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Ao VivoIngressos
Daniele DoveriGetty
Gianluca Minchiotti
Traduzido por

Serie A, arbitragem: Doveri apita Bologna x Inter; Massa, Juventus x Lazio. Confira todas as designações

Campeonato Italiano

Programação e árbitros da sétima rodada da Série A

A seguir, as escalações de arbitragem para a sétima rodada da Serie A, programada de sexta a segunda-feira. Para o jogo da Inter, campeã italiana e líder da tabela ao lado da Lazio, fora de casa contra o Bologna, o árbitro escolhido foi Doveri, com Gariglio no VAR. Jogo de destaque para a outra líder: Massa foi escalado para Juventus-Lazio, com Meraviglia no VAR. Roma-Genoa será apitado por Abisso, enquanto Chiffi foi escolhido para Milan-Atalanta.



Confira todas as escalações de arbitragem


  • FROSINONE – SASSUOLO Sexta-feira, 16/10, às 20h45

    MARCHETTI

    TRINCHIERI – LAUDATO

    4º árbitro: MARIANI

    VAR: DI PAOLO

    AVAR: VOLPI


    VENEZIA – NAPOLI Sábado, 17/10, às 15h

    SACCHI J.L.

    PALERMO – VECCHI

    4º árbitro: CREZZINI

    VAR: FABBRI

    AVAR: SANTORO


    BOLOGNA – INTER Sábado, 17/10, às 18h

    DOVERI

    ZINGARELLI – BERCIGLI

    4º árbitro: DI MARCO

    VAR: GARIGLIO

    AVAR: PICCININI


    ROMA – GENOA Sábado, 17/10, às 20h45

    ABISSO

    TEGONI – MINIUTTI

    4º árbitro: COLLU

    VAR: PAIRETTO

    AVAR: MASSIMI


    UDINESE – LECCE Domingo, 18/10, às 12h30

    GUIDA

    DEI GIUDICI – MOKHTAR

    4º árbitro: BONACINA

    VAR: DI PAOLO

    AVAR: BARONI


    FIORENTINA – COMO Domingo, 18/10, às 15h

    DI BELLO

    BINDONI – MONACO

    4º árbitro: MARCENARO

    VAR: PATERNA

    AVAR: PEZZUTO


    MILAN – ATALANTA Domingo, 18/10, às 18h

    CHIFFI

    MONDIN – YOSHIKAWA

    4º árbitro: SOZZA

    VAR: CAMPLONE

    AVAR: PRONTERA


    JUVENTUS – LAZIO Domingo, 18/10, às 20h45

    MASSA

    ALASSIO – BERTI

    4º árbitro: MARESCA

    VAR: MERAVIGLIA

    AVAR: AURELIANO


    MONZA – CAGLIARI Segunda-feira, 19/10, às 18h30

    CALZAVARA

    PERROTTI - SCATRAGLI

    4º árbitro: PAIRETTO

    VAR: AURELIANO

    AVAR: DI VUOLO


    PARMA – TORINO Segunda-feira, 19/10, às 20h45

    AYROLDI

    COLAROSSI – RINALDI

    4º árbitro: ARENA

    VAR: DIONISI

    AVAR: MERAVIGLIA



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