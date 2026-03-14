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Série A, Napoli x Lecce AO VIVO

Acompanhe conosco AO VIVO a 29ª rodada da Série A.

O Napoli de Antonio Conte entra em campo no Estádio Maradona, no jogo antecipado das 18h deste sábado, válido pela 29ª rodada da Série A: contra o Lecce de Eusebio Di Francesco. O objetivo é conquistar a terceira vitória consecutiva para manter a vantagem sobre os perseguidores na briga pela Liga dos Campeões, com Como e Roma agora a 5 pontos de distância, mas amanhã adversários no Sinigaglia, e pressionar o Milan, segundo colocado, chegando a -1. Por sua vez, os salentinos, vindos de três vitórias nas últimas cinco partidas, têm três pontos de vantagem sobre a zona de rebaixamento. 

29ª rodada da Série A

Napoli x Lecce AO VIVO

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  • OS OBJETIVOS E OS DESTAQUES:

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  • O RESUMO DO JOGO:

    NÁPOLES x LECCE

    Gols:

    NÁPOLES (3-4-2-1): Meret; Beukema, Buongiorno, Olivera; Politano, Gilmour, Anguissa, Spinazzola; Elmas, Alisson Santos; Hojlund. Técnico: Conte

    LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Ngom, Banda; Stulic. Técnico: Di Francesc

    Cartões amarelos:

    Expulsos:

    Árbitro: Abisso

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