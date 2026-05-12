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“Seria ingrato reclamar” – Kylian Mbappé, astro do Real Madrid, revela como lida com o fato de ser uma “celebridade internacional”
A vida sob os holofotes
Para Mbappé, a transição de um jovem prodígio do Mônaco para um fenômeno comercial global foi tão rápida quanto uma de suas características arrancadas. Levando uma vida em que não consegue nem comprar uma baguete sem causar tumulto, o francês teve que se adaptar a um mundo em que cada um de seus movimentos é coreografado por seguranças e assessores.
Apesar da intensa pressão e da sensação de não pertencer mais a si mesmo, o atacante do Real Madrid mantém os pés no chão.
“Vou tentar ser positivo”, disse Mbappé em entrevista à Vanity Fair quando questionado sobre a vida como celebridade internacional. “É legal. Claro, é difícil, porque você tem essa sensação de não pertencer mais a si mesmo — de pertencer a todos. Mas, ao mesmo tempo, é uma vida que escolhemos.”
“Talvez não a esse ponto, mas a escolhemos mesmo assim. Nós nos comprometemos com isso. E é difícil focar no lado negativo quando milhões e milhões e milhões de pessoas expressam sua gratidão, seu reconhecimento e seu amor. Então, acho um pouco ingrato reclamar.”
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Lidando com as turbulências de Madri e Paris
Desde que Kylian chegou à Espanha, o escrutínio só se intensificou, com a mídia local logo rotulando-o de individualista durante fases difíceis. Refletindo sobre sua maturidade, Mbappé admitiu que amadureceu significativamente desde seus primeiros dias na capital. “Nem sempre lidei muito bem com essa situação”, acrescentou ele, “porque me tornei famoso muito jovem. E, por isso, não tinha a sabedoria, a abertura de espírito ou a empatia para, às vezes, me colocar no lugar das pessoas e entender que, em alguns casos, elas só me verão uma vez — nunca mais me verão, a não ser na TV. Por isso, tento ter um pouco mais de empatia agora, mesmo que, às vezes, as pessoas ultrapassem os limites.”
O peso da braçadeira de capitão
Como capitão dos Bleus, Mbappé não é mais apenas o craque do ataque; ele é o rosto da nação. Após um hat-trick espetacular na final da Copa do Mundo de 2022, que acabou em derrota, o jogador de 27 anos é movido pelo desejo de conquistar a terceira estrela para a camisa da França.
Ele vê as imensas expectativas de seus compatriotas não como um fardo, mas como uma característica cultural comum. “Um francês adora reclamar. Um francês adora ser infeliz. Somos apenas franceses”, brincou ele ao falar sobre a pressão vinda de casa.
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Pronto para liderar a França novamente
Com a Copa do Mundo da FIFA de 2026 se aproximando, Mbappé parece totalmente preparado para assumir a responsabilidade de liderar a França mais uma vez no maior palco do futebol. Ele leva a sério seu papel de líder na cena internacional. “Não há nada maior do que representar o próprio país”, afirmou.
“Você entra para a galáxia dos jogadores internacionais.” Em relação à dolorosa derrota no Catar, ele continua focado no futuro: “É preciso seguir em frente. Não dá para voltar atrás. Temos que pegar essa decepção e transformá-la em motivação para tentar mudar de verdade o curso da história, e nos dar a oportunidade de chegar a outra final, o que será extremamente difícil, e tentar trazer de volta a terceira estrela.”