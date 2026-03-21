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Grafica Milan-Torino 2025-2026 CMCalciomercato

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Série A, Milan x Torino AO VIVO às 18h: as escalações oficiais

Acompanhe conosco AO VIVO o confronto entre Milan e Torino, válido pela 30ª rodada da Série A

Allegri afirmou isso na coletiva: o ataque rossonero precisa dar um novo ânimo à equipe, com os jogadores chamados a voltar a marcar gols hoje contra o Torino, após a derrota em Roma contra a Lazio. O Milan terá que passar sem Leão, lesionado e nem sequer convocado; por isso, um entre Fullkrug e Nkunku terá a chance de subir na hierarquia ao lado do habitual Pulisic. Os rossoneri precisam voltar a vencer, já que o Napoli, que ontem venceu fora de casa contra o Cagliari, os ultrapassou temporariamente na tabela. No caminho de Allegri está o Torino de Roberto D'Aversa, que recuperou a tranquilidade graças às duas vitórias sobre a Lazio e o Parma, intercaladas por uma única derrota sofrida para o Napoli.

30ª rodada da Série A


Milan x Torino 0 x 0

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  • GOLS E MOMENTOS DESTACADOS

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  • Ficha do jogo e escalações oficiais

    FICHA TÉCNICA


    Milan x Torino 0 x 0


    Gols:


    Cartões amarelos:


    Expulsos:


    MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Fullkrug, Pulisic. Técnico: Allegri.


    TORINO (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Pedersen, Prati, Gineitis, Obrador; Vlasic; Simeone, Zapata. Técnico: D'Aversa.

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