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'Seria injusto com o Bayern de Munique!' - Kylian Mbappe abre o jogo sobre os vínculos do Real Madrid com seu companheiro de seleção francesa Michael Olise
Madrid perde a contratação de Olise
O Real Madrid teve uma janela de transferências de verão frenética, garantindo sete novas contratações para reforçar seu elenco. No entanto, perdeu a chance de contratar o ponta do Bayern de Munique, Olise.
O Real Madrid monitorou de perto o jogador de 24 anos antes de, no fim, mudar o foco para Yan Diomande. Olise, que só se juntou ao gigante bávaro em 2024, optou por permanecer na Alemanha, onde ainda tem três anos restantes em seu contrato atual.
Mbappe acompanhou a saga de perto enquanto estava com a seleção francesa. Tendo passado por especulações intensas semelhantes durante seu período no Paris Saint-Germain, o atacante entende a pressão em torno de transferências de grande repercussão.
- Getty Images Sport
Respeitando o gigante bávaro
Em entrevista à Sport Bild, Mbappe abordou os rumores persistentes em torno de seu compatriota. Ele recorreu às próprias experiências do passado, deixando claro que não vai atuar como agente dos gigantes espanhóis.
"Ouvi as especulações. Mas eu mesmo conheço muito bem essa situação", explicou Mbappe. "Quando eu era jogador do PSG, havia incontáveis rumores. E acho que seria desrespeitoso aconselhar um jogador a trocar de clube. Isso seria injusto com o Bayern. Especialmente porque o Bayern é um grande clube onde Michael pode alcançar muita coisa."
Apesar de encerrar as conversas sobre uma transferência iminente, o atacante do Madrid não conseguiu esconder sua admiração pelo ex-jogador do Crystal Palace. Ele acrescentou: "Uma coisa é clara: todo clube do mundo gostaria de ter Michael Olise. Ele é um jogador extraordinário."
Mourinho busca equilíbrio ofensivo
Olise se consolidou como um dos principais talentos ofensivos da Europa, elogiado por seu brilhantismo técnico e criatividade. Sua preferência por atuar pela ponta direita faz dele um encaixe tático intrigante para o Madrid, já que as estrelas atuais da equipe preferem, em sua maioria, funções centrais ou pelo lado esquerdo.
Apesar do apelo evidente, Jose Mourinho já conta com um ataque repleto de opções no Bernabéu. Com Mbappe, Vinicius Junior e Diomande à sua disposição, a principal tarefa do técnico é encontrar harmonia tática, e não simplesmente acumular mais atacantes de alto perfil.
Embora uma futura investida do Madrid pelo francês siga sendo uma possibilidade concreta quando chegar o momento certo, o Real Madrid está bem servido para a atual temporada.
- AFP
Foco na atual campanha
Por enquanto, Olise segue dedicado ao Bayern de Munique. O ponta buscará dar continuidade ao seu desenvolvimento na Alemanha e proporcionar momentos decisivos no ataque para um clube que mira títulos importantes nesta temporada.
Enquanto isso, Mourinho precisa se concentrar em extrair o máximo potencial de seu estrelado elenco do Madrid. Integrar suas sete novas contratações a uma equipe coesa e equilibrada acabará determinando seu sucesso tanto nas competições nacionais quanto nas europeias nesta temporada.
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