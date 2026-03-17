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Emanuele Tramacere

Traduzido por

Série A: quanto valem os patrocinadores das camisetas? Ninguém se compara ao Inter e ao Milan. Renascimento da Roma; só a Lazio fica de fora

Como estão as 20 equipes da Série A em termos de receitas com patrocínios de camisas?

Alguns mais, outros menos, e outros ainda estão parados no mesmo lugar. A Série A 2025/2026 passou por muitas mudanças no âmbito comercial, com as 20 equipes que participam do nosso principal campeonato confirmando, modificando e implementando seus acordos de patrocínio em um dos ativos mais importantes à sua disposição: as camisas de jogo. 

Quem ganha mais? Quem e como está tentando crescer? E, acima de tudo, quem ainda está sem patrocinador de camisa? A análise da Gazzetta dello Sport confirma que os números ainda são inferiores aos da maior parte do futebol europeu e que, para alguns dos nossos principais clubes, estão em forte queda.

  • NINGUÉM COMO O INTER E O MILAN; ROSSONERI EM PRIMEIRO LUGAR NA TEMPORADA 2026/2027

    No topo do ranking de receitas com o patrocinador principal da camisa estão, empatados, Inter e Milan. Os nerazzurri recebem 30 milhões da Bettson com o logotipo Bettson.sport (uma variante permitida pela lei contra o patrocínio direto de casas de apostas). Os rossoneri recebem 30 milhões da Emirates, mas, com a última renovação recém-assinada, esse valor subirá para 35 a partir da próxima temporada 2026/2027.

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  • A JUVENTUS ENTRA EM DECLÍNIO, O NÁPOLES EM ASCENSÃO

    Queda drástica na receita da Juventus, que volta a exibir a Jeep em seu uniforme, mas só depois de um ano sem patrocinador (a Save the Children não gerou receitas), e com valores incrivelmente inferiores aos 45 milhões garantidos no passado. O patrocinador interno da Exor traz 19 milhões nesta temporada e 23 a partir da próxima. Também aumentará na próxima temporada o valor que o Napoli recebe da MSC com o logotipo da MSC Cruzeiros, que este ano vale 9 milhões de euros 

  • A Roma chegou a um acordo, a Lazio continua sem patrocinador

    A última novidade diz respeito à Roma que, assim como fez o Inter, a partir da última partida contra o Como apresentou o novo patrocinador Eurobet.live (site de notícias da marca de apostas Eurobet). O acordo renderá 8 milhões nesta temporada e 13 a partir da próxima. Enquanto uma parte da capital comemora, na outra continua o silêncio total, com Claudio Lotito sem receber receitas de patrocínio de camisa e sua Lazio permanecendo como a única entre as 20 da Série A sem parceiros comerciais em seu uniforme.

  • OS PATROCINADORES "INTERNOS"

    Os patrocínios mais generosos são aqueles provenientes de patrocinadores internos às holdings familiares. É o caso da Mapei para o Sassuolo, que garante 18 milhões de euros, e da Mediacom para a Fiorentina, com a família do saudoso Rocco Commisso contribuindo com 25 milhões de euros em patrocínios para a Fiorentina. É impressionante o valor investido pelas siderúrgicas da família Arvedi na Cremonese no último ano da Série A: 42 milhões, valores que não foram oficializados para a temporada atual, mas certamente fora do mercado. 

  • AS OUTRAS

    As receitas de todas as outras equipes foram mais modestas: Saputo injetou 3 milhões de euros no Bologna, a Atalanta recebeu 5 milhões de Lete e o Cagliari recebeu 3,6 milhões da Região da Sardenha. 

    A lista das demais

    Torino - 2,35 milhões (Suzuki)

    Parma - 1,5 milhão (Prometeon)

    Udinese - 1,5 milhão (Região de Friuli-Venezia Giulia)

    Gênova - 1,2 milhão (Pulsee)

    Verona - 1 milhão (Aircash)

    Lecce - 1 milhão (Deghi)

    Como - 1 milhão (Uber)

    Pisa - 700 mil euros (Cetilar, que também patrocina o estádio). 

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