Série A, Milan x Torino AO VIVO às 18h: as escalações oficiais

Allegri afirmou isso na coletiva: o ataque rossonero precisa dar um novo ânimo à equipe, com os jogadores chamados a voltar a marcar gols hoje contra o Torino, após a derrota em Roma contra a Lazio. O Milan terá que passar sem Leão, lesionado e nem sequer convocado; por isso, um entre Fullkrug e Nkunku terá a chance de subir na hierarquia ao lado do habitual Pulisic. Os rossoneri precisam voltar a vencer, já que o Napoli, que ontem venceu fora de casa contra o Cagliari, os ultrapassou temporariamente na tabela. No caminho de Allegri está o Torino de Roberto D'Aversa, que recuperou a tranquilidade graças às duas vitórias sobre a Lazio e o Parma, intercaladas por uma única derrota sofrida para o Napoli.

30ª rodada da Série A





Milan x Torino 0 x 0

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