A sete rodadas do fim da temporada, com nove pontos de vantagem sobre o Borussia Dortmund: o título de campeão parece já estar garantido para o FC Bayern. No entanto, os muniqueses ainda têm objetivos para o restante da temporada da Bundesliga — trata-se nada menos do que quebrar dois recordes de gols e, assim, fazer história.
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"Sério? Isso é assustador!" Uma estatística preocupante do FC Bayern deixa Joshua Kimmich abalado
Em termos coletivos, o recorde é de 101 gols, estabelecido na temporada 1971/72. Que esse recorde seja quebrado é apenas uma questão de tempo. Após a vitória por 4 a 0 sobre o Union Berlin, o time de Munique soma 97 gols. “Realmente louco”, foi como Joshua Kimmich descreveu esse balanço provisório de uma média de 3,59 gols por jogo.
Por que o ataque está funcionando tão bem nesta temporada? “Na verdade, eu diria que é porque temos jogadores ofensivos excepcionais. Mas sempre tivemos isso nos últimos anos”, explicou Kimmich. “É a equipe. Conseguimos marcar gols em qualquer fase do jogo. Seja em contra-ataques, jogadas ensaiadas ou com a posse de bola. Temos muitas oportunidades para marcar gols.”
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Harry Kane bate um recorde, mas marca apenas um gol
Contra o Union, houve oportunidades para muito mais do que quatro gols. Segundo o diretor esportivo Christoph Freund, “dois ou três” gols a mais teriam sido possíveis — e isso, na verdade, é um eufemismo. O time de Munique disparou 31 chutes, mais do que em qualquer outro jogo da Bundesliga nesta temporada. Lennart Karl e Harry Kane desperdiçaram, cada um, duas grandes chances de forma bastante lamentável.
Amargura, sobretudo para Kane, que – segundo na lista de artilheiros – está atrás do recorde de Robert Lewandowski de 41 gols na temporada 2020/21. Após quatro jogos consecutivos com dois gols, o artilheiro inglês ficou sem marcar nas duas últimas partidas. Devido a problemas na panturrilha, ele não integrou o elenco contra o Borussia Mönchengladbach e, contra o Bayer Leverkusen, entrou apenas como reserva.
No confronto contra o Union, Kane chutou a gol um total de onze vezes, o maior número para um único jogador em uma partida nesta temporada. Mas, também devido às duas grandes chances perdidas, ele marcou apenas um gol e agora soma 31 no total. Para bater o recorde, ele precisa elevar sua média já impressionante de 1,19 gols por jogo para 1,57 nas partidas restantes da Bundesliga. “É definitivamente possível”, afirmou Kane.
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Graças também a Jonas Urbig: o FC Bayern manteve a invencibilidade contra o Union
Por mais que os gols contra sejam comuns para o FC Bayern nesta temporada, as partidas sem sofrer gols são uma raridade. De fato, contra o Union, em seu 17º jogo oficial de 2026, o time de Munique conseguiu manter o gol invicto pela quarta vez. Antes disso, havia seis partidas consecutivas em que o time não conseguia manter o gol invicto. A última partida em casa na Bundesliga sem sofrer gols remonta até mesmo a 1º de novembro do ano passado.
“Sério?”, perguntou Kimmich, ao ser questionado sobre essa estatística. “Isso é assustador. Eu nem tinha percebido isso.” Justamente nos próximos jogos importantes da Liga dos Campeões (nas quartas de final, o adversário será o Real Madrid), essa fraqueza ainda pode se voltar contra a equipe. “Precisamos melhorar nesse aspecto”, disse Kimmich. Contra o Union, o FC Bayern não sofreu nada por um bom tempo, até que Jonas Urbig fez uma grande defesa contra Woo-Yeong Jeong, impedindo assim mais um gol.
"Muito, muito bom", foi como Freund avaliou o desempenho de Urbig. Não apenas pelo reflexo, mas "principalmente pela forma como ele joga com os pés e pela sua presença". Para o goleiro de 22 anos, essa deve ter sido sua última partida por enquanto. Após a fase de jogos internacionais, o goleiro titular Manuel Neuer, que esteve lesionado recentemente, deve retornar ao gol. Urbig se despede com mais uma recomendação para continuar no banco.
Os próximos jogos do FC Bayern de Munique
Data Hora Partida Sábado, 4 de abril 15h30 SC Freiburg x FC Bayern (Bundesliga) Terça-feira, 7 de abril 21h Real Madrid x FC Bayern (Liga dos Campeões) Sábado, 11 de abril 18h30 FC St. Pauli x FC Bayern (Bundesliga) Quarta-feira, 15 de abril 21h FC Bayern x Real Madrid (Liga dos Campeões) Domingo, 19 de abril 17h30 FC Bayern x VfB Stuttgart (Bundesliga)