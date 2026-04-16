"Seria uma grande burrice deixarmos um jogador tão bom ir embora tão cedo", enfatizou Stobbe no podcast L'Immo, deixando claro que a saída de El Malas no meio do ano ainda não está decidida.
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"Seria uma grande idiotice": presidente do 1. FC Köln faz declaração surpreendentemente direta sobre Said El Mala
Nos últimos meses, ficou cada vez mais claro que o jogador de 19 anos provavelmente deixaria o FC ao final da temporada. O Brighton & Hove Albion, em particular, estaria tentando atrair El Mala, entre outras coisas, com um aumento salarial significativo. No entanto, o Colônia recusou no inverno uma suposta oferta dos ingleses. Enquanto o Brighton aparentemente não desiste, recentemente o Chelsea também tem sido cada vez mais citado como interessado em El Mala, que se tornou uma das revelações da Bundesliga nesta temporada.
“É claro que podemos oferecer a ele um ambiente no qual ele possa se desenvolver maravilhosamente”, esclareceu Stobbe, indicando que El Mala também poderia dar os próximos passos em Colônia. O jogador da seleção alemã sub-21 ainda tem contrato de longo prazo com o clube da cidade da catedral até 2030, tendo sido transferido do Viktoria Köln, da terceira divisão, para o FC apenas no verão passado. “Ele é um jogador muito jovem, extremamente talentoso. É claro que vamos fazer uma proposta a ele com o nosso ambiente, não apenas financeiramente – mas também financeiramente. Ele tem um contrato que ainda vai durar muito tempo”, continuou Stobbe.
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1. FC Köln: Said El Mala será vendido e emprestado de volta?
Recentemente, o Express noticiou que um modelo especial de transferência poderia manter El Mala em Colônia por mais um ano. Segundo a reportagem, estaria sendo discutido como cenário provável que o craque do drible fosse vendido já neste verão por uma quantia elevada para a Premier League, mas fosse, em seguida, emprestado novamente ao Colônia para a próxima temporada. Assim, El Mala poderia continuar se desenvolvendo inicialmente em seu ambiente habitual e, como jogador consolidado, acumular mais experiências valiosas.
El Mala começou a temporada com algumas atuações espetaculares. Em novembro, ele foi até convocado pela primeira vez pelo técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, para a seleção principal, mas ainda não estreou em partidas internacionais. Com vistas a uma possível convocação para a Copa do Mundo, Nagelsmann enfatizou que El Mala precisava, em primeiro lugar, ser titular constante no clube. O jovem cumpriu essa exigência recentemente: nos últimos cinco jogos da Bundesliga, ele esteve sempre no time titular e marcou três gols.
Atualmente, El Mala deve manter-se afastado de eventuais ofertas de outros clubes para se concentrar totalmente no final da temporada com o FC. Na sexta-feira, o Colônia pode dar um grande passo rumo à permanência na divisão com uma vitória sobre o FC St. Pauli, que atualmente ocupa a 16ª posição, que leva ao rebaixamento: caso El Mala e companhia vençam em Hamburgo, teriam uma vantagem de oito pontos sobre o St. Pauli a quatro rodadas do fim, praticamente impossível de ser alcançada.
As temporadas profissionais de Said El Mala até o momento
Temporada
Clube
Jogos (em todas as competições)
Gols / Assistências
2023/24
Viktoria Köln (3ª Divisão)
11
1 / 1
2024/25
Viktoria Köln (3ª Divisão)
34
13 / 5
2025/26
1. FC Colônia (Bundesliga)
31
11 / 4