Série C, disputa reacendida no Grupo B: o Ascoli vence em Arezzo com um pênalti aos 101 minutos; tudo muda na briga pela promoção

Após um primeiro tempo eletrizante com dois gols – um para cada lado –, marcados aos 35 minutos por Rizzo Pinna e aos 38 por Renzi, o confronto entre Arezzo e Ascoli foi decidido nos minutos finais. O segundo tempo foi marcado por pouquíssimas oportunidades, com a equipe de Bucchi parecendo controlar a partida na tentativa de garantir um empate que, de fato, consolidaria a situação na liderança. No final, porém, veio a virada.

Uma sequência de jogadas na área da Toscana levou a um pedido de revisão do VAR feito pelos visitantes. O árbitro foi chamado ao FVS pelo Ascoli e, após 4 longos minutos de revisão, acompanhados de duas expulsões entre as comissões técnicas, concedeu pênalti por uma retenção prolongada contra um atacante da equipe das Marcas. Na marca do pênalti, aos 101 minutos, apresentou-se o experiente Simone Corazza, de 35 anos, que, com muita frieza, bateu o goleiro adversário com uma cobrança quase perfeita. O ex-jogador do Novara, Reggina e Cesena atravessou todo o campo para comemorar na torcida reservada aos seus torcedores, naquela que foi também a última jogada de toda a partida.





O gol do “Joker” reabriu, assim, a disputa pela promoção com o Ascoli, que agora está a dois pontos do Arezzo a quatro rodadas do fim. E tem mais: na próxima partida, os toscanos serão visitantes da Sambenedettese que, enredada na zona de rebaixamento, poderia acabar fazendo um favor aos seus arquirrivais bianconeri. Tudo graças a um pênalti marcado após o FVS e a uma cobrança impecável.