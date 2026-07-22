Série 2026/2027, calendários sorteados: tudo o que você precisa saber sobre as datas e as rodadas do campeonato e onde assistir pela TV e por streaming

A primeira rodada será disputada em 22 de agosto de 2026 (com o Open Day em 21 de agosto), enquanto as pausas para as seleções nacionais estão previstas de 21/09 a 6/10, de 9/11 a 17/11 de 2026 e de 22/03 a 30/03/2027. As rodadas no meio da semana serão disputadas em 27 de outubro, 24 de novembro, 8 de dezembro de 2026 e 2 de março de 2027; também está prevista para esta temporada a rodada de Natal, que será disputada em 27 de dezembro de 2026, enquanto a pausa de inverno está prevista de 28 de dezembro de 2026 a 8 de janeiro de 2027. A última rodada do campeonato será realizada entre 14 e 16 de maio de 2027.