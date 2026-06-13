Seria uma transferência sensacional! Uma grande surpresa envolvendo Leon Goretzka após sua saída do FC Bayern de Munique?

Como seu contrato em Munique não foi renovado após oito anos no clube, Goretzka ficará sem vínculo neste verão, assim que seu contrato terminar no final deste mês.

O jogador de 31 anos foi associado a vários dos principais clubes europeus nas últimas semanas e meses. Uma transferência para o AC Milan já estava praticamente fechada, antes de os Rossoneri perderem a vaga na Liga dos Campeões na última rodada da Série A e, em consequência, demitirem toda a diretoria esportiva, incluindo o técnico Massimiliano Allegri e o diretor esportivo Igli Tare. Ambos eram considerados grandes defensores da contratação do alemão.

Além do Milan, o Atlético de Madrid estava particularmente interessado em contratar Goretzka sem custo de transferência. No meio do ano, os Rojiblancos teriam até oferecido uma pequena quantia ao Bayern para contratar o meio-campista central imediatamente. No entanto, o próprio Goretzka recusou a proposta para terminar a temporada com o Bayern.