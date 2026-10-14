FROSINONE – SASSUOLO Sexta-feira, 16/10, às 20h45
MARCHETTI
TRINCHIERI – LAUDATO
4º árbitro: MARIANI
VAR: DI PAOLO
AVAR: VOLPI
VENEZIA – NAPOLI Sábado, 17/10, às 15h
SACCHI J.L.
PALERMO – VECCHI
4º árbitro: CREZZINI
VAR: FABBRI
AVAR: SANTORO
BOLOGNA – INTER Sábado, 17/10, às 18h
DOVERI
ZINGARELLI – BERCIGLI
4º árbitro: DI MARCO
VAR: GARIGLIO
AVAR: PICCININI
ROMA – GENOA Sábado, 17/10, às 20h45
ABISSO
TEGONI – MINIUTTI
4º árbitro: COLLU
VAR: PAIRETTO
AVAR: MASSIMI
UDINESE – LECCE Domingo, 18/10, às 12h30
GUIDA
DEI GIUDICI – MOKHTAR
4º árbitro: BONACINA
VAR: DI PAOLO
AVAR: BARONI
FIORENTINA – COMO Domingo, 18/10, às 15h
DI BELLO
BINDONI – MONACO
4º árbitro: MARCENARO
VAR: PATERNA
AVAR: PEZZUTO
MILAN – ATALANTA Domingo, 18/10, às 18h
CHIFFI
MONDIN – YOSHIKAWA
4º árbitro: SOZZA
VAR: CAMPLONE
AVAR: PRONTERA
JUVENTUS – LAZIO Domingo, 18/10, às 20h45
MASSA
ALASSIO – BERTI
4º árbitro: MARESCA
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: AURELIANO
MONZA – CAGLIARI Segunda-feira, 19/10, às 18h30
CALZAVARA
PERROTTI - SCATRAGLI
4º árbitro: PAIRETTO
VAR: AURELIANO
AVAR: DI VUOLO
PARMA – TORINO Segunda-feira, 19/10, às 20h45
AYROLDI
COLAROSSI – RINALDI
4º árbitro: ARENA
VAR: DIONISI
AVAR: MERAVIGLIA