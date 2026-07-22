No Teatro dei Filarmonici, em Ascoli Piceno, teve início o novo campeonato da Série B 2026/2027. Na sede de um dos três times promovidos da Série C ao final da última temporada – além dos marchigianos, também subiram Benevento, Arezzo e Vicenza –, foi realizado o sorteio do calendário, rodada por rodada. Entre os grandes clubes que serão protagonistas, as expectativas recaem sobre o Palermo de Pippo Inzaghi, sobre o Catanzaro, que vem de uma derrota amarga na final dos playoffs em junho passado, além da tradicional Sampdoria e dos três times rebaixados da Série A: Cremonese, Hellas Verona e Pisa.
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Série 2026/2027, calendários sorteados: tudo o que você precisa saber sobre as datas e as rodadas do campeonato e onde assistir pela TV e por streaming
AS DATAS
A primeira rodada será disputada em 22 de agosto de 2026 (com o Open Day em 21 de agosto), enquanto as pausas para as seleções nacionais estão previstas de 21/09 a 6/10, de 9/11 a 17/11 de 2026 e de 22/03 a 30/03/2027. As rodadas no meio da semana serão disputadas em 27 de outubro, 24 de novembro, 8 de dezembro de 2026 e 2 de março de 2027; também está prevista para esta temporada a rodada de Natal, que será disputada em 27 de dezembro de 2026, enquanto a pausa de inverno está prevista de 28 de dezembro de 2026 a 8 de janeiro de 2027. A última rodada do campeonato será realizada entre 14 e 16 de maio de 2027.
A PRIMEIRA JORNADA
Este é o resultado do sorteio da primeira rodada da Série B 2026/2027: Avellino x Arezzo, Benevento x Modena, Carrarese x Mantova, Cesena x Sampdoria, Empoli x Cremonese, Hellas Verona x Ascoli, Vicenza x Catanzaro, Palermo x Juve Stabia, Pisa x Padova e Sudtirol x Entella. A Série B será transmitida também este ano pela DAZN e pelo LaBChannel.
TODO O CALENDÁRIO
Para ter uma visão geral completa das 38 rodadas do campeonato, clique AQUI
ONDE ASSISTIR À SÉRIE B NA TV E EM STREAMING
A Série B será transmitida também este ano pela DAZN e pelo LaBChannel.
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