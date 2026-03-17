Série A, Melhores 11 da 29ª rodada: qualidade em destaque com Politano, Yildiz e Gudmundsson. Dodo em alta, estreia de Caracciolo

Okoye 7: Mais do que uma defesa decisiva, ele é o melhor da equipe

Caracciolo 8: partida que ele vai lembrar por muito tempo. Na defesa, ele é uma verdadeira barreira, mas hoje escreve a história de sua carreira — e quem sabe também da temporada atual — na área adversária, onde consegue marcar dois gols de grande garra.

Gila 7: ergue uma barreira na frente da área. Sempre lúcido ao comandar a linha e antecipar-se a Leão. Decisivo no final com duas intervenções monumentais na área.

Ostigard 7,5: faz realmente uma grande partida. Na defesa, neutraliza Orban e, na área adversária, se impõe de cabeça para encerrar definitivamente a partida.

Dodo 7,5: dança-se samba em Cremona. Gol de craque do brasileiro, que dribla três jogadores da Cremonese e bate em Audero com qualidade. Este é o verdadeiro Dodô: onde ele estava até agora?

Da Cunha 6,5 – Jogador dinâmico e imprevisível, útil tanto no ataque quanto na cobertura. No final, ainda acertou a trave.

Taylor 6,5: merecia mais sorte no primeiro tempo com seu chute de esquerda de fora da área que acertou a trave. De qualquer forma, fez um ótimo trabalho nas duas fases do jogo.

Valle 7 – Quando avança para o ataque, sempre cria perigo. No primeiro tempo, obriga Svilar a fazer uma defesa e, pouco depois, cruza com perfeição para Sergi Roberto, mas Wesley antecipa a jogada. Depois, dá a assistência decisiva para Douvikas.

Politano 7,5: se entrega de corpo e alma em busca do gol, que surge no segundo tempo com um belo chute de primeira após um escanteio. No restante, uma partida de garra, mesmo quando, no primeiro tempo, a equipe não o acompanhou muito.

Yildiz 7,5: Os primeiros 30 minutos como centroavante foram extremamente difíceis. Depois, Spalletti trocou sua posição com Boga e ele se transformou: sempre decisivo nos últimos metros, deu uma assistência perfeita para Boga e fez muitas, muitas jogadas dignas de destaque.

Gudmundsson 6,5: o roteiro da partida do islandês é o mesmo da partida contra o Rakow: insistente e, de repente, a centelha do campeão. No entanto, ainda é muito pouco para quem quer ser o camisa 10 da Fiorentina.