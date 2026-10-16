O Real Madrid iniciou um novo capítulo neste verão com o retorno do técnico Jose Mourinho, enquanto Vinicius acabou assinando um contrato de longo prazo após negociações demoradas e uma longa novela de transferência envolvendo o Arsenal. Apesar de ter garantido seu futuro no Bernabéu, o ponta brasileiro sofreu uma queda drástica de rendimento.

Desde que assinou o contrato, ele tem tido dificuldades para repetir suas melhores atuações. Boa parte do problema decorre da falta de entrosamento em campo com Mbappe, outro astro do ataque, o que tem aumentado a pressão externa sobre ele.



