Ao abordar o confronto anterior contra o PSV, há dois anos, quando o Shakhtar desperdiçou uma vantagem de 2 a 0 nos minutos finais após um cartão vermelho, Matviyenko admitiu que ainda tem sentimentos mistos. No entanto, o defensor vê o jogo de quinta-feira como a oportunidade ideal para se redimir.

Reconhecendo a formidável fase ofensiva do PSV, que marcou 14 gols nos últimos três jogos do campeonato nacional, Matviyenko segue confiante na identidade do Shakhtar.

"Temos uma experiência um pouco negativa com eles de dois anos atrás", afirmou Matviyenko. "Seria muito bom dar o troco, então estamos contando com um jogo difícil e com a nossa vitória."



