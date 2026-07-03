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Bari fansGetty Images

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Série C, um panorama sobre os treinadores: de Bari e Spezia a Livorno, Pescara e Foggia, todas as escolhas das 60 equipes

Serie C

A temporada 2026/2027 começa a tomar forma no que diz respeito aos comandantes técnicos: veja quem comandará as equipes dos Grupos A, B e C-

A Série C 2026/2027 começa a tomar forma. As inscrições para a próxima temporada já foram apresentadas, e o elenco para o campeonato, que terá início no final de agosto, está quase definido, embora ainda se aguarde a decisão dos órgãos competentes em relação às atuais 59 equipes participantes da próxima edição da terceira divisão, além da equipe que substituirá a Ternana, após a falência, sendo o Foggia o principal candidato.


A seguir,a lista dos treinadores para o Grupo A, o Grupo B e o Grupo C: