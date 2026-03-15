Com um gol de Diego Carlos a dez minutos do fim da partida, o Como vence a Roma no confronto direto pela classificação para a próxima Liga dos Campeões e dá um salto importante na disputa a três com os giallorossi e a Juventus. A equipe de Fàbregas conquista os três pontos e, de uma só vez, abre vantagem sobre a Roma e ultrapassa também os bianconeri, subindo para o quarto lugar isolado com 54 pontos (-5 do terceiro colocado, o Napoli). A um ponto de distância está a Juventus, que venceu sua partida desta rodada do campeonato fora de casa, em Udine (gol de Boga), e a três pontos do Como está a Roma de Gasperini, que com a derrota de hoje soma a segunda consecutiva, após a sofrida contra o Genoa na última rodada.
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Série A, disputa pela Liga dos Campeões entre Como, Juventus e Roma: comparação entre classificação e calendário
O CALENDÁRIO DO COMO
O próximo jogo do Como será novamente em casa, contra o Pisa de Hjliemark, que luta para evitar o rebaixamento; depois, a equipe de Fabregas irá a Udine no dia 6 de abril, antes do grande confronto contra a Inter, marcado para o Sinigaglia no fim de semana de 11 e 12 de abril. A última partida do campeonato antes da volta da semifinal da Copa da Itália (novamente contra os nerazzurri, no dia 21 de abril às 21h, com o placar de 0 a 0 da partida de ida) está marcada para Reggio Emilia contra o Sassuolo e será disputada no fim de semana de 18/19 de abril. Caso o Como se classifique para a final da Coppa Italia, a final está marcada para 13 de maio, entre a partida fora de casa contra o Verona e o jogo em casa contra o Parma.
O CALENDÁRIO DO COMO
22 de março, às 12h30: Como x Pisa
6 de abril, às 15h: Udinese x Como
11/12 de abril: Como x Inter
18/19: Sassuolo x Como
21 de abril, às 21h: Inter x Como (Copa da Itália)
25/26 de abril: Genoa x Como
2/3 de maio: Como x Napoli
9/10 de maio: Verona x Como
13 de maio: eventual final da Copa da Itália
16/17 de maio: Como x Parma
23/24 de maio: Cremonese x Como
O CALENDÁRIO DA JUVENTUS
Entre as três equipes que disputam uma vaga na Liga dos Campeões, a Juve é a única (por enquanto) que precisa se concentrar exclusivamente no campeonato, já que foi eliminada da Liga dos Campeões. O próximo desafio dos bianconeri será no sábado, 21 de março, às 20h45, em Turim, contra o Sassuolo do ex-jogador Fabio Grosso; no dia 6 de abril, jogará novamente em casa, às 18h, contra o Genoa; e no fim de semana de 11 e 12 de abril irá a Bergamo para enfrentar a Atalanta. No dia seguinte, a equipe de Spalletti entrará em campo novamente em casa, no Stadium, recebendo o Bologna antes do grande clássico em San Siro contra o Milan, que será disputado entre sábado, 25, e domingo, 26 de abril.
O CALENDÁRIO DA JUVENTUS
21 de março, às 20h45: Juventus x Sassuolo
6 de abril, às 18h: Juventus x Genoa
11/12 de abril: Atalanta x Juventus
18/19 de abril: Juventus x Bologna
25/26 de abril: Milan x Juventus
2/3 de maio: Juventus x Verona
9/10 de maio: Lecce x Juventus
16/17 de maio: Juventus x Fiorentina
23/24 de maio: Torino x Juventus
O CALENDÁRIO DA ROMA
Após a derrota para o Como, a Roma vai virar a página e se concentrar na partida de volta das oitavas de final da Liga Europa, marcada para quinta-feira, 19 de abril, às 21h, no Estádio Olímpico, contra o Bologna (a partida de ida terminou em 1 a 1). Na próxima rodada do campeonato, os giallorossi jogarão em casa contra o Lecce no sábado, 22 de março, às 18h; depois, irão ao San Siro para o grande clássico no domingo, 5 de abril, contra a Inter; e, na rodada seguinte, receberão o Pisa entre sábado, 11, e domingo, 12 de abril. Em seguida, jogarão novamente em casa contra a Atalanta no fim de semana de 18/19 de abril. Caso a Roma se classifique para as quartas de final da Liga Europa, a dupla de confrontos está marcada para quinta-feira, 9 de abril (ida), e 16 de abril (volta): os jogos se encaixariam, portanto, após a partida contra a Inter e antes do confronto com a Atalanta.
O CALENDÁRIO DA ROMA
19 de março, 21h: Roma x Bologna (Liga Europa)
22 de março, às 18h: Roma x Lecce
5 de abril, às 20h45: Inter x Roma
9 de abril: eventual jogo de ida das quartas de final da Liga Europa
11/12 de abril: Roma x Pisa
16 de abril: eventual jogo de volta das quartas de final da Liga Europa
18/19 de abril: Roma x Atalanta
25/26 de abril: Bologna x Roma
2/3 de maio: Roma x Fiorentina
9/10 de maio: Parma x Roma
16/17 de maio: Roma x Lazio
23/24 de maio: Verona x Roma