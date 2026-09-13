A quarta rodada da Série B foi concluída com os dois últimos jogos da programação. Em Irpinia, terminou em 1 a 1 o duelo entre duas ex-lendas do Milan, Alessandro Nesta e Filippo Inzaghi, respectivamente no comando de Avellino e Palermo. Os Lupi saíram na frente com Cheddira, aos 60 minutos, após assistência de Russo, e Johnsen empatou três minutos depois para o Palermo, com assistência de Pohjanpalo. Com esse resultado, o Palermo mantém a liderança da tabela, com 10 pontos, fruto de três vitórias e do primeiro empate na temporada, o de hoje. O Avellino, por sua vez, é o quarto colocado com 7 pontos, ao lado de Padova, Modena e Ascoli.
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Série B: 1 a 1 entre Nesta e Inzaghi, Palermo assume a liderança com o Mantova. Sampdoria afunda
Mantova na liderança, Sampdoria afunda
Na liderança da tabela ao lado do Palermo, com 10 pontos, está também o Mantova de Francesco Modesto, que hoje, em casa, bateu a Sampdoria por 2 a 0, graças aos gols de Ruocco, com assistência de Castellini, e de Longonda, com assistência de Ilie. Com esta derrota, a terceira consecutiva depois do empate na primeira rodada, a Sampdoria de Bernardo Corradi é a última colocada na tabela com 1 ponto, ao lado da Carrarese.
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