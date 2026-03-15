O próximo jogo do Como será novamente em casa, contra o Pisa de Hjliemark, que luta para evitar o rebaixamento; depois, a equipe de Fabregas irá a Udine no dia 6 de abril, antes do grande confronto contra a Inter, marcado para o Sinigaglia no fim de semana de 11 e 12 de abril. A última partida do campeonato antes da volta da semifinal da Copa da Itália (novamente contra os nerazzurri, no dia 21 de abril às 21h, com o placar de 0 a 0 da partida de ida) está marcada para Reggio Emilia contra o Sassuolo e será disputada no fim de semana de 18/19 de abril. Caso o Como se classifique para a final da Coppa Italia, a final está marcada para 13 de maio, entre a partida fora de casa contra o Verona e o jogo em casa contra o Parma.

O CALENDÁRIO DO COMO

22 de março, às 12h30: Como x Pisa

6 de abril, às 15h: Udinese x Como

11/12 de abril: Como x Inter

18/19: Sassuolo x Como

21 de abril, às 21h: Inter x Como (Copa da Itália)

25/26 de abril: Genoa x Como

2/3 de maio: Como x Napoli

9/10 de maio: Verona x Como

13 de maio: eventual final da Copa da Itália

16/17 de maio: Como x Parma

23/24 de maio: Cremonese x Como