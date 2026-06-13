Segundo o The Athletic, o Chicago Fire, da MLS dos Estados Unidos, demonstrou interesse no jogador da seleção alemã.
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Seria uma transferência sensacional! Uma grande surpresa envolvendo Leon Goretzka após sua saída do FC Bayern de Munique?
Como seu contrato em Munique não foi renovado após oito anos no clube, Goretzka ficará sem vínculo neste verão, assim que seu contrato terminar no final deste mês.
O jogador de 31 anos foi associado a vários dos principais clubes europeus nas últimas semanas e meses. Uma transferência para o AC Milan já estava praticamente fechada, antes de os Rossoneri perderem a vaga na Liga dos Campeões na última rodada da Série A e, em consequência, demitirem toda a diretoria esportiva, incluindo o técnico Massimiliano Allegri e o diretor esportivo Igli Tare. Ambos eram considerados grandes defensores da contratação do alemão.
Além do Milan, o Atlético de Madrid estava particularmente interessado em contratar Goretzka sem custo de transferência. No meio do ano, os Rojiblancos teriam até oferecido uma pequena quantia ao Bayern para contratar o meio-campista central imediatamente. No entanto, o próprio Goretzka recusou a proposta para terminar a temporada com o Bayern.
- AFP
Robert Lewandowski também está na mira do Chicago Fire
Caso se concretize a transferência para Chicago, Goretzka seguiria os passos da lenda do Bayern, Bastian Schweinsteiger, que vestiu a camisa do Fire entre 2017 e 2020, após deixar Munique e passar um ano e meio no Manchester United.
Além disso, Goretzka poderia se reencontrar com um ex-companheiro de equipe do FCB. Segundo relatos da mídia, o Chicago também estaria interessado em contratar Robert Lewandowski, que, após o término de seu contrato com o FC Barcelona, também está disponível no mercado sem custo de transferência.
Lá, as negociações já estariam um pouco mais avançadas — segundo essas informações, o atacante polonês já estaria a caminho dos EUA com seu agente, Pini Zahavi, para manter conversas concretas com representantes do clube da MLS.
No entanto, a potencial dupla contratação tem um porém. Caso Lewandowski assine com o Chicago Fire, não haveria mais vaga para um chamado “Designated Player”, segundo o The Athletic. Esses jogadores, cujos salários podem ultrapassar o teto salarial permitido, são limitados a apenas três por equipe.