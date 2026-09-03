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AC Milan v FC Internazionale - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Serie A, jogos antecipados e adiados da 6ª à 12ª rodada: Milan x Inter no sábado à noite, 31 de outubro; no dia seguinte, Juventus x Napoli

Campeonato Italiano

O calendário detalhado do Campeonato Italiano de outubro e novembro

A Lega Serie A divulgou os jogos antecipados e adiados que serão disputados da sexta à 12ª rodada do principal campeonato. Napoli x Roma será jogado no sábado, 24 de outubro, às 18h, o clássico de Milão Milan x Inter foi antecipado para sábado, 31 de outubro, às 20h45, enquanto no dia seguinte, 1º de novembro, haverá Juventus x Napoli, às 20h45.



  • 6ª RODADA

    Sábado, 10 de outubro de 2026

    15h00: Genoa x Fiorentina

    18h00: Inter x Parma

    20h45: Napoli x Frosinone

    Domingo, 11 de outubro de 2026

    12h30: Como x Roma

    15h00: Lazio x Monza

    15h00: Lecce x Bologna

    18h00: Sassuolo x Milan

    20h45: Cagliari x Juventus

    Segunda-feira, 12 de outubro de 2026

    18h30: Atalanta x Venezia

    20h45: Torino x Udinese


    • Publicidade

  • 7ª RODADA

    Sexta-feira, 16 de outubro de 2026

    Às 18h30: Frosinone-Sassuolo

    Às 20h45: Monza-Cagliari

    Sábado, 17 de outubro de 2026

    Às 15h00: Venezia-Napoli

    Às 18h00: Bologna-Inter

    Às 20h45: Roma-Genoa

    Domingo, 18 de outubro de 2026

    Às 12h30: Udinese-Lecce

    Às 15h00: Fiorentina-Como

    Às 18h00: Milan-Atalanta

    Às 20h45: Juventus-Lazio

    Segunda-feira, 19 de outubro de 2026

    Às 20h45: Parma-Torino


  • 8ª RODADA

    Sexta-feira, 23 de outubro de 2026

    Às 20h45: Cagliari x Bologna

    Sábado, 24 de outubro de 2026

    Às 15h00: Como x Sassuolo

    Às 15h00: Torino x Monza

    Às 18h00: Napoli x Roma

    Às 20h45: Lazio x Parma

    Domingo, 25 de outubro de 2026

    Às 12h30: Inter x Fiorentina

    Às 15h00: Atalanta x Frosinone

    Às 15h00: Genoa x Venezia

    Às 18h00: Lecce x Juventus

    Às 20h45: Udinese x Milan

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  • 9ª rodada (rodada no meio de semana)

    Terça-feira, 27 de outubro de 2026

    18h30: Sassuolo-Lazio

    20h45: Roma-Cagliari

    20h45: Torino-Como

    Quarta-feira, 28 de outubro de 2026

    18h30: Milan-Bologna

    18h30: Parma-Udinese

    18h30: Venezia-Inter

    20h45: Genoa-Juventus

    20h45: Monza-Napoli

    Quinta-feira, 29 de outubro de 2026

    18h30: Frosinone-Lecce

    20h45: Fiorentina-Atalanta


  • 10ª RODADA

    Sábado, 31 de outubro de 2026

    15h00: Bologna-Monza

    18h00: Udinese-Roma

    20h45: Milan-Inter

    Domingo, 1º de novembro de 2026

    12h30: Como-Venezia

    15h00: Frosinone-Torino

    15h00: Lazio-Cagliari

    18h00: Lecce-Genoa

    20h45: Juventus-Napoli

    Segunda-feira, 2 de novembro de 2026

    18h30: Sassuolo-Fiorentina

    20h45: Atalanta-Parma


  • 11ª RODADA

    Sexta-feira, 6 de novembro de 2026

    Às 20h45: Torino-Lecce

    Sábado, 7 de novembro de 2026

    Às 15h: Cagliari-Frosinone

    Às 15h: Venezia-Udinese

    Às 18h: Parma-Bologna

    Às 20h45: Roma-Sassuolo

    Domingo, 8 de novembro de 2026

    Às 12h30: Napoli-Lazio

    Às 15h: Genoa-Milan

    Às 15h: Monza-Atalanta

    Às 18h: Inter-Como

    Às 20h45: Fiorentina-Juventus

  • 12ª rodada

    Sábado, 21 de novembro de 2026

    15h00: Como-Cagliari

    15h00: Lazio-Lecce

    18h00: Parma-Roma

    20h45: Napoli-Torino

    Domingo, 22 de novembro de 2026

    12h30: Sassuolo-Genoa

    15h00: Milan-Frosinone

    18h00: Bologna-Udinese

    20h45: Atalanta-Inter

    Segunda-feira, 23 de novembro de 2026

    18h30: Monza-Fiorentina

    20h45: Juventus-Venezia