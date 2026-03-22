"Sério? Isso é assustador!" Uma estatística preocupante do FC Bayern deixa Joshua Kimmich abalado

Por mais que os gols contra sejam comuns para o FC Bayern nesta temporada, as partidas sem sofrer gols são uma raridade. De fato, contra o Union, em seu 17º jogo oficial de 2026, o time de Munique conseguiu manter o gol invicto pela quarta vez. Antes disso, havia seis partidas consecutivas em que o time não conseguia manter o gol invicto. A última partida em casa na Bundesliga sem sofrer gols remonta até mesmo a 1º de novembro do ano passado.

“Sério?”, perguntou Kimmich, ao ser questionado sobre essa estatística. “Isso é assustador. Eu nem tinha percebido isso.” Justamente nos próximos jogos importantes da Liga dos Campeões (nas quartas de final, o adversário será o Real Madrid), essa fraqueza ainda pode se voltar contra a equipe. “Precisamos melhorar nesse aspecto”, disse Kimmich. Contra o Union, o FC Bayern não sofreu nada por um bom tempo, até que Jonas Urbig fez uma grande defesa contra Woo-Yeong Jeong, impedindo assim mais um gol.

"Muito, muito bom", foi como Freund avaliou o desempenho de Urbig. Não apenas pelo reflexo, mas "principalmente pela forma como ele joga com os pés e pela sua presença". Para o goleiro de 22 anos, essa deve ter sido sua última partida por enquanto. Após a fase de jogos internacionais, o goleiro titular Manuel Neuer, que esteve lesionado recentemente, deve retornar ao gol. Urbig se despede com mais uma recomendação para continuar no banco.