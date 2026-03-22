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Bayer 04 Leverkusen v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport
Nino Duit

Traduzido por

"Sério? Isso é assustador!" Uma estatística preocupante do FC Bayern deixa Joshua Kimmich abalado

O FC Bayern vem batendo todos os recordes de gols, mas tem se mostrado vulnerável na defesa nos últimos jogos. Contra o Union Berlin, os muniquenses mantiveram o gol invicto pela primeira vez em muito tempo.

A sete rodadas do fim da temporada, com nove pontos de vantagem sobre o Borussia Dortmund: o título de campeão parece já estar garantido para o FC Bayern. No entanto, os muniqueses ainda têm objetivos para o restante da temporada da Bundesliga — trata-se nada menos do que quebrar dois recordes de gols e, assim, fazer história.

  • Em termos coletivos, o recorde é de 101 gols, estabelecido na temporada 1971/72. Que esse recorde seja quebrado é apenas uma questão de tempo. Após a vitória por 4 a 0 sobre o Union Berlin, o time de Munique soma 97 gols. “Realmente louco”, foi como Joshua Kimmich descreveu esse balanço provisório de uma média de 3,59 gols por jogo. 

    Por que o ataque está funcionando tão bem nesta temporada? “Na verdade, eu diria que é porque temos jogadores ofensivos excepcionais. Mas sempre tivemos isso nos últimos anos”, explicou Kimmich. “É a equipe. Conseguimos marcar gols em qualquer fase do jogo. Seja em contra-ataques, jogadas ensaiadas ou com a posse de bola. Temos muitas oportunidades para marcar gols.”

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  • FBL-GER-BUNDESLIGA-BAYERN MUNICH-UNION BERLINAFP

    Harry Kane bate um recorde, mas marca apenas um gol

    Contra o Union, houve oportunidades para muito mais do que quatro gols. Segundo o diretor esportivo Christoph Freund, “dois ou três” gols a mais teriam sido possíveis — e isso, na verdade, é um eufemismo. O time de Munique disparou 31 chutes, mais do que em qualquer outro jogo da Bundesliga nesta temporada. Lennart Karl e Harry Kane desperdiçaram, cada um, duas grandes chances de forma bastante lamentável.

    Amargura, sobretudo para Kane, que – segundo na lista de artilheiros – está atrás do recorde de Robert Lewandowski de 41 gols na temporada 2020/21. Após quatro jogos consecutivos com dois gols, o artilheiro inglês ficou sem marcar nas duas últimas partidas. Devido a problemas na panturrilha, ele não integrou o elenco contra o Borussia Mönchengladbach e, contra o Bayer Leverkusen, entrou apenas como reserva. 

    No confronto contra o Union, Kane chutou a gol um total de onze vezes, o maior número para um único jogador em uma partida nesta temporada. Mas, também devido às duas grandes chances perdidas, ele marcou apenas um gol e agora soma 31 no total. Para bater o recorde, ele precisa elevar sua média já impressionante de 1,19 gols por jogo para 1,57 nas partidas restantes da Bundesliga. “É definitivamente possível”, afirmou Kane.

  • FC Bayern München v Atalanta BC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    Graças também a Jonas Urbig: o FC Bayern manteve a invencibilidade contra o Union

    Por mais que os gols contra sejam comuns para o FC Bayern nesta temporada, as partidas sem sofrer gols são uma raridade. De fato, contra o Union, em seu 17º jogo oficial de 2026, o time de Munique conseguiu manter o gol invicto pela quarta vez. Antes disso, havia seis partidas consecutivas em que o time não conseguia manter o gol invicto. A última partida em casa na Bundesliga sem sofrer gols remonta até mesmo a 1º de novembro do ano passado. 

    “Sério?”, perguntou Kimmich, ao ser questionado sobre essa estatística. “Isso é assustador. Eu nem tinha percebido isso.” Justamente nos próximos jogos importantes da Liga dos Campeões (nas quartas de final, o adversário será o Real Madrid), essa fraqueza ainda pode se voltar contra a equipe. “Precisamos melhorar nesse aspecto”, disse Kimmich. Contra o Union, o FC Bayern não sofreu nada por um bom tempo, até que Jonas Urbig fez uma grande defesa contra Woo-Yeong Jeong, impedindo assim mais um gol. 

    "Muito, muito bom", foi como Freund avaliou o desempenho de Urbig. Não apenas pelo reflexo, mas "principalmente pela forma como ele joga com os pés e pela sua presença". Para o goleiro de 22 anos, essa deve ter sido sua última partida por enquanto. Após a fase de jogos internacionais, o goleiro titular Manuel Neuer, que esteve lesionado recentemente, deve retornar ao gol. Urbig se despede com mais uma recomendação para continuar no banco.

  • Os próximos jogos do FC Bayern de Munique

    DataHoraPartida
    Sábado, 4 de abril15h30SC Freiburg x FC Bayern (Bundesliga)
    Terça-feira, 7 de abril21hReal Madrid x FC Bayern (Liga dos Campeões)
    Sábado, 11 de abril18h30FC St. Pauli x FC Bayern (Bundesliga)
    Quarta-feira, 15 de abril21hFC Bayern x Real Madrid (Liga dos Campeões)
    Domingo, 19 de abril17h30FC Bayern x VfB Stuttgart (Bundesliga)
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