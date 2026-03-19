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Redazione Calciomercato

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Série A, todas as prováveis escalações da 30ª rodada do campeonato: McTominay e Kean desde o início? Rabiot e Bastoni voltam, e a questão da posição de Yildiz

A programação e todas as últimas notícias dos diversos campos

Faltam nove rodadas para o fim do campeonato da Série A: começa a 30ª de 38, a última antes da pausa dedicada às eliminatórias para a Copa do Mundo, que envolvem a Seleção Italiana. A rodada começa na sexta-feira, 20 de março, com Cagliari x Napoli e, em seguida, Genoa x Udinese, encerrando-se no domingo, 22 de março, com Fiorentina x Inter.

O Milan, segundo colocado na tabela, recebe o Torino, enquanto na disputa pela Liga dos Campeões, Como, Juventus e Roma precisam conquistar os três pontos contra Pisa, Sassuolo e Lecce, respectivamente.

A PROGRAMAÇÃO

Sexta-feira, 20 de março

18h30 - Cagliari x Napoli - DAZN

20h45 - Genoa x Udinese - DAZN/Sky

Sábado, 21 de março

15h00 - Parma x Cremonese - DAZN

18h00 - Milan x Torino - DAZN

20h45 - Juventus x Sassuolo - DAZN/Sky

Domingo, 22 de março

12h30 - Como x Pisa - DAZN

15h00 - Atalanta x Verona - DAZN

15h00 - Bologna x Lazio - DAZN

18h00 - Roma x Lecce - DAZN/Sky

20h45 - Fiorentina x Inter - DAZN

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  • CAGLIARI x NÁPOLES

    CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zé Pedro, Mina, Dossena; Palestra, Adopo, Gaetano, Sulemana, Zappa; Folorunsho, Esposito. Técnico: Pisacane.

    NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Beukema, Buongiorno, Olivera; Politano, McTominay, Anguissa, Spinazzola; Elmas, Alisson Santos; Hojlund. Técnico: Conte.


    • Publicidade

  • GENOA-UDINESE

    GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigaard, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Messias, Ellertsson; Colombo, Vitinha. Técnico: De Rossi.

    UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis. Técnico: Runjaic.


  • PARMA x CREMONESE

    PARMA (3-5-2): Suzuki; Circati, Troilo, Valenti; Britschgi, Ordonez, Keita, Sorensen, Valeri; Strefezza, Pellegrino. Técnico: Cuesta.

    CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Folino, Luperto; Barbieri, Thorsby, Grassi, Maleh, Pezzella; Bonazzoli, Djuric. Técnico: Giampaolo.


  • MILÃO-TURIM

    MILÃO (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leão. Técnico: Allegri.

    TORINO (3-5-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Pedersen, Gineitis, Ilkhan, Vlasic, Obrador; Simeone, Adams. Técnico: D'Aversa.


  • JUVENTUS x SASSUOLO

    JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Koopmeiners; Conceição, McKennie, Boga; Yildiz. Técnico: Spalletti.

    SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Garcia; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. Técnico: Grosso.


  • COMO-PISA

    COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Nico Paz, Baturina; Douvikas. Técnico: Fabregas.

    PISA (3-4-3): Nicolas; Albiol, Caracciolo, Canestrelli; Leris, Loyola, Hojholt, Angori; Moreo, Stojilkovic, Tramoni. Técnico: Hiljemark.


  • ATALANTA x VERONA

    ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Dijmsiti, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Scamacca. Técnico: Palladino.

    VERONA (3-5-2): Montipò; Edmundsson, Nelsson, Valentini; Belghali, Akpa-Akpro, Gagliardini, Harroui, Frese; Bowie, Orban. Técnico: Sammarco.


  • BOLOGNA x LAZIO

    BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Vitik, Lucumì, Miranda; Sohm, Freuler; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. Técnico: Italiano.

    LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Provstgaard, Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Patric, Taylor; Isaksen, Maldini, Cancellieri. Técnico: Sarri.


  • ROMA-LECCE

    ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Rensch, Cristante, Koné, Tsimikas; Pisilli, Pellegrini; Malen. Técnico: Gasperini.

    LECCE (4-2-3-1): Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Ngom, Ramadani; Pierotti, Gandelman, Sottil; Stulic. Técnico: Di Francesco.


  • FIORENTINA X INTER

    FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodô, Pongracic, Ranieri, Parisi; Mandragora, Fagioli, Brescianini; Harrison, Kean, Gudmundsson. Técnico: Vanoli.

    INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Dumfries, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Thuram, Esposito. Técnico: Chivu.