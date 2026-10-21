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Mariani Colombo arbitriGetty Images
Emanuele Tramacere
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Serie A: os árbitros da 8ª rodada; Colombo apita Napoli x Roma, e Mariani, Inter x Fiorentina. Todas as escolhas de Orsato

Campeonato Italiano
Torino x A.C. Monza
Torino
A.C. Monza
Cagliari x Bologna
Cagliari
Bologna
Como x Sassuolo
Como
Sassuolo
Napoli x Roma
Napoli
Roma
Lazio x Parma
Lazio
Parma
Atalanta x Frosinone
Atalanta
Frosinone
Lecce x Juventus
Lecce
Juventus
Udinese x Milan
Udinese
Milan
Sassuolo x Lazio
Roma x Cagliari
Torino x Como
Venezia x Inter de Milão
Venezia
Inter de Milão
Milan x Bologna
Parma x Udinese
A.C. Monza x Napoli
Genoa x Juventus
Genoa
Inter de Milão x Fiorentina
Fiorentina

Todas as decisões da arbitragem na 8ª rodada do campeonato

A AIA (Associação Italiana de Árbitros) divulgou as designações para a 8ª rodada da Serie A 2026/27. Dois grandes jogos estão programados, e Orsato escolheu escalar Andrea Colombo, de Como, para Napoli-Roma. O outro confronto importante é Inter-Fiorentina, entregue a Mariani, um dos árbitros mais experientes à disposição. Veja todas as designações.


  • Torino x Monza, sexta-feira, 23/10, às 20h45

    ZANOTTI

    LO CICERO – LAGHEZZA

    IV:      MASSA

    VAR:     MASSIMI

    AVAR:      CAMPLONE

  • CAGLIARI – BOLOGNA sábado, 24/10, às 15h

    BONACINA

    CECCONI – VECCHI

    4º ÁRBITRO:      LA PENNA

    VAR:     VOLPI

    AVAR:      DI PAOLO

  • COMO – SASSUOLO sábado, 24/10, às 15h

    DI MARCO

    MORO – CORTESE

    4º ÁRBITRO:       COLLU

    VAR:      PICCININI

    AVAR:       FABBRI

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  • Napoli x Roma, sábado, 24/10, às 18h

    COLOMBO

    BINDONI – ROSSI M.

    IV:     SACCHI J.L.

    VAR:      AURELIANO

    AVAR:     MERAVIGLIA

  • Lazio x Parma, sábado, 24/10, às 20h45

    ARENA

    CECCON – CEOLIN

    IV:      DOVERI

    VAR:     SANTORO

    AVAR:    MAZZOLENI

  • Inter x Fiorentina, domingo, 25/10, às 12h30

    MARIANI

    ALASSIO – ROSSI C.

    IV:     ZUFFERLI

    VAR:     FABBRI

    AVAR:      SANTORO

  • Atalanta x Frosinone, domingo, 25/10, às 15h.

    MARINELLI

    BACCINI – ROSSI L.

    IV:     PAIRETTO

    VAR:     DIONISI

    AVAR:     GARIGLIO

  • Genoa x Venezia, domingo, 25/10, às 15h

    SOZZA

    PASSERI – TRINCHIERI

    IV:     MARCHETTI

    VAR:     DI PAOLO

    AVAR:       PRONTERA

  • Lecce x Juventus domingo, 25/10, às 18h

    MARESCA

    MONDIN - BARONE

    IV:       FELICIANI

    VAR:      PATERNA

    AVAR:      BARONI

  • UDINESE x MILAN Domingo, 25/10, às 20h45

    MARCENARO

    COLAROSSI – COSTANZO

    IV:     AYROLDI

    VAR:    PEZZUTO

    AVAR:      AURELIANO