Série A, Milan x Torino AO VIVO 3 x 2: Vlasic diminui a diferença com um pênalti! Falta de Pavlovic

Acompanhe conosco AO VIVO o confronto entre Milan e Torino, válido pela 30ª rodada da Série A

30ª rodada da Série A


Milan x Torino 3 x 2

Gols: Pavlovic 37' (M), Simeone 45' (T), Rabiot 54' (M), Fofana 56' (M), Vlasic 84' (T)

Descubra as melhores ofertasAssine a DAZN


Esta página contém links de afiliados. Ao assinar uma assinatura por meio desses links, receberemos uma comissão

  • GOLS E MOMENTOS DESTACADOS

    84' - Vlasic converte o pênalti e reduz a diferença para 3 a 2 no San Siro!

    83' - Pênalti para o Torino!

    80' - Ricci aparece e chuta, Paleari está pronto e evita o 4 a 1.

    78' - Simeone gira em um espaço minúsculo e chuta, bola desviada que sai à esquerda de Maignan.

    77' - Gimenez volta a campo após 144 dias.

    67' - Simeone, sozinho na área, chuta com segurança, mas Maignan faz uma defesa literalmente milagrosa e defende com a perna estendida.

    56' - 3 a 1 para o MILAN! Fofana, sozinho na área, recebe de Athekame, gira e chuta rasteiro, Paleari só consegue tocar na bola.

    54' - Rabiot coloca o Milan novamente na frente! Passe brilhante de Modric, Pulisic cruza para Rabiot, que, com o gol vazio, não tem como errar!

    50' - Bartesaghi tenta de voleio, o desvio acaba sendo fundamental. A bola sai por muito pouco.

    45' - Athekame entra no lugar de Tomori, que recebeu cartão amarelo.

    SEGUNDO TEMPO

    45' -EMPATE DO TORINO! Chute de Vlasic da entrada da área, Maignan defende na trave e Simeone é o mais rápido, empatando o jogo com um rebote!

    40' - Pedersen chuta com precisão da entrada da área, mas Pavlovic volta a impedir de cabeça. Em seguida, a bandeira se levanta: impedimento no início da jogada.

    39' - Zapata gira dentro da área, Maignan salva tudo!

    37' - GOL ESPETACULAR DE PAVLOVIC! Chute na altura do peito que passa por cima de Paleari, bate na trave e entra no gol!

    36' - Chute forte de Rabiot de longe, Paleari reage rápido e defende.

    30' - Gineitis chuta de longe, bola desviada, mas Maignan não se deixa surpreender.

    15' - Maignan salva o Milan, mandando a bola para escanteio após cabeçada perigosa de Ismaijli

    13' - Centro de Pedersen, Maignan sai mal e por pouco Vlasic não consegue empurrar a bola para o gol a poucos passos da linha.

    9' - O primeiro cartão amarelo é para Tomori, que impede o contra-ataque do Torino ao derrubar Gineitis.

    6' - Pavlovic salta mais alto que todos na sequência de um escanteio: bola para fora.

    3' - O Torino começa bem, pressionando o Milan e levando Gineitis a chutar, mas a bola é defendida.

    1' - Começa a partida!

    PRIMEIRO TEMPO

  • Ficha do jogo e escalações oficiais

    Cartões amarelos: Tomori 9' (M), Pavlovic 83' (M)


    Expulsos:


    MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori (Athekame 45'), De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana (Ricci 69'), Modric, Rabiot, Bartesaghi; Fullkrug (Nkunku 69'), Pulisic (Gimenez 77'). Técnico: Allegri.


    TORINO (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Pedersen, Prati (Ilkhan 63'), Gineitis (Casadei 74'), Obrador; Vlasic; Simeone, Zapata (Adams 63'). Técnico: D'Aversa.

Campeonato Italiano
Pisa crest
Pisa
PIS
Torino crest
Torino
TOR
Campeonato Italiano
Napoli crest
Napoli
NAP
Milan crest
Milan
MIL