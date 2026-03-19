Série A, todas as prováveis escalações da 30ª rodada do campeonato: McTominay e Kean desde o início? Rabiot e Bastoni voltam, e a questão da posição de Yildiz

Faltam nove rodadas para o fim do campeonato da Série A: começa a 30ª de 38, a última antes da pausa dedicada às eliminatórias para a Copa do Mundo, que envolvem a Seleção Italiana. A rodada começa na sexta-feira, 20 de março, com Cagliari x Napoli e, em seguida, Genoa x Udinese, encerrando-se no domingo, 22 de março, com Fiorentina x Inter.
O Milan, segundo colocado na tabela, recebe o Torino, enquanto na disputa pela Liga dos Campeões, Como, Juventus e Roma precisam conquistar os três pontos contra Pisa, Sassuolo e Lecce, respectivamente.
A PROGRAMAÇÃO
Sexta-feira, 20 de março
18h30 - Cagliari x Napoli - DAZN
20h45 - Genoa x Udinese - DAZN/Sky
Sábado, 21 de março
15h00 - Parma x Cremonese - DAZN
18h00 - Milan x Torino - DAZN
20h45 - Juventus x Sassuolo - DAZN/Sky
Domingo, 22 de março
12h30 - Como x Pisa - DAZN
15h00 - Atalanta x Verona - DAZN
15h00 - Bologna x Lazio - DAZN
18h00 - Roma x Lecce - DAZN/Sky
20h45 - Fiorentina x Inter - DAZN
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