ataque SV Elversberg desconhecido Jacob Bruun Larsen Ataque FC Burnley 4 milhões de euros Nick Woltemade Ataque Newcastle United 75 milhões de euros