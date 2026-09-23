O Real Madrid teve uma janela de transferências de verão frenética, garantindo sete novas contratações para reforçar seu elenco. No entanto, perdeu a chance de contratar o ponta do Bayern de Munique, Olise.

O Real Madrid monitorou de perto o jogador de 24 anos antes de, no fim, mudar o foco para Yan Diomande. Olise, que só se juntou ao gigante bávaro em 2024, optou por permanecer na Alemanha, onde ainda tem três anos restantes em seu contrato atual.

Mbappe acompanhou a saga de perto enquanto estava com a seleção francesa. Tendo passado por especulações intensas semelhantes durante seu período no Paris Saint-Germain, o atacante entende a pressão em torno de transferências de grande repercussão.



