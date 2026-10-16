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“Seria melhor que ele saísse!”: Real Madrid recebe apelo para vender Vinicius Jr após parceria com Kylian Mbappe não engrenar
Nova era de Mourinho não engrena para Vinicius
O Real Madrid iniciou um novo capítulo neste verão com o retorno do técnico Jose Mourinho, enquanto Vinicius acabou assinando um contrato de longo prazo após negociações demoradas e uma longa novela de transferência envolvendo o Arsenal. Apesar de ter garantido seu futuro no Bernabéu, o ponta brasileiro sofreu uma queda drástica de rendimento.
Desde que assinou o contrato, ele tem tido dificuldades para repetir suas melhores atuações. Boa parte do problema decorre da falta de entrosamento em campo com Mbappe, outro astro do ataque, o que tem aumentado a pressão externa sobre ele.
- AFP
“Esta parceria não se mostrou bem-sucedida”
Ao falar na beIN Sports(via RM4Arab), Desailly, ex-jogador da seleção francesa, questionou se manter os dois atacantes foi a decisão certa. Ele sugeriu que o Real Madrid deveria ter negociado a saída do astro sul-americano para equilibrar melhor o elenco.
“Acho que o Real Madrid deveria ter deixado Vinicius sair. O clube precisa procurar outros jogadores”, disse Desailly. “Mais uma vez, estamos falando da parceria entre Kylian Mbappe e Vinicius. Essa parceria não deu certo.
“Então, na minha opinião pessoal como analista, acho que seria melhor para ele sair e ver se conseguiria apagar todos os pensamentos e opiniões negativos dirigidos a ele.”
Frustração explode em Roma
A fase difícil do atacante ficou evidente em um confronto recente da Champions League contra a Roma, no Estádio Olímpico. Com o Real Madrid perdendo por 3 a 1, Mourinho tirou Vinicius sem hesitar pouco antes dos 60 minutos, depois que ele perdeu a posse de bola no segundo gol dos donos da casa. Os substitutos Endrick e Arda Guler mudaram o rumo da partida imediatamente, e Endrick, Carlos Espi e Antonio Rudiger completaram uma virada impressionante.
Vinicius demonstrou insatisfação com a substituição antecipada e admitiu mais tarde que é “natural” ficar irritado ao ser substituído, porque sempre quer jogar.
A frustração aumentou com a suspensão repentina de quatro partidas em La Liga após um cartão vermelho contra o Villarreal. O ponta admitiu ter ficado perplexo com o aviso tardio e revelou que só recebeu a notícia da suspensão “assim que cheguei ao estádio”.
- IPA Sport
Fora do El Clásico
Mourinho terá de disputar os próximos quatro jogos do Real Madrid pelo campeonato nacional, incluindo o primeiro clássico da temporada, sem seu ponta. Enquanto Vinicius cumpre suspensão, o técnico português provavelmente recorrerá a Endrick e Guler para preencher a lacuna, após a entrada dos dois ter mudado o rumo da partida na Itália.
A pausa forçada pode dar a Vinicius a oportunidade de se recuperar longe dos holofotes, algo de que precisava, mas também dará ao Madrid tempo de sobra para testar a fluidez de seu ataque sem ele.
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