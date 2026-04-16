"Seria uma grande idiotice": presidente do 1. FC Köln faz declaração surpreendentemente direta sobre Said El Mala

Recentemente, o Express noticiou que um modelo especial de transferência poderia manter El Mala em Colônia por mais um ano. Segundo a reportagem, estaria sendo discutido como cenário provável que o craque do drible fosse vendido já neste verão por uma quantia elevada para a Premier League, mas fosse, em seguida, emprestado novamente ao Colônia para a próxima temporada. Assim, El Mala poderia continuar se desenvolvendo inicialmente em seu ambiente habitual e, como jogador consolidado, acumular mais experiências valiosas.

El Mala começou a temporada com algumas atuações espetaculares. Em novembro, ele foi até convocado pela primeira vez pelo técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, para a seleção principal, mas ainda não estreou em partidas internacionais. Com vistas a uma possível convocação para a Copa do Mundo, Nagelsmann enfatizou que El Mala precisava, em primeiro lugar, ser titular constante no clube. O jovem cumpriu essa exigência recentemente: nos últimos cinco jogos da Bundesliga, ele esteve sempre no time titular e marcou três gols.

Atualmente, El Mala deve manter-se afastado de eventuais ofertas de outros clubes para se concentrar totalmente no final da temporada com o FC. Na sexta-feira, o Colônia pode dar um grande passo rumo à permanência na divisão com uma vitória sobre o FC St. Pauli, que atualmente ocupa a 16ª posição, que leva ao rebaixamento: caso El Mala e companhia vençam em Hamburgo, teriam uma vantagem de oito pontos sobre o St. Pauli a quatro rodadas do fim, praticamente impossível de ser alcançada.