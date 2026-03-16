Série B: por que o jogo Catanzaro x Modena não será disputado: o motivo e quando será remarcado

O mau tempo suspende a Série B. De fato, foi adiado o confronto entre as equipes de Aquilani e Sottil, que disputam as primeiras posições da tabela. A decisão foi tomada após a portaria emitida pelo prefeito de Catanzaro, que determinou o fechamento, na terça-feira, de todas as instalações esportivas públicas do município. A medida foi adotada à luz do boletim de alerta da Proteção Civil regional, que sinaliza a persistência de condições meteorológicas adversas, com chuvas intensas e possíveis tempestades também nas próximas horas. Na sequência da portaria municipal, a Liga da Série B oficializou o adiamento da partida: ainda não foi fornecida uma data para a realização do jogo.

Como mencionado, tratava-se de uma partida muito esperada e que poderia dizer muito sobre a parte alta da tabela. Além disso, o confronto entre as duas equipes chegava em um momento crucial do campeonato, em que se disputa efetivamente a colocação na tabela entre duas equipes que buscam os playoffs. O Catanzaro está atualmente em quinto lugar, enquanto os gialloblù estão a cinco pontos de distância.