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'Seria covardia!' - Lamine Yamal exige que o Barcelona mire a glória na Liga dos Campeões, enquanto o astro adolescente afirma que o elenco de Hansi Flick tem qualidade para ganhar tudo
Foco renovado na Europa
O Barcelona está de olho no maior prêmio do futebol europeu nesta temporada, impulsionado por uma determinação crescente dentro do vestiário. Apesar de enfrentar um jejum de 12 anos na competição, o atual bicampeão de La Liga está ansioso para se restabelecer entre a elite do continente. O superastro adolescente Yamal abraçou essa pressão crescente, vendo a ambição do elenco como uma força motriz crucial, e não como uma distração indesejada.
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A exigência de Yamal pela grandeza
Em entrevista ao Movistar+, Yamal deixou claro que mirar o topo é inegociável para um clube da grandeza do Barcelona. "É bom ser obcecado pela Champions League; seria muito covarde da nossa parte não acreditar que vamos brigar por ela neste ano", explicou o adolescente.
O ponta comemorou o clima de confiança dentro do elenco e acrescentou: "Vejo isso como algo bom; fico feliz que as pessoas entrem no vestiário pensando que podemos vencê-la. Acho que o problema seria se alguém saísse e dissesse que vamos ganhá-la de qualquer jeito, porque nunca dá para saber isso com certeza."
Ao refletir sobre a tradição do clube, ele afirmou: "No fim das contas, somos o Barça, e o Barça teve períodos em que foi o melhor time da história e venceu a Champions League. Temos elenco para conseguir isso."
Rodri pede cautela
Enquanto Yamal mira uma dobradinha nacional e europeia, o veterano meio-campista Rodri fez uma avaliação mais ponderada sobre a capacidade do time. O capitão da Espanha acredita que o Barcelona ainda não é um produto acabado no cenário continental.
"A Champions League é possível, mas não acho que sejamos favoritos", disse Rodri. "Esse é o passo final que precisamos dar para nos consolidarmos e mostrar à Europa que tipo de equipe somos. Este time ainda precisa aprimorar várias coisas para conquistá-la."
Recorrendo ao seu sucesso no passado, o campeão da Copa do Mundo destacou a importância do controle de jogo e da solidez defensiva. "É um torneio de momentos, e de entender esses momentos", afirmou, sugerindo que o Barcelona precisa ser "mais consistente e mais sólido", em vez de depender apenas do brilho ofensivo em mata-matas equilibrados.
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Superando traumas do passado
O Barcelona agora precisa combinar a ousadia juvenil de Yamal com a sabedoria conquistada por Rodri com muito esforço enquanto conduz sua campanha europeia. Escapar do histórico recente de eliminações caóticas vai exigir tanto disciplina tática quanto enorme resiliência mental.
Como o próprio Yamal reconheceu, o Barcelona precisa "agir como um time e permanecer unido durante aqueles vinte minutos ruins" para sobreviver contra as potências da Europa. Dominar esse equilíbrio vai determinar se o clube conseguirá, enfim, retomar sua coroa da Liga dos Campeões.
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