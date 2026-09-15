Em entrevista ao Movistar+, Yamal deixou claro que mirar o topo é inegociável para um clube da grandeza do Barcelona. "É bom ser obcecado pela Champions League; seria muito covarde da nossa parte não acreditar que vamos brigar por ela neste ano", explicou o adolescente.

O ponta comemorou o clima de confiança dentro do elenco e acrescentou: "Vejo isso como algo bom; fico feliz que as pessoas entrem no vestiário pensando que podemos vencê-la. Acho que o problema seria se alguém saísse e dissesse que vamos ganhá-la de qualquer jeito, porque nunca dá para saber isso com certeza."

Ao refletir sobre a tradição do clube, ele afirmou: "No fim das contas, somos o Barça, e o Barça teve períodos em que foi o melhor time da história e venceu a Champions League. Temos elenco para conseguir isso."



