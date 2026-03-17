Série A: quanto valem os patrocinadores das camisetas? Ninguém se compara ao Inter e ao Milan. Renascimento da Roma; só a Lazio fica de fora

Alguns mais, outros menos, e outros ainda estão parados no mesmo lugar. A Série A 2025/2026 passou por muitas mudanças no âmbito comercial, com as 20 equipes que participam do nosso principal campeonato confirmando, modificando e implementando seus acordos de patrocínio em um dos ativos mais importantes à sua disposição: as camisas de jogo.

Quem ganha mais? Quem e como está tentando crescer? E, acima de tudo, quem ainda está sem patrocinador de camisa? A análise da Gazzetta dello Sport confirma que os números ainda são inferiores aos da maior parte do futebol europeu e que, para alguns dos nossos principais clubes, estão em forte queda.