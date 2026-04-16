Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
1. FC Köln v SV Werder Bremen - BundesligaGetty Images Sport
Oliver Maywurm

Traduzido por

"Seria uma grande idiotice": presidente do 1. FC Köln faz declaração surpreendentemente direta sobre Said El Mala

Bundesliga
Mercado da bola
S. El Mala
Colônia

Jörn Stobbe, presidente do 1. FC Köln, se pronunciou sobre o futuro do atacante Said El Mala.

"Seria uma grande burrice deixarmos um jogador tão bom ir embora tão cedo", enfatizou Stobbe no podcast L'Immo, deixando claro que a saída de El Malas no meio do ano ainda não está decidida.

  • Nos últimos meses, ficou cada vez mais claro que o jogador de 19 anos provavelmente deixaria o FC ao final da temporada. O Brighton & Hove Albion, em particular, estaria tentando atrair El Mala, entre outras coisas, com um aumento salarial significativo. No entanto, o Colônia recusou no inverno uma suposta oferta dos ingleses. Enquanto o Brighton aparentemente não desiste, recentemente o Chelsea também tem sido cada vez mais citado como interessado em El Mala, que se tornou uma das revelações da Bundesliga nesta temporada.

    “É claro que podemos oferecer a ele um ambiente no qual ele possa se desenvolver maravilhosamente”, esclareceu Stobbe, indicando que El Mala também poderia dar os próximos passos em Colônia. O jogador da seleção alemã sub-21 ainda tem contrato de longo prazo com o clube da cidade da catedral até 2030, tendo sido transferido do Viktoria Köln, da terceira divisão, para o FC apenas no verão passado. “Ele é um jogador muito jovem, extremamente talentoso. É claro que vamos fazer uma proposta a ele com o nosso ambiente, não apenas financeiramente – mas também financeiramente. Ele tem um contrato que ainda vai durar muito tempo”, continuou Stobbe.

    • Publicidade
  • 1. FC Köln v SV Werder Bremen - BundesligaGetty Images Sport

    1. FC Köln: Said El Mala será vendido e emprestado de volta?

    Recentemente, o Express noticiou que um modelo especial de transferência poderia manter El Mala em Colônia por mais um ano. Segundo a reportagem, estaria sendo discutido como cenário provável que o craque do drible fosse vendido já neste verão por uma quantia elevada para a Premier League, mas fosse, em seguida, emprestado novamente ao Colônia para a próxima temporada. Assim, El Mala poderia continuar se desenvolvendo inicialmente em seu ambiente habitual e, como jogador consolidado, acumular mais experiências valiosas.

    El Mala começou a temporada com algumas atuações espetaculares. Em novembro, ele foi até convocado pela primeira vez pelo técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, para a seleção principal, mas ainda não estreou em partidas internacionais. Com vistas a uma possível convocação para a Copa do Mundo, Nagelsmann enfatizou que El Mala precisava, em primeiro lugar, ser titular constante no clube. O jovem cumpriu essa exigência recentemente: nos últimos cinco jogos da Bundesliga, ele esteve sempre no time titular e marcou três gols.

    Atualmente, El Mala deve manter-se afastado de eventuais ofertas de outros clubes para se concentrar totalmente no final da temporada com o FC. Na sexta-feira, o Colônia pode dar um grande passo rumo à permanência na divisão com uma vitória sobre o FC St. Pauli, que atualmente ocupa a 16ª posição, que leva ao rebaixamento: caso El Mala e companhia vençam em Hamburgo, teriam uma vantagem de oito pontos sobre o St. Pauli a quatro rodadas do fim, praticamente impossível de ser alcançada.

  • As temporadas profissionais de Said El Mala até o momento


    Temporada

    Clube

    Jogos (em todas as competições)

    Gols / Assistências

    2023/24

    Viktoria Köln (3ª Divisão)

    11

    1 / 1

    2024/25

    Viktoria Köln (3ª Divisão)

    34

    13 / 5

    2025/26

    1. FC Colônia (Bundesliga)

    31

    11 / 4


Bundesliga
St. Pauli crest
St. Pauli
FCP
Colônia crest
Colônia
KOE