A Lega Serie A divulgou os jogos antecipados e adiados que serão disputados da sexta à 12ª rodada do principal campeonato. Napoli x Roma será jogado no sábado, 24 de outubro, às 18h, o clássico de Milão Milan x Inter foi antecipado para sábado, 31 de outubro, às 20h45, enquanto no dia seguinte, 1º de novembro, haverá Juventus x Napoli, às 20h45.
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Serie A, jogos antecipados e adiados da 6ª à 12ª rodada: Milan x Inter no sábado à noite, 31 de outubro; no dia seguinte, Juventus x Napoli
6ª RODADA
Sábado, 10 de outubro de 2026
15h00: Genoa x Fiorentina
18h00: Inter x Parma
20h45: Napoli x Frosinone
Domingo, 11 de outubro de 2026
12h30: Como x Roma
15h00: Lazio x Monza
15h00: Lecce x Bologna
18h00: Sassuolo x Milan
20h45: Cagliari x Juventus
Segunda-feira, 12 de outubro de 2026
18h30: Atalanta x Venezia
20h45: Torino x Udinese
7ª RODADA
Sexta-feira, 16 de outubro de 2026
Às 18h30: Frosinone-Sassuolo
Às 20h45: Monza-Cagliari
Sábado, 17 de outubro de 2026
Às 15h00: Venezia-Napoli
Às 18h00: Bologna-Inter
Às 20h45: Roma-Genoa
Domingo, 18 de outubro de 2026
Às 12h30: Udinese-Lecce
Às 15h00: Fiorentina-Como
Às 18h00: Milan-Atalanta
Às 20h45: Juventus-Lazio
Segunda-feira, 19 de outubro de 2026
Às 20h45: Parma-Torino
8ª RODADA
Sexta-feira, 23 de outubro de 2026
Às 20h45: Cagliari x Bologna
Sábado, 24 de outubro de 2026
Às 15h00: Como x Sassuolo
Às 15h00: Torino x Monza
Às 18h00: Napoli x Roma
Às 20h45: Lazio x Parma
Domingo, 25 de outubro de 2026
Às 12h30: Inter x Fiorentina
Às 15h00: Atalanta x Frosinone
Às 15h00: Genoa x Venezia
Às 18h00: Lecce x Juventus
Às 20h45: Udinese x Milan
9ª rodada (rodada no meio de semana)
Terça-feira, 27 de outubro de 2026
18h30: Sassuolo-Lazio
20h45: Roma-Cagliari
20h45: Torino-Como
Quarta-feira, 28 de outubro de 2026
18h30: Milan-Bologna
18h30: Parma-Udinese
18h30: Venezia-Inter
20h45: Genoa-Juventus
20h45: Monza-Napoli
Quinta-feira, 29 de outubro de 2026
18h30: Frosinone-Lecce
20h45: Fiorentina-Atalanta
10ª RODADA
Sábado, 31 de outubro de 2026
15h00: Bologna-Monza
18h00: Udinese-Roma
20h45: Milan-Inter
Domingo, 1º de novembro de 2026
12h30: Como-Venezia
15h00: Frosinone-Torino
15h00: Lazio-Cagliari
18h00: Lecce-Genoa
20h45: Juventus-Napoli
Segunda-feira, 2 de novembro de 2026
18h30: Sassuolo-Fiorentina
20h45: Atalanta-Parma
11ª RODADA
Sexta-feira, 6 de novembro de 2026
Às 20h45: Torino-Lecce
Sábado, 7 de novembro de 2026
Às 15h: Cagliari-Frosinone
Às 15h: Venezia-Udinese
Às 18h: Parma-Bologna
Às 20h45: Roma-Sassuolo
Domingo, 8 de novembro de 2026
Às 12h30: Napoli-Lazio
Às 15h: Genoa-Milan
Às 15h: Monza-Atalanta
Às 18h: Inter-Como
Às 20h45: Fiorentina-Juventus
12ª rodada
Sábado, 21 de novembro de 2026
15h00: Como-Cagliari
15h00: Lazio-Lecce
18h00: Parma-Roma
20h45: Napoli-Torino
Domingo, 22 de novembro de 2026
12h30: Sassuolo-Genoa
15h00: Milan-Frosinone
18h00: Bologna-Udinese
20h45: Atalanta-Inter
Segunda-feira, 23 de novembro de 2026
18h30: Monza-Fiorentina
20h45: Juventus-Venezia
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