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'Seria bom retribuí-los!' – Mykola Matviyenko faz promessa ousada antes de duelo contra o PSV
Matviyenko lidera retorno do Shakhtar à Europa
O capitão do Shakhtar Donetsk, Mykola Matviyenko, expressou enorme orgulho enquanto o gigante ucraniano se prepara para retornar à Champions League contra o PSV, no PSV Stadion. O experiente defensor destacou a empolgação do elenco para voltar a competir no mais alto nível do futebol europeu.
Com vários jovens jogadores do elenco prestes a estrear na competição, Matviyenko enfatizou a importância da preparação mental.
O capitão observou que o técnico Arda Turan tem sido fundamental para aliviar o nervosismo antes da partida.
- AFP
Capitão busca redenção pelo colapso de 2024
Ao abordar o confronto anterior contra o PSV, há dois anos, quando o Shakhtar desperdiçou uma vantagem de 2 a 0 nos minutos finais após um cartão vermelho, Matviyenko admitiu que ainda tem sentimentos mistos. No entanto, o defensor vê o jogo de quinta-feira como a oportunidade ideal para se redimir.
Reconhecendo a formidável fase ofensiva do PSV, que marcou 14 gols nos últimos três jogos do campeonato nacional, Matviyenko segue confiante na identidade do Shakhtar.
"Temos uma experiência um pouco negativa com eles de dois anos atrás", afirmou Matviyenko. "Seria muito bom dar o troco, então estamos contando com um jogo difícil e com a nossa vitória."
A positividade de Turan inspira elenco inexperiente
Matviyenko revelou que Turan usa ativamente histórias pessoais e uma visão positiva para manter o elenco relaxado, apesar das exigentes circunstâncias logísticas causadas pela guerra na Ucrânia. A abordagem de Turan tem mantido o moral dos jogadores em alta antes da abertura da campanha europeia.
O defensor insistiu que o Shakhtar não vai apenas se defender, mas tentará impor seu próprio estilo de jogo contra a equipe holandesa.
"O técnico constantemente nos prepara para pensamentos positivos", explicou Matviyenko. "Ele conversa com os jogadores jovens e acrescenta histórias interessantes de sua vida, tornando mais fácil lidar com a pressão."
- Gribaudi/ImagePhoto
Confronto marcado para o PSV Stadion
O Shakhtar entra em campo na partida desta quinta-feira com o objetivo de superar o apaixonado apoio da torcida do PSV em casa e garantir três pontos cruciais na fase de liga.
Turan também fez uma calorosa homenagem antes da partida ao ponta do PSV Ivan Perisic, classificando o antigo amigo como uma lenda viva sem preço e uma inspiração para os jovens jogadores.
Os dois clubes entram em campo em Eindhoven determinados a iniciar suas campanhas na Champions League com uma vitória de impacto.
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