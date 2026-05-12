“Seria ingrato reclamar” – Kylian Mbappé, astro do Real Madrid, revela como lida com o fato de ser uma “celebridade internacional”

Para Mbappé, a transição de um jovem prodígio do Mônaco para um fenômeno comercial global foi tão rápida quanto uma de suas características arrancadas. Levando uma vida em que não consegue nem comprar uma baguete sem causar tumulto, o francês teve que se adaptar a um mundo em que cada um de seus movimentos é coreografado por seguranças e assessores.

Apesar da intensa pressão e da sensação de não pertencer mais a si mesmo, o atacante do Real Madrid mantém os pés no chão.

“Vou tentar ser positivo”, disse Mbappé em entrevista à Vanity Fair quando questionado sobre a vida como celebridade internacional. “É legal. Claro, é difícil, porque você tem essa sensação de não pertencer mais a si mesmo — de pertencer a todos. Mas, ao mesmo tempo, é uma vida que escolhemos.”

“Talvez não a esse ponto, mas a escolhemos mesmo assim. Nós nos comprometemos com isso. E é difícil focar no lado negativo quando milhões e milhões e milhões de pessoas expressam sua gratidão, seu reconhecimento e seu amor. Então, acho um pouco ingrato reclamar.”