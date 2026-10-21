A AIA (Associação Italiana de Árbitros) divulgou as designações para a 8ª rodada da Serie A 2026/27. Dois grandes jogos estão programados, e Orsato escolheu escalar Andrea Colombo, de Como, para Napoli-Roma. O outro confronto importante é Inter-Fiorentina, entregue a Mariani, um dos árbitros mais experientes à disposição. Veja todas as designações.
Serie A: os árbitros da 8ª rodada; Colombo apita Napoli x Roma, e Mariani, Inter x Fiorentina. Todas as escolhas de Orsato
Torino x Monza, sexta-feira, 23/10, às 20h45
ZANOTTI
LO CICERO – LAGHEZZA
IV: MASSA
VAR: MASSIMI
AVAR: CAMPLONE
CAGLIARI – BOLOGNA sábado, 24/10, às 15h
BONACINA
CECCONI – VECCHI
4º ÁRBITRO: LA PENNA
VAR: VOLPI
AVAR: DI PAOLO
COMO – SASSUOLO sábado, 24/10, às 15h
DI MARCO
MORO – CORTESE
4º ÁRBITRO: COLLU
VAR: PICCININI
AVAR: FABBRI
Napoli x Roma, sábado, 24/10, às 18h
COLOMBO
BINDONI – ROSSI M.
IV: SACCHI J.L.
VAR: AURELIANO
AVAR: MERAVIGLIA
Lazio x Parma, sábado, 24/10, às 20h45
ARENA
CECCON – CEOLIN
IV: DOVERI
VAR: SANTORO
AVAR: MAZZOLENI
Inter x Fiorentina, domingo, 25/10, às 12h30
MARIANI
ALASSIO – ROSSI C.
IV: ZUFFERLI
VAR: FABBRI
AVAR: SANTORO
Atalanta x Frosinone, domingo, 25/10, às 15h.
MARINELLI
BACCINI – ROSSI L.
IV: PAIRETTO
VAR: DIONISI
AVAR: GARIGLIO
Genoa x Venezia, domingo, 25/10, às 15h
SOZZA
PASSERI – TRINCHIERI
IV: MARCHETTI
VAR: DI PAOLO
AVAR: PRONTERA
Lecce x Juventus domingo, 25/10, às 18h
MARESCA
MONDIN - BARONE
IV: FELICIANI
VAR: PATERNA
AVAR: BARONI
UDINESE x MILAN Domingo, 25/10, às 20h45
MARCENARO
COLAROSSI – COSTANZO
IV: AYROLDI
VAR: PEZZUTO
AVAR: AURELIANO
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